Экономика
ИА АРДПромышленное производство Монголии выросло на 12,8%
За первые 11 месяцев 2019 года промышленное производство Монголии выросло на 12,8% в годовом исчислении и составило 16 трлн тугриков (более 5,8 млрд долларов США). Об этом на днях сообщил Национальный статистический комитет страны.
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Общество
Липецкий горсовет не рассмотрел вопрос о матерящейся градоначальнице
Свое решение горсовет объясняет тем, что его постоянная комиссия рассматривает вопросы, связанные с нарушениями депутатской этики непосредственно депутатами, а также тем, что не является работодателем главы Липецка.
Политика
Украина переплатила $1,5 млрд за «европейский» газ, заявили в Раде
Деркач уточнил, что с 2015 по 2018 год тысяча кубометров газа в Европе стоила в среднем около $210, а «Нафтогаз» покупал её за $245.
Политика
Депутат прокомментировала скандал вокруг своих слов о малоимущих
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Гусева выступила против отмены подоходного налога для малоимущих граждан и сравнила их с заключенными, которых обеспечивает государство.
Политика
Пасечник анонсировал принятие закона о границах ЛНР
Закон определяющий границы самопровозглашенной Луганской народной республики в пределах Луганской области скоро вступит в силу, заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Политика
Пушилин обвинил Зеленского в проведении политики Порошенко
Глава ДНР Денис Пушилин заявил, что президент Украины Владимир Зеленский решил продолжить политику своего предшественника Петра Порошенко.
Происшествия
В Ленобласти после обыска у семьи с арсеналом оружия завели новое дело
Общество
У здания Верховной рады протестующие столкнулись с полицией
У здания Верховной рады Украины произошли столкновения между представителями националистических организаций и сотрудниками правоохранительных органов, сообщает «Интерфакс-Украина».
Общество
Шнуров рассказал, как поменял мнение о сварщиках
Новый образ сварщика, который сформировался у музыканта Сергей Шнурова, посетившего волгодонской завод "Атоммаш" (входит в Росатом) - это заинтересованный молодой человек, у которого есть перспективы.
Происшествия
Депутат из Ленобласти задержана по делу о мошенничестве
Политика
Трехсторонние переговоры по газу РФ, Украины и ЕК пройдут 19 декабря
Трехсторонняя консультация по газу с участием России, Украины и Еврокомиссии пройдет 19 декабря, сообщил вице-президент ЕК Марош Шефчович в Twitter.
Кино
Три российских фильма попали в шорт-лист премии «Оскар»
Кино
В Сети появились первые отзывы на новые «Звездные войны»
Джейк Гамильтон заметил, что этот фильм, "темный и страшный, но в то же время светлый и прекрасный", стал отличным завершением не только последней трилогии, но и всей саги о "Звездных войнах".
Экономика
ЦБ предложил ужесточить выдачу ипотеки в самых массовых сегментах
ЦБ предложил с июля 2020 года ограничить российские банки при выдаче ипотеки слишком закредитованным заемщикам, следует из консультативного доклада регулятора.
Происшествия
Экс-главу Петропавловска-Камчатского заподозрили в получении взятки
Позже СК сообщил, что брат главы Петропавловска-Камчатского проходит по делу о даче взятки и посредничестве во взяточничестве.
Политика
Первый китайский авианосец ввели в эксплуатацию
Первый китайский авианосец собственного производства, получивший название «Шаньдун», введен в эксплуатацию в порту города Санья.
Общество
Госдума может приравнять сжигание мусора к переработке
Поправки к закону «Об отходах производства и потребления» фактически приравнивают сжигание мусора с выработкой энергии к переработке отходов.
Политика
На Украине анонсировали новые санкции против России
Правительство Украины инициирует введение санкций против предприятий, находящихся на неподконтрольных Киеву территориях и сотрудничающих с предприятиями оборонно-промышленного комплекса России.
Здоровье
В Коми стало меньше точек продажи алкоголя
Фото Виктора Бобыря На заседании комиссии по противодействию незаконному обороту промышленной продукции 17 декабря заместитель министра сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Ольга Бабина рассказала, что сегодня в республике действует 626 лицензий на розничную продажу алкоголя.
Происшествия
Пенсионер нашел сумку с миллионом рублей в Оренбургской области
Пенсионер нашел на дороге инкассаторскую сумку с более чем 1 млн рублей в Оренбургской области, сообщается на сайте регионального управления Министерства внутренних дел.
Хоккей
Никита Зайцев подал документы на канадское гражданство
Известный телеграм-канал «MASH» сообщил, что российский защитник уже подал необходимые документы для смены гражданства.
Здоровье
В Свердловской области открылся первый Центр онкологической помощи
Происшествия
Оставленный в машине грудной младенец умер на Урале
В Свердловской области полуторамесячный ребенок умер после того, как родители оставили его одного в автомобиле, пишут СМИ.
Технологии
«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика
«Яндекс» представил масштабное обновление поисковика под названием «Вега» и новый сервис ответов на вопросы.
Общество
Роскомнадзор выявил зарубежный сайт с личными данными около миллиона россиян
Роскомнадзор обнаружил сайт с доменом во Франции, который хранит персональные данные жителей 60 городов России и 34 городов Казахстана.
Политика
Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Бывшего президента Пакистана Первеза Мушаррафа, обвиняемого в госизмене, приговорили к смертной казни, передает телеканал Samaa.
Происшествия
Над челябинским метеоритом самопроизвольно поднялся защитный купол
Вдруг купол над метеоритом начал самопроизвольно подниматься.
Энергетика
«ЛУКОЙЛ» спрогнозировал рост спроса на нефть до 2035 года
Будущая динамика спроса на нефть будет сильно зависеть от климатической политики, проводимой ведущими экономиками, следует из презентации "ЛУКОЙЛа" "Основные тенденции развития мирового рынка жидких углеводородов до 2035 года", которую представил вице-президент компании Леонид Федун.