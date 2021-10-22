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Промышленники ЕС заявили о риске остановки предприятий из-за дефицита магния

Двенадцать европейских бизнес-ассоциаций, представляющих производителей автомобилей, металлов, упаковки и других отраслей, предупредили о «неминуемом риске остановки производства в Европе» в конце ноября из-за исчерпания запасов магния.
Ведомости
Соответствующее заявление опубликовано в пятницу на сайте европейской ассоциации сталелитейных компаний Eurofer.
ТАСС
Китай обеспечивает поставки 87% магния на мировом рынке и около 95% в Европе, а на данный момент закрыты 35 из 50 плавильных заводов, указали ассоциации.
Ведомости
В Еврокомиссии сообщили Financial Times, что власти осведомлены о сложившейся ситуации.
Ведомости

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