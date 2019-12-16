Экономика

REGNUMREGNUMПромышленное производство в России в ноябре выросло на 0,3%

Промышленное производство в России в ноябре 2019 года сократилось на 2,5%, а по сравнению с ноябрём прошлого года — выросло на 0,3%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат). За период с января по ноябрь текущего года показатель вырос на 2,4% в годовом выражении.
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Промпроизводство в России в ноябре выросло на 0,3%

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