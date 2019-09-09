Финансы

КоммерсантъКоммерсантъПромышленность потянулась за длинным долларом

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После месячного затишья сразу три российские компании начали road show по размещению еврооблигаций.
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Промышленность потянулась за длинным долларом

Коммерсантъвчера в 18:41

Промышленность готовится к размещению еврооблигаций

Саминвестор01:06
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Турчак сообщил о «жахнувшей всех» на выборах «Единой России»

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Минобороны рассекретило документы о начале Второй мировой войны

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РИА Новости вчера в 06:28
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Ранее СМИ сообщали, что Андрей Назаров — наиболее вероятный претендент на пост премьера республики.
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху оговорился в воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства и назвал главу британского правительства Бориса Джонсона Борисом Ельциным.
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На днях в Сети вновь стали обсуждаться слухи о второй беременности Ксении Собчак, которая совсем скоро выйдет замуж за Константина Богомолова.
Passion.ru вчера в 11:54
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Владимир Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном, сообщила пресс-служба российского лидера.
РИА Новости вчера в 13:19
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Венди Грей и Энди Вээр рассказали, что заметили "похожее на змею существо с клыками и клювом, упавшее с неба", на своем заднем дворе в четверг, 5 сентября.
РИА Новости вчера в 21:20
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ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае

На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса вчера в 13:45
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Собянин оценил итоги выборов в Мосгордуму

Мэр Москвы Сергей Собянин прокомментировал на своем сайте выборы в Мосгордуму.
Газета.Ru 01:49
Происшествия

В Японии 900 тысяч домов остались без света из-за тайфуна

Тропический шторм оборвал линии электропередач, оставив без света около 900 тысяч домов.
Российская газета вчера в 19:53
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В России проходит единый день голосования

Единый день голосования проводится в России во второе воскресенье сентября, граждане страны избирают руководителей субъектов РФ и членов законодательных собраний, мэров городов и депутатов городских дум, представительных органов власти муниципальных образований, проходят дополнительные выборы в Госдуму по одномандатным округам.
ТАСС 07 сентября в 17:02
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Бабушкин победил на выборах губернатора Астраханской области

Врио губернатора Астраханской области Игорь Бабушкин одержал уверенную победу на выборах главы региона.
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Происшествия

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Жительницу Камчатки подозревают в убийстве двоих детей

По версии следствия, утром 27-летняя местная жительница пришла к бухте Крашенинникова и утопила вблизи берега двоих детей, одному из которых было 1,5 месяца, второму — пять лет.
REGNUM 01:14
Общество

В порт Владивостока зашел крупнейший в истории России круизный лайнер

В порту Владивостока пришвартовался крупнейший за историю России круизный лайнер «Спектр морей» (Spectrum of the Seas), передает агентство «Восток-Медиа».
РБК 01:49
Политика

Явка избирателей на выборах в Мосгордуму составила 21,69%

РИА Новости 01:57
Политика

Избирком огласил предварительные итоги выборов в первом регионе

Избирком Сахалинской области сообщил первые предварительные результаты выборов губернатора.
РБК вчера в 06:16
Политика

«Умное голосование» пополнило список провальных проектов Навального

Прошедшие в России выборы продемонстрировали несостоятельность разработанного блогером Алексеем Навальным проекта «Умное голосование».
ПолитРоссия 01:00
Политика

МИД Украины протестует против выборов в Крыму

МИД Украины выразил протест по поводу проведения выборов в Крыму.
Петербургский дневник вчера в 11:43
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ОДК создаст замену французскому двигателю для вертолета Ка-62

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) создает замену французскому двигателю Ardiden 3G, который устанавливается на новейшие вертолеты Ка-62, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор корпорации Юрий Шмотин.
РИА Новости 01:13
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Пожар в промзоне Петербурга ликвидировали на площади 600 кв. м

ТАСС 01:19
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Осипов побеждает на выборах губернатора Забайкалья с 89,61% голосов

Врио губернатора Забайкальского края Александр Осипов после подсчета 100% протоколов побеждает на выборах главы региона.
Коммерсантъ 01:07
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На выборах главы Республики Алтай победил Олег Хорохордин

РИА Новости вчера в 21:44
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В Шереметьево у самолета загорелся двигатель перед взлетом

Известия вчера в 12:35
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