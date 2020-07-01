Только за июнь промышленное производство выросло на 4,8% в годовом исчислении, что быстрее 4,4% роста в мае. Таким образом рост продолжился уже третий месяц подряд после коронавирусного падения. За первую половину года промышленное производство упало на 1,3% после 8,4% обрушения за первый квартал.

Промышленное производство в Китае выросло на 4,4%

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