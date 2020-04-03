Коронавирус

КоммерсантъКоммерсантъПромышленное производство в России сократилось на 1,2%

Индекс «ИПЕМ-производство», который характеризует состояние промышленности, в марте этого года сократился на 1,2% к марту 2019 года. Это произошло на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, падения цен на нефть и ослабления рубля, следует из оценки Института проблем естественных монополий (ИПЕМ).
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с чего всё началось

Аналитики оценили спад промышленности в России на фоне коронавируса

Промышленное производство в России на фоне пандемии коронавируса, падения цен на нефть и ослабления рубля сократилось в марте на 1,2% в годовом выражении. Такую оперативную оценку приводит Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ), с материалами которого ознакомился РБК.
РБКвчера в 17:01

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Эксперты оценили спад промышленности в России на фоне коронавируса

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Ситуация с COVID-19 губительно сказалась на российской промышленности

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Промышленность в России сократилась на 1,2%

Долг.рф00:59

Аналитики оценили спад промышленности в России на фоне коронавируса

РБКвчера в 17:01
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Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин подал в отставку

Губернатор Камчатского края Владимир Илюхин ушел в отставку по собственному желанию. Об этом в пятницу сообщает пресс-служба главы региона.
ТАСС вчера в 18:25
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Путин продлил нерабочие дни с сохранением зарплаты

Президент Владимир Путин продлил введенную ранее из-за пандемии коронавируса нерабочую неделю до конца месяца.
РИА Новости вчера в 15:53
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Lenta.ru 01 апреля в 06:53
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Общество

«Избыточную» информацию о ФСБ могут перестать публиковать в интернете

В пояснительной записке к проекту написано, что это касается избыточной информации и сведений, размещение которой в открытом доступе не отвечает специфике деятельности органов федеральной службы безопасности .
Znak.com вчера в 22:45
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В ГА ООН заблокировали российскую резолюцию об отмене санкций

США, ЕС, Великобритания, Украина и Грузия не дали Генассамблее ООН принять предложенный Россией проект резолюции, призывающий отменить односторонние санкции, которые мешают странам бороться с коронавирусом.
РИА Новости вчера в 23:43
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Дмитрий Певцов поздравил Ольгу Дроздову трогательной подборкой

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Bimru.ru 01 апреля в 12:35
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Нефть подешевела после рекордного дневного роста накануне

Цены на нефть эталонных марок снижаются в ходе торгов в пятницу после максимального в истории дневного роста накануне, 2 апреля.
Интерфакс 01:34
Музыка

Земфира выпустила новую песню «Крым»

Впервые за длительный перерыв в карьере Земфира создала новый трек, автором которого является сама вокалистка.
NewInform вчера в 02:33
Общество

В Чечне запретили выходить на улицу ночью из-за коронавируса

Власти Чеченской республики приняли решение о запрете передвижения по улице в ночное время в целях предотвращения распространения коронавируса нового типа, сообщил глава Чечни Рамзан Кадыров в своем Telegram-канале.
Газета.Ru вчера в 20:19
Наука

Внутри человека нашли новые очаги размножения коронавируса

Вызывающий заболевание COVID-19 коронавирус SARS-CoV-2 размножается в организме человека не только в легких.
Lenta.ru вчера в 17:07
Экономика

Профсоюзы России попросили власти провести национализацию

Федерация независимых профсоюзов России (ФНПР) предложила правительству провести национализацию в стране, сообщается в письме главы ФНПР Михаила Шмакова в адрес премьер-министра России Михаила Мишустина.
Вести.Ru 02:40
Здоровье

Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом

Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Газета.Ru 01:51
Политика

Правительство Польши отложило визит в Смоленск и Катынь

REGNUM 02:08
Политика

В Башкирии продлён режим самоизоляции

Пока исходим из того, что самоизоляция действует на этой неделе и на следующей неделе.
Газета Республика Башкортостан 02:18
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У журналистки, умершей в Перми, был коронавирус

Gazeta.SPb вчера в 17:04
Происшествия

В Барнауле 271 человек контактировал с четырьмя зараженными COVID-19

"Четыре жителя Алтайского края, заболевшие коронавирусом, контактировали с 271 человеком, за всеми сейчас установлено (наблюдение), они находятся на самоизоляции", - сказала Калинина в режиме онлайн-конференции.
РИА Новости 02:17
Происшествия

В ОСК назвали сумму ущерба от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»

РИА Новости 02:33
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В Кремле объяснили отставание часов Путина при обращении к россиянам

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что отставание часов российского лидера Владимира Путина во время обращения к гражданам из-за коронавируса связано с технической задержкой.
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Политика

Трамп раскрыл факт переговоров России и Саудовской Аравии по нефти

Президент США Дональд Трамп раскрыл факт переговоров президента России Владимира Путина и наследного принца Саудовской Аравии по стабилизации цен на нефть.
Lenta.ru вчера в 10:58
Общество

В ФМБА назвали репродукцию главной целью коронавируса

Главная цель коронавируса нового типа, как и других вирусов, заключается в репродукции, заявил главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Владимир Никифоров.
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Единоборства

Нурмагомедов заявил о готовности провести бой с Фергюсоном в апреле

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов заявил, что готов провести поединок с американцем Тони Фергюсоном 18 апреля, как и было запланировано изначально.
РБК 02:14
Политика

Трамп назвал помощь из России «красивым жестом Путина»

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за медоборудование, которое поможет спасти жизни американцев.
РИА Новости вчера в 19:28
Армия и оружие

Власти Канады решили вывести часть военных из Ирака и Украины

В Министерстве национальной обороны Канады анонсировали вывод части военного контингента страны из Ирака и Украины из-за пандемии коронавируса.
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Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно проводить дезинфекцию дома

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Минкомсвязь предложила передать для развития мобильной связи пятого поколения (5G) частоты 694–790 МГц, которые до сих пор использовали телевещатели.
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Власти уточнили ограничения по передвижению москвичей

Собянин уточнил, что пропуска для передвижения по городу вводить пока не будут, власти не видят в этом необходимости.
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В США машиниста обвинили в попытке остановить плавучий госпиталь

Прокуратура в США предъявила работающему в порту Лос-Анджелеса машинисту обвинение в том, что он специально пустил локомотив под откос недалеко от плавучего госпиталя Mercy из-за "подозрений" к нему, говорится в пресс-релизе офиса окружного прокурора по Центральному округу Калифорнии.
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Общество

На Кубани для транспорта ввели пропускную систему

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Краснодарском крае с 31 марта действуют ограничительные меры из-за ситуации по коронавирусу.
Кубань 24 01 апреля в 14:53
Шоу-бизнес

Каретина: границы открытого тела для пловцов частично стёрты

Семикратная чемпионка мира в категории «Мастерс» по плаванию Евгения Каретина, в настоящее время работающая фотографом, рассказала о фотосессиях Юлии Ефимовой.
RT на русском вчера в 11:00
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