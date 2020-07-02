Экономика
КоммерсантъПромышленники хотят выйти из списков получателей господдержки
Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки Многие компании, еще недавно боровшиеся за право войти в список системообразующих предприятий, предъявляют к нему все больше претензий.
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Музыка
Канье Уэст выпустил новый клип о коронавирусе и Black Lives Matter
Mockva.ru вчера в 23:46
Происшествия
Полиция в Сиэтле ликвидировала «автономную зону Капитолийского холма»
Полиция ликвидировала самопровозглашенную «автономную зону Капитолийского холма» в городе Сиэтл в американском штате Вашингтон.
Ведомости 19:50
Политика
Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru вчера в 15:19
Общество
Больше 900 фактов незаконных рубок зарегистрировали в Приангарье
В этом году в Иркутской области обнаружили 915 фактов незаконных рубок, из них 860 имеют признаки преступления.
EastRussia 20:44
Энергетика
Посол Белоруссии: Москва и Минск достигли понимания по цене на газ
Посол Белоруссии в России Владимир Семашко заявил, что Москве и Минску удалось достигнуть понимания по вопросу формирования цены на газ, передает Sputnik Беларусь.
Газета.Ru 08:31
Футбол
Карпин заявил, что частично удовлетворён результатом матча с «Краснодаром»
Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин прокомментировал ничейный исход матча 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром».
RT на русском 16:05
Происшествия
Медведь напал на рыбака на Камчатке
Медведь напал на жителя Камчатки на берегу реки Авача, мужчина получил серьезные травмы и доставлен в больницу, сообщается на странице краевого Агентства лесного хозяйства и животного мира в Instagram.
ТАСС 21:02
Происшествия
Младший сын погибшего в ДТП с Ефремовым признан потерпевшим
Накануне.Ru вчера в 06:36
Культура
Актер Виктор Проскурин скончался на 69-м году жизни
О смерти Виктора Проскурина стало известно от его супруги Ирины Хонды.
CT news 04:10
Общество
В Новосибирской области с 1 июля отменили режим общей изоляции
В Новосибирской области отменили режим общей самоизоляции, об этом сообщается на сайте правительства региона.
Байкал24 00:41
Общество
Бездомные начали захватывать дома россиян в Испании
Россияне, имеющие недвижимость в Испании, сообщили об участившихся случаях сквоттинга — самовольного захвата чужих пустующих домов.
Lenta.ru вчера в 13:10
Политика
Поправки поддержали 78,04% избирателей после обработки 95% протоколов
За принятие поправок к Конституции России проголосовали 78,04% избирателей.
RT на русском 18:52
Экономика
Пенсионный фонд напомнил о возможности прибавки к пенсии
Пенсии в среднем увеличатся от 3 до 3,5 тысяч рублей. Обращаться в Пенсионный фонд не нужно, все пройдет в беззаявительном порядке.
Говорит Уфа вчера в 02:00
Космос
Умер один из научных руководителей телескопа «Спектр-РГ» Павлинский
Замдиректора Института космических исследований РАН, заместитель научного руководителя астрофизической космической обсерватории «Спектр-РГ» Михаил Павлинский скончался в возрасте 60 лет.
Аргументы и Факты 20:38
Общество
ЦИК обновил предварительные результаты голосования в Пермском крае
Из информации, представленной ЦИК, в Пермском крае за внесение поправок в Конституцию РФ проголосовали 87,57% избирателей, против высказались 11,56%.
Слово и Дело 11:59
Политика
Сторонники поправок в Конституцию победили безоговорочно
В среду завершилось голосование по поправкам в Конституцию, которое продолжалось беспрецедентно долго – неделю.
Взгляд.ру 17:20
Происшествия
В Красногорске прооперировали девочку, на голову которой упала бутылка
РИА Новости 19:39
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости 11:09
Здоровье
Роспотребнадзор провел исследование иммунитета населения к COVID-19
Роспотребнадзором организовано исследование иммунитета населения к новой коронавирусной инфекции в 23 регионах России с разным уровнем интенсивности эпидемиологического процесса.
Известия 21:24
Здоровье
Около 100 иркутян с коронавирусом скончались
Четверо иркутян с коронавирусом умерли за сутки, сообщили в региональном оперативном штабе 29 июня.
Тайга.инфо 29 июня в 00:05
Общество
Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
Энергетика
Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн
Польская энергетическая компания PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат, заявил глава компании Ежи Квечиньский.
Коммерсантъ 13:16
Происшествия
Greenpeace удалось вывести пробы грунта и воды из Норильска
В полиции заявили, что не будут ставить печать на документы до тех пор, пока на них не будет печати от департамента безопасности "Норникеля".
Snob.ru 17:57
Общество
Рикошет: Корреспондент «Медиазоны» Давид Френкель о нападении на него
Д. Френкель ― Буквально через несколько минут председатель стала кричать, что меня нужно немедленно удалить с участка, что я мешаю проведению голосования.
Эхо Москвы 12:48
Происшествия
Чиновник Генпрокуратуры РФ уволен после нападения на полицейских
Заместитель начальника управления Генеральной прокуратуры России Игорь Мыльников уволен из ведомства после нападения на полицейских, остановивших его за пьяную езду.
Известия вчера в 11:41
Политика
Минтранс опроверг сообщение об открытии рейсов в Турцию с 15 июля
О возобновлении авиасообщения с Турцией с 15 июля речи не идет, заявил журналистам министр транспорта Евгений Дитрих.
РИА Новости вчера в 05:57
Общество
В Башкирии явка на голосовании по поправкам превысила 76%
РИА Новости 04:59