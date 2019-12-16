Экономика

REGNUMREGNUMПромышленное производство в России в ноябре выросло на 0,3%

Промышленное производство в России в ноябре 2019 года сократилось на 2,5%, а по сравнению с ноябрём прошлого года — выросло на 0,3%. Такие данные приводит Федеральная служба государственной статистики (Росстат). За период с января по ноябрь текущего года показатель вырос на 2,4% в годовом выражении.
Читать в источнике
Комментировать6

Подробнее о событии

Промышленное производство в России в ноябре выросло на 0,3%

REGNUM09:44

Росстат заявил о резком замедлении роста промышленности в ноябре

РБК09:24

Промпроизводство в России в ноябре выросло на 0,3%

ТАСС10:30

Росстат сообщил о резком замедлении роста промпроизводства в ноябре

Ведомости08:40

В России выросло промышленное производство

Lenta.ru10:28

Промышленное производство в России в ноябре выросло на 0,3%

Rambler News Service08:19

Рост промпроизводства в РФ в ноябре замедлился до 0,3%

ПРАЙМ08:14
Показать все источники
Автоматически обработано 7100 источников, обновлено в 11:04, Ашберн
Футбол

Состоялась жеребьёвка плей-офф Лиги чемпионов

В штаб-квартире Европейской футбольной ассоциации (УЕФА) в швейцарском Ньоне состоялась жеребьёвка 1/8 финала футбольной Лиги чемпионов.
RT на русском 06:25
Общество

В Волгоградской области учительница отрезала челку школьнику

В городе Палласовка Волгоградской области учительница русского языка после спора с учеником отрезала ему челку во время урока.
Известия вчера в 13:41
Политика

Путин подписал регулирующий выезд за рубеж экс-сотрудников ФСБ закон

Президент России Владимир Путин подписал закон, который позволяет вводить временный запрет на выезд за границу для граждан, которые были уволены с военной службы в органах ФСБ.
RT на русском 07:33
Музыка

Билан отказался от участия в концерте «Евровидения» из-за Лазарева

Вестник 13 декабря в 10:56
Армия и оружие

Пентагон ответил на слова Эрдогана о закрытии военных баз для США

Lenta.ru вчера в 21:33
Авто

Geely совместно с Volvo анонсировали новый кроссовер

Китайский автобренд Geely совместно со шведской компанией Volvo намерены начать выпуск уже пятого в линейке кроссоверов Lynk & Co. Информацию об этом опубликовали на официальном портале китайского минпрома.
Car.ru 05:31
Происшествия

Экс-министра финансов Подмосковья приговорили к 14 годам

Экс-министр финансов Московской области Алексей Кузнецов приговорен к 14 годам колонии общего режима.
Вести.Ru 06:34
Шоу-бизнес

Хирург рассказал о перенесенных Ротару пластических операциях

Специалисты рассказали СМИ, что знаменитая эстрадная певица и актриса София Ротару неоднократно прибегала к помощи пластических хирургов для поддержании молодости.
VSE42.RU 04:01
Экономика

Путин продлил заморозку накопительной части пенсии до 2022 года

Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому заморозка пенсионных накоплений россиян продлевается еще на год и будет действовать до 2022 года включительно.
Российская газета 09:05
Армия и оружие

Эмир Катара подтвердил поддержку ливийскому правительству в Триполи

Эмир Катара шейх Тамим бен Хамад аль-Тани подтвердил свою поддержку правительству национального согласия Ливии, об этом 15 декабря сообщает Anadolu Ajansi.
REGNUM вчера в 10:36
Происшествия

Пассажирке летевшего из Гоа в Москву самолета сломал нос попутчик

РБК 10:52
Экономика

РБК: Бизнес начал чаще отказываться от импортного оборудования

В 2017 г. от иностранного оборудования в пользу российского отказалось только 7% предприятий, а от сырья и материалов – 8%. В 2018 г. импортозамещение в промышленности снова стало расти, следует из опросов сотрудников института.
Ведомости 03:45
Гаджеты

Опубликовано первое официальное фото нового Samsung Galaxy S11+

Как ранее уже сообщалось, основной модуль в этой камере будет иметь разрешение 108 Мп, причем этот датчик окажется лучше, чем устанавливаемый в других смартфонах.
Astera 04:27
Происшествия

Тело мужчины без головы и рук нашли в Подмосковье

В подмосковной деревне Шорново нашли тело мужчины без головы и кистей рук. Об этом в понедельник, 16 декабря, сообщает РЕН ТВ.
Lenta.ru 06:12
Общество

Названы профессии с вероятным ростом зарплат в 2020 году

В 2020 году повышения зарплаты могут ожидать не только востребованные на рынке труда специалиста IT-сферы, но и сотрудники «массовых» профессий.
Известия вчера в 22:45
Общество

Работающих пенсионеров предупредили о штрафе в 120 тысяч рублей

Пенсионеры, которые скрывают от государства, что работают неофициально, могут получить штраф до 120 тысяч рублей.
URA.Ru 13 декабря в 22:56
Происшествия

Подозреваемая в убийстве Шеремета решила сотрудничать со следствием

Следствие установило, что членами группировки, совершившей убийство журналиста, были пять человек.
Наша версия 09:14
Политика

Макрон приедет в Москву на празднование 75-летия Победы

Президент Франции Эммануэль Макрон приедет в Москву на празднование по случаю 75-летию Победы во Второй мировой войне.
Газета.Ru 08:25
Происшествия

Авиадебошира на рейсе в Новосибирск привязали к креслу

РБК 06:45
Авто

Opel вернулся на российский рынок

В 2015 году американский концерн General Motors, на тот момент владевший маркой Opel, объявил о реструктуризации своего бизнеса в России и свернул производство на местных предприятиях, резко сократив модельный ряд.
РИА Новости 04:28
Политика

Песков назвал условие возобновления транзита газа через Украину

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал условия, при которых Россия будет продолжать транзит своего газа через территорию Украины.
Капитал страны вчера в 12:19
Происшествия

Два человека погибли при пожаре в пятиэтажке в Ухте

В Республике Коми в городе Ухте два человека погибли и четверо пострадали в результате пожара в пятиэтажном доме.
RT на русском 10:29
Музыка

YouTube назвал самые популярные музыкальные клипы десятилетия

Видеохостинг YouTube опубликовал список самых популярных музыкальных клипов за последние десять лет, сообщают Известия.
Слово и Дело 13 декабря в 18:31
Политика

Украина отказалась привлекать ДНР и ЛНР к «нормандскому формату»

Ранее глава комитета экономического сотрудничества, развития и здравоохранения Бундестага от фракции «Альтернатива для Германии» Ульрих Оэмэ заявил, что представители ДНР и ЛНР должны быть вовлечены в переговорный процесс по урегулированию конфликта в Донбассе.
Lenta.ru 10:06
Общество

В Госдуме предложили расселять аварийные дома по ипотеке

Депутат Государственной думы Дмитрий Юрков предложил расселять жителей аварийных домов по ипотеке со сниженной ставкой не выше трех процентов.
РИА Новости вчера в 22:27
Экономика

Кабмин увеличил финансирование крымской ФЦП до 961 млрд рублей

Объем финансирования федеральной целевой программы по развитию Крыма и Севастополя вырос с 959 млрд до 961,2 млрд рублей, следует из постановления правительства РФ, опубликованного в понедельник на официальном интернет-портале правовой информации.
ТАСС 07:49
Политика

Жена Порошенко покинула пост главы Украинского культурного фонда

Супруга бывшего президента Украины Марина Порошенко написала заявление об уходе с поста председателя Украинского культурного фонда, сообщил 16 декабря телеканал «Эспрессо».
REGNUM 07:43
Происшествия

Директора ФБК Жданова отпустили из полиции

Директора Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Ивана Жданова отпустили после сегодняшнего задержания на выходе из спецприемника, где до этого он отбывал десять суток ареста.
Коммерсантъ 09:10
Общество

В Берлине вскрыли могилу нациста Рейнхарда Гейдриха

В Берлине неизвестные раскопали могилу нациста Рейнхарда Гейдриха, который в 1939-1942 годах был начальником Главного управления имперской безопасности.
Интерфакс 09:36
Происшествия

В офис разработчика суперкомпьютеров и поставщика МВД пришли с обыском

«Т-Платформы» занимаются разработкой суперкомпьютеров.
Forbes 10:43
Как работают Яндекс.Новости?
Главное