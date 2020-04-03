Промышленное производство в России на фоне пандемии коронавируса, падения цен на нефть и ослабления рубля сократилось в марте на 1,2% в годовом выражении. Такую оперативную оценку приводит Институт проблем естественных монополий (ИПЕМ), с материалами которого ознакомился РБК.

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Индекс «ИПЕМ-производство», который характеризует состояние промышленности, в марте этого года сократился на 1,2% к марту 2019 года. Это произошло на фоне ситуации с коронавирусом COVID-19, падения цен на нефть и ослабления рубля, следует из оценки Института проблем естественных монополий (ИПЕМ).

Промышленное производство в России сократилось на 1,2%

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