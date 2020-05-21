Экономика

REGNUMREGNUMПромышленное производство в России в апреле сократилось на 6,6%

Москва, 21 мая 2020, 21:37 — REGNUM Промышленное производство в России в январе — апреле 2020 года сократилось на 0,6% в годовом выражении. Об этом сообщает 21 мая Федеральная служба государственной статистики (Росстат).
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