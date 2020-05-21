Экономика

Коммерсантъ Санкт-ПетербургКоммерсантъ Санкт-ПетербургПромышленное производство в Петербурге упало почти на 3%

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По итогам четырех месяцев текущего года промышленное производство в Петербурге сократилось на 2,9% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года. Об этом свидетельствуют данные Петростата.
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Коронавирус заразил заводы. Объемы производства ушли в минус впервые с 2015 года

Фонтанка.Ру12:23

Промышленное производство в Петербурге упало почти на 3%

Коммерсантъ Санкт-Петербург06:19
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