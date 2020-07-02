Экономика
КоммерсантъПромышленники хотят выйти из списков получателей господдержки
В первую очередь бизнес жалуется на необходимость готовить еженедельно и чаще массу отчетов для властей всех уровней, притом что большинство участников списка поддержки не получали, а некоторые и не планируют. Пока на 1,3 тыс. предприятий списка выдано только 139 льготных кредитов на 130 млрд руб.
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с чего всё началось
Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки Многие компании, еще недавно боровшиеся за право войти в список системообразующих предприятий, предъявляют к нему все больше претензий.Коммерсантъвчера в 18:00
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«Ъ»: предприятия из списка системообразующих жалуются на заполнение бумаг
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В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию. На данный момент обработаны 65% протоколов. «За» высказались более 77% граждан.
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В 2016 году Forbes оценивал состояние господина Лебедева в $400 млн. Сеть кафе «Андерсон» основана в 2009 году.
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Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
Происшествия
В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже
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