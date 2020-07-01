Экономика
REGNUMПромышленное производство в Китае выросло на 4,4%
Только за июнь промышленное производство выросло на 4,8% в годовом исчислении, что быстрее 4,4% роста в мае. Таким образом рост продолжился уже третий месяц подряд после коронавирусного падения. За первую половину года промышленное производство упало на 1,3% после 8,4% обрушения за первый квартал.
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Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском вчера в 15:16
Общество
Мосгорсуд оставил хабаровского губернатора Фургала под арестом
Мосгорсуд оставил в силе решение Басманного суда о заключении под арест губернатора Хабаровского края Сергея Фургала.
Вести.Ru вчера в 05:38
Экономика
Россия сократила вложения в ценные бумаги США почти на $1,5 млрд
Вашингтон, 17 июля 2020, 02:02 — REGNUM Размер вложений РФ в американские государственные облигации снизился с $6,85 млрд до $5,39 млрд в мае 2020 года по сравнению с апрелем, 16 июля сообщается на сайте министерства финансов США.
REGNUM вчера в 19:02
Религия
В Екатеринбурге почтили память Николая II и его семьи крестным ходом
В Екатеринбурге в ночь с 16 на 17 июля состоялся традиционный Царский крестный ход в память о гибели последнего русского императора Николая II и его семьи.
Известия вчера в 22:01
Футбол
Кокорин после отмены матча «Сочи» с «Тамбовом»: Миссия выполнена
В социальных сетях считают, что фраза «миссия выполнена», в том числе, относится и к самому Кокорину, который в ближайшее время станет свободным агентом и сможет вести переговоры с любыми командами без ограничений.
Фонтанка.Ру вчера в 10:36
Политика
Титов опроверг информацию о выдвижении Шнурова в Госдуму в 2021 году
ЗакC.Ру вчера в 10:55
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев запрещал Ольге Орловой видеться с Жанной Фриске в США
Певице Ольге Орловой запрещал приезжать в США, где лечилась ее подруга Жанна Фриске, телеведущий Дмитрий Шепелев.
CT news 02:36
Общество
Россияне могут рассчитывать еще на три детских пособия в августе
Семьи с детьми в возрасте от 3 до 16 лет смогут рассчитывать на выплаты в размере 20 тыс. рублей.
ФАН вчера в 20:46
Энергетика
Газ для населения России подорожает на 3% с 1 августа
Москва, 17 июля 2020, 08:27 — REGNUM Стоимость газа для жителей России увеличится на 3% с 1 августа 2020 года, об этом говорится в приказе Федеральной антимонопольной службы.
REGNUM 01:27
Происшествия
В СК сообщили детали расследования убийства Николая II и его семьи
Следственный эксперимент, проведенный в рамках расследования уголовного дела об убийстве семьи последнего российского императора Николая II, не подтвердил, что тела убитых были уничтожены с помощью серной кислоты.
РБК вчера в 22:51
Общество
Активисты с баннером перекрыли Невский проспект
Мегаполис онлайн вчера в 15:33
Происшествия
На Сахалине задержали собиравшего в поддержку Фургала акцию активиста
REGNUM вчера в 19:45
Шоу-бизнес
Модель Вики Одинцова о Роналду и Неймаре: «Мне часто пишут европейские футболисты»
CT news 02:24
Футбол
«Локомотив» обыграл ЦСКА благодаря дублю Миранчука с пенальти
«Локомотив» выиграл у ЦСКА в матче 29-го тура чемпионата России со счётом 2:1. В составе «красно-зелёных» дубль оформил Алексей Миранчук, который дважды реализовал пенальти.
News.ru вчера в 15:30
Происшествия
В Липецкой области граждане Украины пострадали при ДТП с автобусом
РИА Новости вчера в 23:33
Здоровье
В Москве заготовили более тонны плазмы для лечения коронавируса
С начала апреля в Москве собрали более тонны плазмы с антителами к коронавирусу для лечения новых заболевших, сообщила заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.
РБК 02:18
Здоровье
В 43 медучреждениях Свердловской области выявили очаги коронавируса с начала пандемии
Очаги новой коронавирусной инфекции выявлены в 43 медучреждениях Свердловской области с апреля, сообщил в пятницу полпред президента РФ в Уральском федеральном округе (УФО) Николай Цуканов.
ТАСС 02:15
Общество
Трутнев заявил об отсутствии влияния митингов на суд по делу Фургала
Акции протеста, которые проходят в Хабаровске в поддержку арестованного губернатора Сергея Фургала, никак не повлияют на суд по его делу.
Компания 02:31
Общество
В Уфе открыли крупнейшее производство узлов вертолетных двигателей
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) открыла в Уфе крупнейший в стране центр по производству узлов вертолетных двигателей на базе "ОДК-Уфимское моторостроительное производственное объединение" ("ОДК-УМПО"), передает корреспондент РИА Новости с церемонии открытия.
РИА Новости 02:01
Политика
Мэр Хабаровска Кравчук обвинил митингующих в поддержку арестованного Фургала в том, что они делают это за деньги
Мэр Хабаровска Сергей Кравчук обвинил митингующих в поддержку арестованного Сергея Фургала в том, что они делают это за деньги.
Эхо Москвы 02:02
Общество
В Саратовской области 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов
Ранее ИА REGNUM сообщало, в Оренбургской области, согласно утвержденным результатам первых ЕГЭ 2020 года (по литературе, географии, а также информатике и ИКТ), 11 выпускников получили высший балл.
REGNUM вчера в 10:51
Общество
В Twitter сообщили, что хакеры взломали около 130 аккаунтов
Неизвестные хакеры взломали около 130 учетных записей сети микроблогов Twitter в ходе скоординированного нападения в среду.
ТАСС вчера в 23:22
Шоу-бизнес
Киркоров высказался об отношениях с Пугачевой
Певец Филипп Киркоров рассказал об отношениях с бывшей супругой Аллой Пугачевой в беседе с «Комсомольской правдой».
Lenta.ru 01:43
Футбол
Киевское «Динамо» обыграло «Зарю» и вернулось на второе место
«Динамо» Киев победило «Зарю» (3:1) в матче 31-го тура чемпионата Украины.
Спорт-Экспресс вчера в 13:55
Политика
Минторг США может внести TikTok в черный список
Администрация Белого дома обсуждает внесение китайского приложения TikTok в черный список Министерства торговли США, чтобы избежать передачи личных данных граждан в Китай.
Известия 00:17
Происшествия
В Томске арестовали вице-мэра города, обвиняемого во взяточничестве
Кировский районный суд Томска в пятницу заключил под стражу на два месяца заместителя мэра города Евгения Сурикова, обвиняемого в получении крупной взятки, сообщила РИА Новости представитель следственного управления СК РФ по региону Елена Лебедева.
РИА Новости 01:41
Игры
Коробочная версия Microsoft Flight Simulator выйдет на 10 DVD-дисках
Компания Aerosoft, которая займётся выпуском физических копий Microsoft Flight Simulator, рассказала, что коробочная версия выйдет на 10 DVD-дисках.
3DNews вчера в 02:11
Общество
Коронавирусом за сутки в Саратовской области заразились 94 человека
В Саратовской области по состоянию на 9 часов утра 17 июля выявлено 94 новых пациента с коронавирусом.
Регион 64 01:53
Политика
Медведев назвал «борзостью» санкции США против «Северного потока-2»
Заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев раскритиковал США за угрозы ввести новые санкции против «Северного потока-2».
Коммерсантъ вчера в 13:57