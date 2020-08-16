Промышленная разработка шихана Куштау приостановлена
Техника Башкирской содовой компании после обращения главы Башкирии Радия Хабирова к собравшимся на Куштау покидает шихан. Сообщения об этом появились в телеграм-канале "Куштау on-line". Информацию подтверждают и журналисты находящиеся на горе.В источнике
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КП - Уфа13 августа в 08:41
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Эхо Москвы в Уфе13 августа в 03:21