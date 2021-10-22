Двенадцать европейских бизнес-ассоциаций, представляющих производителей автомобилей, металлов, упаковки и других отраслей, предупредили о «неминуемом риске остановки производства в Европе» в конце ноября из-за исчерпания запасов магния.
Международная федерация волейбола (FIVB) выступила с заявлением по поводу появившихся данных о казни члена молодежной сборной Афганистана Махаджабид Хакими представителями движения «Талибан» (запрещено в России).
Как широко известно, недавно Владимир Владимирович Путин (Президент Российской Федерации) проинформировал широкую общественность о том, что Германия уже может использовать газопровод "Северный поток – 2".