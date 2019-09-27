Промсвязьбанк (ПСБ), уже назначенный специальным оборонным банком, получит новую роль — он станет агентом правительства по вопросам исполнения другими странами обязательств перед Россией, следует из проекта бюджета на 2020–2022 годы, который разработал Минфин.

с чего всё началось

Промсвязьбанк, являющийся опорным банком для оборонной сферы, получит новые полномочия – он станет агентом правительства по вопросам исполнения другими странами обязательств перед Россией, следует из проекта бюджета на 2020–2022 гг. Первым на это обратил внимание РБК.

Общество Шнуров прокомментировал запрет курения на балконах Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров в стихах прокомментировал запрет курить и жарить шашлык на балконах квартир, который будет введен в России с 1 октября.

Политика Миссия МВФ отметила слишком низкие темпы роста экономики Украины Миссия Международного валютного фонда констатировала слишком низкие темпы роста экономики Украины и заявила о необходимости сохранения независимости Нацбанка, говорится в заявлении по итогам работы миссии, опубликованном в пятницу.

Политика В России появится онлайн-архив советских военнопленных В рамках проекта "Советские и немецкие военнопленные и интернированные" в Берлине подписано соглашение между Российским военным архивом и Федеральным архивом Германии.

Футбол Ринат Билялетдинов: «„Локомотив“ и „Зенит“ сыграют за шесть очков» «Зенит» набрал 23 очка и возглавляет турнирную таблицу чемпионата России, «Локомотив» отстает на три очка и четыре позиции.

Финансы Минфин может получить дивиденды от ВТБ на сумму 3,8 млрд рублей Совет директоров ВТБ рекомендовал внеочередному общему собранию акционеров утвердить промежуточные дивиденды по привилегированным акциям первого типа в размере 0,000176672679543876 рубля на акцию, сообщается в материалах эмитента.

Политика В Польше назвали трагедией полную загрузку «Газпромом» Opal Постановление суда ЕС ограничить "Газпрому" доступ к Opal спасло Польшу от нехватки газа.

Общество Медведев поручил пересмотреть правила работы ресторанов Премьер-министр Дмитрий Медведев поручил пересмотреть санитарно-эпидемиологические правила и нормы для предприятий общепита.

Общество В Гидрометцентре рассказали про работающие народные приметы Доверять можно только двум народным приметам, рассказал агентству ТАСС научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

Авто Составлен рейтинг самых надежных кроссоверов с пробегом Опросив несколько тысяч автовладельцев из Великобритании, эксперты сообщества Driver Power назвали ТОП-10 самых надежных кроссоверов с пробегом.

Политика США расширили санкции против РФ по поставкам авиатоплива в Сирию Минфин США расширил санкции, призванные предотвратить доставку авиационного топлива российским военным в Сирии.

Политика Посольство США в Тбилиси приветствует встречу глав МИД Грузии и России Посольство США в Грузии приветствует организованную при участии Швейцарии на полях 74-й сессии Генассамблеи ООН в Нью-Йорке встречу министров иностранных дел Грузии и России Давида Залкалиани и Сергея Лаврова.

Путешествия Минкульт поручил ограничить доступ тургрупп из Китая в Царское Село Министерство культуры России поручило урегулировать поток иностранных туристов в государственный музей-заповедник «Царское Село» в Петербурге.

Политика Россия предложила лишить США заседаний Генассамблеи ООН Заседание Первого комитета Генассамблеи ООН, занимающегося вопросами разоружения, должно быть перенесено из США в другую страну.

Армия и оружие В России могут развернуть производство израильских боевых роботов По словам Ракишева, компания General Robotics рассматривает вариант размещения производства роботизированных систем для военных на территории России, либо Казахстана.

Экономика В России участились звонки мошенников с подменой номеров банков Мошенники стали чаще использовать подмену банковских номеров при звонках клиентам банков.

Армия и оружие Опубликовано видео запуска крылатой ракеты «Оникс» на Чукотке Полет крылатой ракеты "Оникс" прошел в штатном режиме, и расположенная в 200 километрах от места пуска мишень, оказалась поражена.

Политика Бывший генпрокурор Украины не считает, что сын Байдена нарушал закон Экс-генпрокурор Украины Юрий Луценко прокомментировал информацию, что сын бывшего вице-президента США Джозефа Байдена нарушил закон.

Политика Украинский вице-премьер назвал СНГ «клубом неудачников» Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Дмитрий Кулеба заявил, что СНГ не может помешать евроинтеграции страны и назвал союз, выход из которого Киев до сих пор не завершил, «клубом неудачников».

Шоу-бизнес Меган Маркл и принц Гарри показали повзрослевшего сына На снимке запечатлена встреча юного Арчи с англиканским архиепископом Кейптаунским и активным борцом с апартеидом Десмондом Туту.