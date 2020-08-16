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МедиаКорСеть
МедиаКорСеть

Промышленная разработка шихана Куштау приостановлена

Техника Башкирской содовой компании после обращения главы Башкирии Радия Хабирова к собравшимся на Куштау покидает шихан. Сообщения об этом появились в телеграм-канале "Куштау on-line". Информацию подтверждают и журналисты находящиеся на горе.В источнике
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МедиаКорСеть

Промышленная разработка шихана Куштау приостановлена

МедиаКорСеть10:09
КП - Уфа

В Башкирии активисты пытаются отстоять шихан Куштау: геологоразведку приостановили

КП - Уфа13 августа в 08:41
Уфа1.ру

Техника покинула Куштау после нападения на лагерь

Уфа1.ру13 августа в 03:13
Стерлеград

Защитники Куштау приостановили разработку шихана

Стерлеград13 августа в 04:35
Эхо Москвы в Уфе

Из-за продолжающихся протестов Башкирская содовая компания приостановила работы на шихане Куштау

Эхо Москвы в Уфе13 августа в 03:21
REGNUM

БСК продолжает геологоразведку шихана Куштау по графику

REGNUM13 августа в 04:59
Business FM Уфа

В Башкирии остановили работы на шихане Куштау

Business FM Уфа13 августа в 02:06

Лукашенко выступил перед своими сторонниками в Минске

Переговоры с Путиным Президенты Владимир Путин и Александр Лукашенко провели телефонный разговор, в ходе которого продолжили обсуждение сложившейся после президентских выборов ситуации в Белоруссии, "в том числе с учётом оказываемого на республику давления извне".
RT на русском11:47
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В Киеве обвинили Лукашенко в провокационном поведении

В офисе президента Украины заявили, что слова президента Белоруссии Александра Лукашенко в ходе митинга в Минске о том, что украинская сторона «приказывает» провести новые выборы в Белоруссии, являются «провокационным поведением».
RT на русском11:12
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Путин и Лукашенко обсудили помощь России при давлении на Минск извне

Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин обсудили в ходе телефонного разговора ситуацию вокруг президентских выборов, сообщает 16 августа пресс-служба Кремля.
ИА Красная Весна07:38
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В Германии сочли невыгодными закупки сжиженного газа у США

Министр энергетики, инфраструктуры и цифровизации федеральной земли Мекленбург - Передняя Померания Кристиан Пегель рассказал, почему Европе невыгодно закупать у Соединенных Штатов сжиженный природный газ (СПГ), который Вашингтон предлагает в качестве альтернативы российскому газу.
Газета.Ru03:04
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Умер младший брат президента США Роберт Трамп

Два дня назад Роберт Трамп был госпитализирован в одну из больниц Манхэттена с "тяжелым заболеванием", сообщал заместитель пресс-секретаря администрации президента США Джадд Дир. Тогда же Дональд посетил брата и выразил надежду на его выздоровление.
Газета.Ru05:18
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