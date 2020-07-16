Экономика
REGNUMПромышленное производство в Китае выросло на 4,4%
За первую половину года промышленное производство упало на 1,3% после 8,4% обрушения за первый квартал. За июнь промышленное производство в сфере генерации и поставок электроэнергии, теплоэнергии, газа и воды показало самое быстрое восстановление на уровне 5,5% в годовом исчислении.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7270 источников, обновлено в 17:36, Ашберн
Общество
Шереметьево вновь перенес сроки строительства терминала С2
Строительство второй очереди терминала С ожидается в 2030 году, следует из годового отчета аэропорта Шереметьево.
Коммерсантъ 13:04
Киберспорт
Ubisoft выпустила новый трейлер Assassin’s Creed Valhalla
В новой части популярной серии игр про неуловимых убийц, геймер будет управлять викингом Эйвором, который прибывает в Англию.
Piter.tv 13:26
Происшествия
Суд вынес приговор впустившему убийцу в детсад Нарьян-Мара охраннику
Суд признал виновным охранника, впустившего убийцу шестилетнего ребёнка в детский сад в Нарьян-Маре, и приговорил его к двум с половиной годам колонии общего режима, сообщил Следственный комитет России.
RT на русском 15:16
Общество
МВД сообщило о задержании 132 человек на акции в Москве
Полиция задержала 132 человека во время несанкционированного шествия по Страстному бульвару в Москве, сообщается на сайте столичного ГУ МВД.
РБК вчера в 18:51
Энергетика
Минэнерго ждет стабилизации цен на бензин в рознице в июле
Цены на бензин Аи-95 в российской рознице в июне выросли на 1%, на бензин Аи-92 - на 0,8%. Однако в июле ситуация должна стабилизироваться, так как оптовые цены начали снижаться.
ТАСС 14:08
Наука
Создано оптическое зеркало, состоящее всего из нескольких сотен атомов
Результаты исследований являются первыми экспериментальными наблюдениями такого рода в недавно появившемся новом поле субволновой квантовой оптики, где атомы находятся в упорядоченном порядке.
ГЛАС.RU 13:19
Футбол
Матч между «Зенитом» и «Спартаком» могут отменить
Например, глава команды Леонид Федун несколько часов назад заявил болельщикам, что если судить полуфинальный матч Кубка России будет Михаил Вилков, то его команда не выйдет на поле, так как результат поединка будет предрешен заранее.
53 новости 02:35
Политика
США призвали мир оказать нажим на Китай «единым фронтом»
Глава Госдепартамента Майкл Помпео в интервью телекомпании Fox News в четверг сообщил о попытках Вашингтона побудить другие страны оказать нажим на Китай.
Парламентская газета 16:20
Футбол
Локомотив — ЦСКА 2:1
ЦСКА победил в серии пенальти "Локомотив" в московском дерби в чемпионате России по пляжному футболу.
РИА Новости 14:39
Политика
Три страны обвинили Россию в попытках украсть данные о вакцине
Центр кибербезопасности Великобритании заявил, что связанные с Россией хакеры попытались похитить у США, Соединенного Королевства и Канады данные о разработке вакцины против коронавируса.
РИА Новости 09:54
Космос
Ученые США начали новые поиски черной дыры в Солнечной системе
В прошлом году специалисты предположили, что девятая планета в Солнечной системе является первичной чёрной дырой, размер которой довольно мал, не превышает и мяча.
ToDay News Ufa 06:41
Футбол
«Реал» досрочно стал чемпионом Испании по футболу
Мадридский «Реал» на своём поле обыграл «Вильярреал» в 37-м туре чемпионата Испании по футболу и гарантировал себе первое место в турнирной таблице по итогам сезона-2019/20.
RT на русском 16:58
Политика
В бундестаге призвали обсудить вступление России в НАТО
Депутат немецкого бундестага Кристиан Шмидт предложил возобновить дискуссию о возможном вступлении России в НАТО.
Газета.Ru 17:22
Кино
Вышел трейлер боевика «Проект „Сила“» от Netflix
Evo-rus.com 03:14
Армия и оружие
В Минобороны оценили претензии США к Договору по открытому небу
США для выхода из Договора по открытому небу (ДОН) используют надуманные предлоги, заявил в пятницу начальник Национального центра по уменьшению ядерной опасности Сергей Рыжков.
РИА Новости 17:20
Шоу-бизнес
Подруга Ивана Телегина заявила об изменах Пелагеи до развода
Близкая подруга хоккеиста Ивана Телегина рассказала «Комсомольской правде» о том, что в интернете спортсмена хотят выставить плохим родителем, что является неправдой.
CT news 02:57
Политика
Мишустин 17 июля примет участие в заседании Евразийского межправсовета
Премьер-министр России Михаил Мишустин посетит 17 июля Минск и примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета, сообщает в четверг, 16 июля, «РИА Новости» со ссылкой на правительство РФ.
Известия 05:32
Армия и оружие
США намерены наладить производство вооружения СССР
США намерены начать выпуск советского оружия и необходимых для него боеприпасов.
Газета.Ru 05:51
Происшествия
В Москве полицейского задержали за взятку в 1,5 млн рублей
Правоохранительные органы задержали сотрудника московского управления наркоконтроля при попытке получить взятку в размере 1,5 млн рублей, передаёт РИА Новости со ссылкой на столичный главк МВД.
RT на русском 16:42
Автоспорт
«Рейсинг Пойнт» предложил контракт чемпиону «Формулы-1» Феттелю
News.ru вчера в 06:54
Общество
Россияне смогут получить бесплатные участки в Арктике
Россияне смогут бесплатно получить земельные участки в Арктике размером до одного гектара.
Lenta.ru 07:23
Политика
США наложат санкции на проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток»
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что на проекты «Северный поток-2» и «Турецкий поток» будут наложены санкции.
Вестник СЗФО 04:01
Политика
Исполнительный директор «Нафтогаза» Витренко покинул пост
Исполнительный директор Национальной акционерной компании «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко покинул свой пост.
Известия 16:10
Кино
Киану Ривз может сняться в сиквеле «Константина»
Снявший «Константин: Повелитель тьмы» режиссер Френсис Лоуренс рассказал о планах на создание сиквела культового фильма.
Gazeta.SPb 14:24
Энергетика
Цена на газ для населения с 1 августа вырастет на 3%
Напомним, в июне 2019 года ФАС выпустила приказ о повышении оптовых цен на газ для населения и промышленных потребителей с 1 июля на 1,4%. Предыдущая индексация была в позапрошлом году: с 1 июля 2018 года цены на газ были увеличены на 3,4%.
Коммерсантъ 13:52
Общество
В Москве за сутки скончались 13 пациентов с коронавирусом
«В Москве скончались 13 пациентов, у всех был подтверждён диагноз «пневмония» и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию», — говорится в заявлении.
RT на русском 16:17
Авто
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в России
Подержанные автозапчасти запретят устанавливать в Российской Федерации. Об этом стало известно Evo-rus.com.
Evo-rus.com 15:49
Футбол
«Манчестер Юнайтед» на выезде обыграл «Кристал Пэлас»
Футболисты «Манчестер Юнайтед» взяли верх над «Кристал Пэлас» в гостевом матче 36-го тура чемпионата Англии со счетом 2:0.
Советский спорт 17:17
Спорт
Президент МОК назвал ошибкой бойкот Олимпиады-1980 в Москве
РИА Новости Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах заявил, что отказ от участия в Олимпийских играх 1980 года в Москве сборных ряда стран был ошибкой.
РЕН ТВ 16:44