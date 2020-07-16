За первую половину года промышленное производство упало на 1,3% после 8,4% обрушения за первый квартал. За июнь промышленное производство в сфере генерации и поставок электроэнергии, теплоэнергии, газа и воды показало самое быстрое восстановление на уровне 5,5% в годовом исчислении.

Промышленное производство в Китае выросло на 4,4%

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