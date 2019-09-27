Промсвязьбанк (ПСБ), уже назначенный специальным оборонным банком, получит новую роль — он станет агентом правительства по вопросам исполнения другими странами обязательств перед Россией, следует из проекта бюджета на 2020–2022 годы, который разработал Минфин.

с чего всё началось

Промсвязьбанк, являющийся опорным банком для оборонной сферы, получит новые полномочия – он станет агентом правительства по вопросам исполнения другими странами обязательств перед Россией, следует из проекта бюджета на 2020–2022 гг. Первым на это обратил внимание РБК.

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