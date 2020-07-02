Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПромышленники хотят выйти из списков получателей господдержки

В первую очередь бизнес жалуется на необходимость готовить еженедельно и чаще массу отчетов для властей всех уровней, притом что большинство участников списка поддержки не получали, а некоторые и не планируют. Пока на 1,3 тыс. предприятий списка выдано только 139 льготных кредитов на 130 млрд руб.
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с чего всё началось

Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки

Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки Многие компании, еще недавно боровшиеся за право войти в список системообразующих предприятий, предъявляют к нему все больше претензий.
Коммерсантъвчера в 18:00

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«Ъ»: предприятия из списка системообразующих жалуются на заполнение бумаг

Будущее России. Национальные проекты02:26

Выйти из списков получателей господдержки хотят промышленники

Live2401:56

«Ъ»: Системообразующие компании пожаловались на отсутствие поддержки и вал отчетности

БИЗНЕС Online01:50

Почему предприятия, ставшие системообразующими, хотят отказаться от этого статуса

Znak.com01:50

«Коммерсантъ»: из-за отчетов компании могут выйти из списка системообразующих

Ведомостивчера в 21:44

Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки

Коммерсантъвчера в 18:00
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Шоу-бизнес

Ольга Бузова рассказала о перенесенной операции

Экспресс газета 01:10
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Общество

В Минэнерго России подсчитали экономию от «умного» учета электричества

С 1 июля в России действует закон о внедрении интеллектуальных систем учета электроэнергии, которые включают в себя, в частности, «умные» счетчики.
Известия вчера в 08:45
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Происшествия

В Западной Монголии объявлен карантин из-за бубонной чумы

Известия вчера в 08:59
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Происшествия

В Красногорске расследуют инцидент с упавшей на девочку бутылкой

РИА Новости 01:32
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Общество

В Казахстане из-за коронавируса введут дополнительные ограничительные меры

Власти Казахстана вводят дополнительные ограничительные меры с 5 июля на 14 дней для стабилизации эпидемиологической ситуации в связи с распространением коронавируса.
ТАСС 02:27
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Общество

Мишустин подписал постановление о продлении выплат соцработникам

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении и расширении выплат сотрудникам соцучреждений, документ опубликован на сайте правительства.
РИА Новости 29 июня в 07:00
19
Армия и оружие

Военный мобильный госпиталь в Туве приступил к оказанию помощи

Вести ФМ 00:07
3
Здоровье

На Украине выявили 664 новых случая коронавируса

На Украине выявили 664 новых случая коронавируса.
Газета.Ru вчера в 03:00
1
Армия и оружие

Опубликовано видео российской военной колонны в Сирии

Российская военная колонна попала на видео в Сирии. Соответствующий ролик опубликовал Telegram-канал «Военный Осведомитель».
Рамблер 29 июня в 02:28
Здоровье

В детсады Челябинска не пустят контактных по коронавирусу детей

REGNUM вчера в 23:57
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Кино

Семен Слепаков снял комедийный сериал про жизнь на самоизоляции

Mockva.ru 29 июня в 16:56
Шоу-бизнес

Дочь Сергея Бодрова дебютировала в роли ведущей кинофестиваля

Дочь Сергея Бодрова дебютировала в роли ведущей кинофестиваля Церемонию закрытия фестиваля впервые доверили вести дочери покойного актера Сергея Бодрова.
Экспресс газета вчера в 14:09
Экономика

Кабмин выделил бизнесу 20 миллиардов на покупку масок

В понедельник, 29 июня, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 20 миллиардов рублей малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) на профилактику коронавирусной инфекции.
Форпост Северо-Запад 29 июня в 06:13
21
Гаджеты

Microsoft выпустила внеплановое обновление Windows 10

Внеплановое обновление Windows 10 появилось за две недели до стандартного, которое должно появиться 14 июля.
Evo-rus.com 01:41
14
Здоровье

Без чего жир не уходит из организма объяснила эндокринолог

Без чего жир не уходит из организма объяснила известный эндокринолог. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com вчера в 14:49
17
Общество

В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию

В России завершилось голосование по поправкам в Конституцию. На данный момент обработаны 65% протоколов. «За» высказались более 77% граждан.
МИР 24 вчера в 17:31
Общество

С 1 июля россияне смогут получить выплату в 10 тыс. рублей на детей

С 1 июля россияне смогут получить единовременную выплату в размере 10 тыс. рублей на каждого ребенка до 16 лет.
Известия вчера в 05:40
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Здоровье

95% сахалинцев, заболевших ковидом в июне, никуда не улетали

Министр здравоохранения области Владимир Ющук подтвердил, что среди тех, кто прилетает к нам обследованный, фиксируется низкое количество заболевших.
Сахалин.Инфо 01:35
Происшествия

В Камчатском крае медведь напал на рыбака

Российская газета вчера в 23:44
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Общество

Бизнесмен Александр Лебедев стал совладельцем сети кафе «Андерсон»

В 2016 году Forbes оценивал состояние господина Лебедева в $400 млн. Сеть кафе «Андерсон» основана в 2009 году.
Коммерсантъ вчера в 23:21
Шоу-бизнес

Дана Борисова назвала звезд, страдающих от наркотической зависимости

Как сообщает «Рен ТВ», популярная отечественная телеведущая Дана Борисова раскрыла имена звезд, которые страдают от наркотической зависимости.
CT news вчера в 16:22
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Шоу-бизнес

Сняться у Тарантино и дать пощечину Ди Каприо. Марго Робби — 30

РИА Новости 01:00
Общество

ВОЗ заявила о разработке в мире 141 вакцины от коронавируса

Всего в мире разрабатывается 141 прототип вакцины от коронавируса, некоторые из них могут быть завершены через несколько месяцев.
РБК 01:27
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Авто

Более чем на 40% подешевели автомобили с пробегом в Японии

Подчеркивается, что в мае модель Lexus IS 2012 года выпуска стала дешевле на 40,2%, компактный хэтчбек Toyota Vitz 2018 года выпуска подешевел на 44,5%. По мнению экспертов, выгодно приобрести поддержанную машину в Японии можно будет как минимум до последних чисел июля.
Evo-rus.com 30 июня в 11:31
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Общество

У соавтора поправок нашли недвижимость на 450 млн

Центр антикоррупционной политики партии "Яблоко" нашел у одного из главных авторов поправок в Конституцию Талии Хабриевой элитную недвижимость на 450 млн рублей, сообщается 1июля на сайте партии.
SakhaNews вчера в 13:21
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Происшествия

В Новосибирской области больше 100 человек умерли от коронавируса

В Новосибирской области за минувшие сутки заболело коронавирусом 92 человека. Всего же зараженных в регионе 6177.
ИА 1-Line 02:27
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Шоу-бизнес

«Уральские пельмени» судятся с экс-директором Нетиевским за его счет

iReactor 30 июня в 08:45
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Происшествия

Адвокат Ефремова рассказал о состоянии актера

Известия вчера в 20:35
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Политика

Путин и Лукашенко открыли памятник Советскому солдату

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко открыли мемориал Советскому солдату под Ржевом и возложили к нему цветы.
Газета.Ru 30 июня в 15:19
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Происшествия

В Анапе погиб восьмилетний мальчик, которого засыпало песком на пляже

Восьмилетний мальчик умер после того, как его засыпало песком на пляже вблизи Анапы.
ТАСС 30 июня в 09:33
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