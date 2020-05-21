Экономика
Коммерсантъ Санкт-ПетербургПромышленное производство в Петербурге упало почти на 3%
По итогам четырех месяцев текущего года промышленное производство в Петербурге сократилось на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Петростата.
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Общество
Глава администрации Алушты извинилась за слова о собаках
Глава администрации Алушты Галина Огнева извинилась за свои неосторожные слова о собаках, передает "Крыминформ".
Газета.Ru 17:02
Общество
Прокуратура ответила на данные о вызове медиков в СК из-за выплат
Как сообщало издание «Подъем», правоохранительные органы грозят уголовными делами медикам за то, что они записали видеообращение, где пожаловались на то, что до них не дошли президентские выплаты.
РБК вчера в 08:17
Общество
В Москве умерли еще 73 пациента с коронавирусом
Еще 73 пациента с коронавирусом и сопутствующими заболеваниями умерли в Москве, сообщили в пятницу в оперативном штабе по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусной инфекцией.
ТАСС 18:13
Происшествия
На Камчатке следователи начали проверку
Следственным управлением Следственного комитета России по Камчатскому краю инициировано проведение доследственной проверки по сообщению средств массовой информации о массовом заболевании работников скорой помощи новой коронавирусной инфекцией в городе Петропавловске-Камчатском.
Полуостров Камчатка 20:15
Общество
Глава Тульской области поддержал медсестру, надевшую бикини под костюм
Губернатор Тульской области Алексей Дюмин поддержал медсестру, которая надела бикини под прозрачный защитный костюм.
Газета.Ru 15:10
Политика
В США приспустят флаги в память о жертвах коронавируса
В США на три дня приспустят флаги в память о жертвах пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщил президент страны Дональд Трамп на своей странице в Twitter.
Газета.Ru 19:14
Общество
Путин отметил эффективную работу системы образования во время пандемии
Президент России Владимир Путин в ходе видеосовещания заявил, что отечественная система образования "достойно выдержала" испытания, связанные с пандемией коронавирусной инфекции.
ПолитРоссия 07:34
Политика
В России возобновили подготовку голосования по конституции
Центризбирком возобновил подготовку к общероссийскому голосованию по поправкам в конституцию.
BFM.ru 14:21
Финансы
Курс доллара опустился ниже 71 рубля
Курс доллара впервые с марта опустился ниже 71 рубля, а курс евро - ниже 78 рублей.
Российская газета 03:35
Экономика
Эксперты описали сценарий череды карантинов в России до 2021 года
Среди четырех сценариев развития ситуации с коронавирусом в России наиболее вероятным является режим «тяни-толкай» — он будет характеризоваться повторными волнами заболеваемости до появления вакцины и, соответственно, чередой карантинов вплоть до 2021 года.
РБК 17:00
Политика
В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова
В Крыму призвали ООН обратить внимание на водную блокаду полуострова со стороны украинских властей, с таким призывом выступил депутат Бахчисарайского горсовета Эрвин Мусаев.
RT на русском 18:20
Происшествия
В Бурятии пациенты из Китая в обсерваторе напали на медсестер
В Бурятии недовольные условиями размещения пациенты в обсерваторе напали на персонал и гоняли медсестер по лесу.
Газета.Ru вчера в 10:23
Общество
Работодатели Москвы смогут управлять цифровыми пропусками сотрудников
Столичные работодатели смогут управлять цифровыми пропусками своих сотрудников, для этого нужно авторизоваться в личном кабинете юридического лица на mos.ru, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.
РИАМО 13:04
Авто
Китайцы смогли построить футуристичный электрокар Baojun E300
Китайский автоконцерн SAIC приступил к поставкам в дилерские центры новой версии футуристичного электрокара.
Car.ru 02:20
Общество
Губернатор Сахалина подал в суд заявление об отстранении мэра Охи
Губернатор Сахалинской области Валерий Лимаренко подал в Охинский районный суд заявление о досрочном прекращении должностных полномочий мэра Сергея Гусева в связи с утратой доверия.
Ведомости вчера в 23:07
Кино
Российских зрителей «Великой» разозлил чернокожий князь Ростов
Зрителей комедийного сериала «Великая» про российскую императрицу Екатерину II разозлил актерский состав шоу, в котором оказались чернокожие артисты.
Lenta.ru 02:30
Шоу-бизнес
Жена Эмина Агаларова впервые высказалась после расставания с ним
Напомним, что Эмин Агаларов сообщил о расставании с Гавриловой неделю назад.
ФАН 17:32
Политика
Помпео назвал окончательный срок выхода из Договора по открытому небу
Окончательный выход США из Договора по открытому небу будет оформлен через шесть месяцев.
ТК Звезда 18:54
Киберспорт
Valve запустила закрытый бета-тест Artifact 2.0
Начался закрытый бета-тест второй версии игры Artifact. Об этом разработчики игры из Valve объявили в своем блоге в Steam.
Bookmaker-ratings.ru 18 мая в 17:45
Гаджеты
Чипсет AMD B550 официально представлен
Megaobzor.com 12:54
Здоровье
В Бурятии число случаев коронавируса превысило тысячу
За сутки выявили более 40 новых больных На утро 19 мая в Бурятии впервые достигнута и превышена отметка в тысячу больных коронавирусом.
Байкал-Daily 18 мая в 21:19
Армия и оружие
Раскрыта главная причина неудач фельдмаршала Хафтара в Ливии
В результате, отметил Лямин, Турция расчистила небо от беспилотников Хафтара, с помощью которых ему ранее удавалось успешно бороться и с ПНС, и с турецкими военными.
Lenta.ru 07:11
Шоу-бизнес
Дефиле Пугачевой в молодежном образе привело Галкина в восторг
Знаменитая примадонна российской эстрады Алла Пугачева устроила модное дефиле во дворе своего дома.
VSE42.RU вчера в 22:34
Политика
В Госдуме рассказали о новом едином реестре данных о россиянах
По словам Хинштейна, к регистру предоставят разный уровень доступа.
РИА Новости 13:54
Общество
Власти Австрии объяснили, почему разрешили посадку самолету Игоря Шувалова
Власти Австрии объяснили, почему, несмотря на запрет авиасообщения с Россией, разрешили посадку самолету Gulfstream G650 с бортовым номером LX-MOW, который, по данным СМИ, может принадлежать семье главы ВЭБ и бывшего вице-премьера Игоря Шувалова.
Znak.com вчера в 11:33
Авто
Интерьер обновленного Honda WR-V показали на снимках до начала поставок в салоны
Honda предложит новый WR-V с модернизированными BS6-версиями 1,2-литрового бензинового двигателя i-VTEC SOHC старой модели и 1,5-литровым дизельным двигателем i-DTEC DOHC.
Car.ru 04:36
Общество
В Краснодарском крае продлили режим ограничений из-за коронавируса
Власти Краснодарского края продлили карантин до 6 июня, сообщил губернатор Вениамин Кондратьев.
РИА Новости 06:59
Здоровье
В Бразилии зафиксировали рекордный рост заболеваемости коронавирусом
Бразилия бьет антирекорды Число заразившихся COVID-19 за последние сутки в Бразилии превысило 19,9 тыс. — рекордный показатель за весь период эпидемии, следует из официальной статистики национального Министерства здравоохранения за 20 мая.
РБК 12:31
Здоровье
Власти Колымы готовят новое постановление об ограничительных мерах
Правительство Магаданской области готовит постановление о режиме работы Колымы с 25 мая по 8 июня, – сообщил глава региона Сергей Носов.
Московский Комсомолец Колыма 19:57
Армия и оружие
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс вчера в 03:02