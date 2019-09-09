После месячного затишья сразу три российские компании начали road show по размещению еврооблигаций.

Политика Кандидаты от оппозиции займут 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме По данным обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий в состав Мосгордумы седьмого созыва проходят 20 кандидатов, выдвинутых и поддержанных оппозиционными парламентскими партиями.

Политика ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.

Политика Путин уволил помощника Бастрыкина Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".

Футбол «Известия»: Минфин поддержал законопроект о продаже пива на стадионах Минфин подготовил положительный отзыв на законопроект депутатов Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева и Дмитрия Свищева, предложивших разрешить продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.

Политика Беглов лидирует в Петербурге после обработки 1,48% протоколов Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы региона с 74,46% голосов после обработки 1,48% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.

Политика «Свидетель» по делу MH17 Цемах отказался от сделки со следствием Свидетель по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.

Политика Трамп отреагировал на обмен заключёнными между Россией и Украиной 7 сентября Москва и Киев обменялись удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35".

Здоровье Роскачество обнаружило токсины в сухих завтраках Роскачество завершило исследование сухих завтраков, выбрав из 18 торговых марок два лучших продукта, но также впервые за историю своих исследований обнаружив в товарах пяти торговых марок токсин под названием охратоксин А, говорится в сообщении организации.

Армия и оружие Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы, которые рассказывают о событиях, происходящие перед и в начальный период Второй мировой войны.

Происшествия В Японии более 900 тысяч домов остались без света из-за тайфуна Около 920 тысяч домов в Японии временно осталось без электричества в связи с мощным тайфуном "Факсай". Об этом сообщает РИА "Новости".

Армия и оружие ОДК создаст замену французскому двигателю для вертолета Ка-62 Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) создает замену французскому двигателю Ardiden 3G, который устанавливается на новейшие вертолеты Ка-62, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор корпорации Юрий Шмотин.

Политика Немецкий детектив согласился поговорить с Малайзией о передаче сведений по MH17 Детектив из Германии Йозеф Реш заявил, что готов поговорить с Малайзией о том, чтобы передать стране данные по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур.

Шоу-бизнес Татьяна Навка учит дочь лепить пельмени Татьяна Навка учит дочь лепить пельмени Фигуристка поделилась с пользователями Интернета необычным снимком.

Фигурное катание Медведева снова упала перед Загитовой Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева упала во время произвольной программы на контрольных прокатах фигуристов сборной России.

Общество Во Владивосток пришло самое большое в истории России круизное судно Самое большое в истории России круизное судно Spectrum of the Seas пришло во Владивосток.

Космос Робот Федор вернулся на Землю с МКС Робот Федор, покинувший Международную космическую станцию, благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщили в Роскосмосе.