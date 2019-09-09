Финансы
КоммерсантъПромышленность потянулась за длинным долларом
После месячного затишья сразу три российские компании начали road show по размещению еврооблигаций.
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Автоматически обработаны 6983 источника, обновлено в 01:40, Вашингтон
Политика
Кандидаты от оппозиции займут 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме
По данным обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий в состав Мосгордумы седьмого созыва проходят 20 кандидатов, выдвинутых и поддержанных оппозиционными парламентскими партиями.
Интерфакс 00:16
Политика
ЛДПР выигрывает выборы в Хабаровском крае
На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса вчера в 13:45
Политика
Андрей Бочаров лидирует на выборах губернатора Волгоградской области
С большим отрывом лидирует действующий глава региона.
Волгоградская правда вчера в 16:16
Политика
Путин уволил помощника Бастрыкина
Владимир Путин освободил от должности старшего помощника председателя Следственного комитета генерал-майора юстиции Игоря Комиссарова, сообщил "Коммерсант".
РИА Новости вчера в 14:15
Футбол
«Известия»: Минфин поддержал законопроект о продаже пива на стадионах
Минфин подготовил положительный отзыв на законопроект депутатов Госдумы от ЛДПР Игоря Лебедева и Дмитрия Свищева, предложивших разрешить продажу пива на стадионах во время футбольных матчей.
ТАСС вчера в 23:15
Политика
Беглов лидирует в Петербурге после обработки 1,48% протоколов
Врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов лидирует на выборах главы региона с 74,46% голосов после обработки 1,48% протоколов, свидетельствуют данные ЦИК РФ.
РИА Новости вчера в 15:33
Политика
«Свидетель» по делу MH17 Цемах отказался от сделки со следствием
Свидетель по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
Радио Sputnik вчера в 11:17
Гаджеты
IFA 2019. Компания Onyx Boox показала электронную книгу Max3
ITZine.ru вчера в 11:16
Политика
Трамп отреагировал на обмен заключёнными между Россией и Украиной
7 сентября Москва и Киев обменялись удерживаемыми лицами по формуле "35 на 35".
ТВ Центр 07 сентября в 11:39
Здоровье
Роскачество обнаружило токсины в сухих завтраках
Роскачество завершило исследование сухих завтраков, выбрав из 18 торговых марок два лучших продукта, но также впервые за историю своих исследований обнаружив в товарах пяти торговых марок токсин под названием охратоксин А, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 01:35
Здоровье
Мать помогла сыну-гею стать отцом двойни
Lenta.ru 00:05
Политика
Артамонов победил на выборах главы Липецкой области
Известия вчера в 23:18
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы о Второй мировой войне
Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы, которые рассказывают о событиях, происходящие перед и в начальный период Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 19:59
Происшествия
В Японии более 900 тысяч домов остались без света из-за тайфуна
Около 920 тысяч домов в Японии временно осталось без электричества в связи с мощным тайфуном "Факсай". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:24
Игры
В Нигерии девятилетняя девочка создала 30 компьютерных игр
Невские Новости 07 сентября в 12:39
Армия и оружие
ОДК создаст замену французскому двигателю для вертолета Ка-62
Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) создает замену французскому двигателю Ardiden 3G, который устанавливается на новейшие вертолеты Ка-62, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор корпорации Юрий Шмотин.
РИА Новости 01:13
Политика
Немецкий детектив согласился поговорить с Малайзией о передаче сведений по MH17
Детектив из Германии Йозеф Реш заявил, что готов поговорить с Малайзией о том, чтобы передать стране данные по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур.
Газета.Ru 01:24
Политика
Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале
Российская газета вчера в 12:56
Политика
Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина
Газета.Ru вчера в 09:59
Теннис
Надаль обыграл Медведева в финале US Open
Коммерсантъ вчера в 21:08
Шоу-бизнес
Татьяна Навка учит дочь лепить пельмени
Татьяна Навка учит дочь лепить пельмени Фигуристка поделилась с пользователями Интернета необычным снимком.
Экспресс газета вчера в 08:21
Фигурное катание
Медведева снова упала перед Загитовой
Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева упала во время произвольной программы на контрольных прокатах фигуристов сборной России.
Газета.Ru вчера в 11:45
Общество
Во Владивосток пришло самое большое в истории России круизное судно
Самое большое в истории России круизное судно Spectrum of the Seas пришло во Владивосток.
Известия вчера в 23:59
Политика
Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму
URA.Ru вчера в 03:29
Космос
Робот Федор вернулся на Землю с МКС
Робот Федор, покинувший Международную космическую станцию, благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщили в Роскосмосе.
ТК Звезда 06 сентября в 17:47
Политика
Хабиров лидирует с 82% на выборах главы Башкирии
Врио главы Башкирии Радий Хабиров лидирует на выборах главы республики с 81,87% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 83,78% протоколов.
РИА Новости вчера в 20:20