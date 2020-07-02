Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки Многие компании, еще недавно боровшиеся за право войти в список системообразующих предприятий, предъявляют к нему все больше претензий.

с чего всё началось

В первую очередь бизнес жалуется на необходимость готовить еженедельно и чаще массу отчетов для властей всех уровней, притом что большинство участников списка поддержки не получали, а некоторые и не планируют. Пока на 1,3 тыс. предприятий списка выдано только 139 льготных кредитов на 130 млрд руб.

Политика На Украине заявили о боязни Киева возвращать Донбасс Экс-депутат Рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ" выразил мнение, что украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева. 312

Общество В Казахстане из-за коронавируса с 5 июля вновь введут ограничения Правительство Казахстана приняло решение о введении дополнительных карантинных мер с 5 июля на 14 дней в связи с осложнением эпидемиологической ситуации в республике. 72

Игры Опубликован трейлер игры Crysis Remastered Разработчики игры Crysis Remastered объявили дату релиза игры – 23 июля 2020 года. В сети появился геймплейный ролик нового продукта. 36

Общество Путин поручил генпрокурору разобраться с арестом члена «списка Титова» Президент Владимир Путин дал генпрокурору Игорю Краснову поручение разобраться в ситуации с арестом бывшего гендиректора компании «Трансфин-М» Дмитрия Зотова и доложить о них. 5

Политика Пелоси призвала ввести санкции против России за «сговор с талибами» Спикер палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси предложила ввести санкции против России за "сговор с талибами", наличие которого опровергают и в Москве, и в администрации Дональда Трампа. 25

Авто В интернете опубликовали изображения кросс-универсала Toyota Camry Кросс-универсал Toyota Camry мог бы разделить моторную линейку с седаном, включая гибридный вариант с 2,5-литровым бензиновым двигателем A25A-FXS и электромотором суммарной мощностью 221 л.с. 7

Политика Поправки в Конституцию вступят в силу после подведения итогов ЦИК Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что поправки вступят в силу после официального подведения итогов ЦИК.

Финансы Акции «Полиметалла» могут возобновить среднесрочный рост В лидерах роста к середине сессии пребывали акции ОГК-2 (+2,58%) и котировки Полюса (+2,10%). Бумаги Полиметалла прибавили 1,73%.

Общество ФСБ в ходе операции изъяла 77 единиц оружия и 103 кг тротила ФСБ России в ходе оперативных мероприятий изъяла у жителей разных регионов стране 77 единиц оружия и 103 кг тротила.

Общество «Ростелеком» заподозрил школьников в DDoS-атаках на учебные порталы По словам опрошенных «Ростелекомом» специалистов образовательных порталов «Фоксворд» и «ЯКласс», уровень хакерского «мастерства» школьников растет — им удается «ддосить» учебные порталы, однако в некоторых случаях мощность атак говорит о том, что вывести ресурс из строя пытаются профессионалы, а на это необходимо потратить «много сил и средств, которых у школьников нет». 2

Общество Генпрокуратура потребовала удалить видеообращение схиигумена Сергия Генеральная прокуратура потребовала удалить опубликованное на видеохостинге YouTube видеообращение запрещенного в служении духовника Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова). 41

Единоборства UFC опубликовал афишу первого турнира на «Бойцовском острове» Пресс-служба Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в Twitter опубликовала афишу первого турнира на "Бойцовском острове".

Общество В Чечне за поправки проголосовало почти 98% избирателей В Москве за поправки проголосовало 66,1% избирателей, против — 32,9%. В столице обработано около 98% протоколов.

Футбол Смертельный автогол. За что убили Андреса Эскобара 26 лет назад был убит защитник сборной Колумбии Андрес Эскобар, за несколько недель до смерти забивший в свои ворота в матче чемпионата мира.