Экономика

Российская газетаРоссийская газетаПромпроизводство в России выросло на 2,7%

По итогам 10 месяцев 2019 года индекс промышленного производства в РФ увеличился на 2,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В октябре динамика роста немного ухудшилась 2,6% против 3,0% в сентябре, относительно прошлогодних данных.
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