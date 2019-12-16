Экономика
REGNUMПромышленное производство в России в ноябре выросло на 0,3%
Промышленное производство в России в ноябре 2019 года сократилось на 2,5%, а по сравнению с ноябрём прошлого года — выросло на 0,3%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат). За период с января по ноябрь текущего года показатель вырос на 2,4% в годовом выражении.
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Кино
В Сети появился трейлер фильма «Топ Ган 2: Мэверик»
Футбол
Кокорин и Мамаев уехали отдыхать за границу
Хоккей
Ковальчук покинет «Лос-Анджелес»
Как сообщают СМИ, форвард хоккейного клуба «Лос-Анджелес» Илья Ковальчук покинет команду в ближайшие дни.
Армия и оружие
НАТО заявило о росте активности российских подлодок
Политика
Путин и Меркель обсудили итоги «нормандского саммита»
"Нормандский саммит" Лидеры стран "нормандской четверки" в ночь на 10 декабря приняли коммюнике по итогам встречи в Париже.
Экономика
Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.
Общество
Немецкие железные дороги поставили на место Грету Тунберг
В немецкой железнодорожной компании Deutsche Bahn прокомментировали сообщения о том, что шведской экоактивистке Грете Тунберг не нашлось сидячего места в вагоне.
Наука
Большой адронный коллайдер перезапустят на два месяца позже
Большой адронный коллайдер (БАК) возобновит работу на два месяца позже озвученный сроков – в мае 2021 года, передает пресс-служба Европейской организации по ядерным исследованиям (ЦЕРН).
Фигурное катание
Хореограф группы Тутберидзе посоветовал критикам закрыть рты и заняться своими делами
Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков считает, что критики фигуристки Алины Загитовой заслужили резкий ответ со стороны наставника олимпийской чемпионки.
Экономика
Эксперт допустил резкий обвал украинской гривны в 2020 году
На сегодняшний день $1 равен 23,24 грн. Согласно прогнозу Хмелевского, курс доллара на конец 2020 года составит более 30 грн, а при "негативном" сценарии — более 50 грн. На обвал украинской валюты повлияют несколько факторов, считает Хмелевский.
Космос
В центре Млечного Пути взорвалось более ста тысяч звезд
Примерно 80 процентов «жильцов» центральной части Млечного Пути образовалось в самом начальном периоде его существования, от 13,5 до 8 миллиардов лет назад.
Общество
В СБУ заявили о предотвращении нападения на депутата Рады
«С целью получения максимально объективной и полной доказательной базы о всех участниках указанного покушения, прежде всего об организаторе, было принято решение о размещении в социальной сети сообщения «заказанного» народного депутата о нападении на него двух молодых людей в балаклавах», — заявили в СБУ.
Происшествия
В Севастополе на двух чиновников завели дело после обрушения парковки
Следователи возбудили уголовное дело о превышении должностных полномочий и совершении служебного подлога в отношении двух севастопольских чиновников после обрушения парковки вместе с автомобилями, сообщает крымское управление СК РФ.
Общество
Владимирская область не планирует принимать мусор из других регионов
Издание "Ведомости" в понедельник сообщило, что в ближайшие годы Москва планирует вывозить часть своего мусора, а также остатки от сжигания мусора на полигоны близлежащих регионов, в частности, во Владимирскую область.
Общество
Роскачество проверило органические продукты
Роскачество проверило 21 торговую марку производителей органической продукции и нашло нарушения только у двух - на содержание пестицидов, говорится в сообщении организации.
Политика
Верховный суд разрешил УПЦ Московского патриархата сохранить название
Верховный суд Украины разрешил Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата сохранить свое название.
Армия и оружие
Каратели на Донбассе вынуждены выкупать боевые позиции у сослуживцев
Украинские оккупанты, прибывающие на Донбасс во время ротации, столкнулись с необходимостью выкупать у своих предшественников оборудованные позиции.
Экономика
РБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования
В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов – 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.
Общество
Rambler добился временной блокировки контента «Матч ТВ»
Компания «Рамблер интернет холдинг», входящая в состав Rambler Group, добилась временной блокировки контента на сайте «Матч ТВ», который связан с Английской футбольной премьер-лигой, сообщает The Bell со ссылкой на постановление Московского городского суда от 10 декабря.
Музыка
Выступивший со звездами «Евровидения» Лазарев ответил на критику
Как пишет Super, в минувшие выходные Лазарев, дважды занимавший третье место на конкурсе «Евровидение», выступил на шоу победителей конкурса в Амстердаме.
Футбол
Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов
В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
Политика
Сурков пообещал, что сливать Донбасс никто не будет
Помощник президента России в кулуарах съезда прокомментировал встречу в «нормандском формате», заявив, что не видит принципиальной разницы между командами Порошенко и Зеленского.
Политика
Жена Порошенко покинула пост главы Украинского культурного фонда
Супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко написала заявление об уходе с поста председателя Украинского культурного фонда, сообщил 16 декабря телеканал «Эспрессо».
Шоу-бизнес
Алексей Макаров не платит дочери алименты
Девять лет назад 47-летний Алексей Макаров расстался с гражданской женой 40-летней Викторией Богатыревой.
Происшествия
Экс-прокурора Владикавказа задержали за заказное убийство следователя
Экс-прокурор Затеречного района Владикавказа Ольга Швецова задержана по делу банды Аслана Гагиева - ее подозревают в заказе убийства следователя Александра Леонова.
Экономика
Кабмин увеличил финансирование крымской ФЦП до 961 млрд рублей
Объем финансирования федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя вырос с 959 млрд до 961,2 млрд рублей, следует из постановления правительства РФ, опубликованного в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
Музыка
Ротару поделилась впечатлениями от выступления в Москве
Певица София Ротару поделилась впечатлениями от выступления на концерте в России. Артистка призналась, что чувствовала себя счастливой.