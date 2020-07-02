Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПромышленники хотят выйти из списков получателей господдержки

В первую очередь бизнес жалуется на необходимость готовить еженедельно и чаще массу отчетов для властей всех уровней, притом что большинство участников списка поддержки не получали, а некоторые и не планируют. Пока на 1,3 тыс. предприятий списка выдано только 139 льготных кредитов на 130 млрд руб.
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с чего всё началось

Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки

Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки Многие компании, еще недавно боровшиеся за право войти в список системообразующих предприятий, предъявляют к нему все больше претензий.
Коммерсантъвчера в 18:00

Подробнее о событии

Промышленники пожаловались на условия нахождения в списке получателей господдержки

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«Коммерсантъ»: из-за отчетов компании могут выйти из списка системообразующих

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«Ъ»: Системообразующие компании пожаловались на отсутствие поддержки и вал отчетности

БИЗНЕС Online01:50

Выйти из списков получателей господдержки хотят промышленники

Live2401:56

Промышленники хотят выйти из списков получателей господдержки

Коммерсантъвчера в 18:00
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Опубликован трейлер игры Crysis Remastered

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Общество

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Кросс-универсал Toyota Camry мог бы разделить моторную линейку с седаном, включая гибридный вариант с 2,5-литровым бензиновым двигателем A25A-FXS и электромотором суммарной мощностью 221 л.с.
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Политика

После обработки 80% протоколов за поправки проголосовали 77,8% россиян

Явка на голосование по поправкам в Конституцию составила почти 65%.
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Председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас заявил, что поправки вступят в силу после официального подведения итогов ЦИК.
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В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия

В США не исключают военных действий против Ирана из-за ядерного оружия.
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Генеральная прокуратура потребовала удалить опубликованное на видеохостинге YouTube видеообращение запрещенного в служении духовника Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова).
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Глава Нацбанка Украины подал в отставку из-за политического давления

Глава национального банка Украины (НБУ) Яков Смолий подал в отставку по причине оказываемого на него политического давления.
ТАСС вчера в 14:38
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В Чечне за поправки проголосовало почти 98% избирателей

В Москве за поправки проголосовало 66,1% избирателей, против — 32,9%. В столице обработано около 98% протоколов.
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В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля

Тарифы на услуги жилищнo-коммунальногo хозяйства вырастут в России с 1 июля.
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В Екатеринбурге умерла депутат гордумы Елена Дерягина

В Екатеринбурге умерла депутат городской думы Елена Дерягина, сообщается на сайте местного парламента.
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Смертельный автогол. За что убили Андреса Эскобара

26 лет назад был убит защитник сборной Колумбии Андрес Эскобар, за несколько недель до смерти забивший в свои ворота в матче чемпионата мира.
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Скончался актёр Виктор Проскурин, снимавшийся на «Ленфильме»

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин скончался в возрасте 68 лет.
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В Dota 2 появился анонимный режим

29 июня Valve выпустила патч 7.27 для Dota 2. В нем переработали режимы Captain's Mode, All Pick и Random Draft, изменили лагеря крипов, добавили новые предметы Voodoo Mask и Blitz Knuckles, а также сбалансировали артефакты.
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Польская PGNiG вернет «Газпрому» $90 млн в счет недоплаты за газ

Польская энергетическая компания PGNiG вернет "Газпрому" $90 млн, так как российская сторона выплатила слишком большую компенсацию без учета недоплат.
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