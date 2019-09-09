Финансы

КоммерсантъКоммерсантъПромышленность потянулась за длинным долларом

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После месячного затишья сразу три российские компании начали road show по размещению еврооблигаций.
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Промышленность потянулась за длинным долларом

Коммерсантъвчера в 18:41

Промышленность готовится к размещению еврооблигаций

Саминвестор01:06
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Кандидаты от оппозиции займут 20 из 45 депутатских мест в Мосгордуме

По данным обработки 99,47% протоколов участковых избирательных комиссий в состав Мосгордумы седьмого созыва проходят 20 кандидатов, выдвинутых и поддержанных оппозиционными парламентскими партиями.
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На довыборах депутатов Госдумы в Хабаровском крае кандидат от ЛДПР Иван Пиляев идет на первом месте с 39,15% голосов.
Свободная Пресса вчера в 13:45
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С большим отрывом лидирует действующий глава региона.
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Политика

Путин уволил помощника Бастрыкина

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РИА Новости вчера в 14:15
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РИА Новости вчера в 15:33
Политика

«Свидетель» по делу MH17 Цемах отказался от сделки со следствием

Свидетель по уголовному делу о крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 году Владимир Цемах отказался от сделки со следствием.
Радио Sputnik вчера в 11:17
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ITZine.ru вчера в 11:16
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Роскачество завершило исследование сухих завтраков, выбрав из 18 торговых марок два лучших продукта, но также впервые за историю своих исследований обнаружив в товарах пяти торговых марок токсин под названием охратоксин А, говорится в сообщении организации.
РИА Новости 01:35
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Известия вчера в 23:18
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Министерство обороны России обнародовало рассекреченные документы, которые рассказывают о событиях, происходящие перед и в начальный период Второй мировой войны.
Газета.Ru вчера в 19:59
Происшествия

В Японии более 900 тысяч домов остались без света из-за тайфуна

Около 920 тысяч домов в Японии временно осталось без электричества в связи с мощным тайфуном "Факсай". Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 20:24
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В Нигерии девятилетняя девочка создала 30 компьютерных игр

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Политика

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Коммерсантъ 00:31
Армия и оружие

ОДК создаст замену французскому двигателю для вертолета Ка-62

Объединенная двигателестроительная корпорация (ОДК, входит в Ростех) создает замену французскому двигателю Ardiden 3G, который устанавливается на новейшие вертолеты Ка-62, заявил в интервью РИА Новости заместитель генерального директора - генеральный конструктор корпорации Юрий Шмотин.
РИА Новости 01:13
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Немецкий детектив согласился поговорить с Малайзией о передаче сведений по MH17

Детектив из Германии Йозеф Реш заявил, что готов поговорить с Малайзией о том, чтобы передать стране данные по делу упавшего над Донбассом Boeing-777-200, который следовал по маршруту Амстердам-Куала-Лумпур.
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Биатлонист Антон Шипулин лидирует на выборах в Госдуму на Урале

Российская газета вчера в 12:56
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Экс-командир борта №1 рассказал о питании Путина

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Осипов побеждает на выборах губернатора Забайкалья с 89,61% голосов

Коммерсантъ 01:07
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Татьяна Навка учит дочь лепить пельмени

Татьяна Навка учит дочь лепить пельмени Фигуристка поделилась с пользователями Интернета необычным снимком.
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Медведева снова упала перед Загитовой

Двукратная чемпионка мира Евгения Медведева упала во время произвольной программы на контрольных прокатах фигуристов сборной России.
Газета.Ru вчера в 11:45
Общество

Во Владивосток пришло самое большое в истории России круизное судно

Самое большое в истории России круизное судно Spectrum of the Seas пришло во Владивосток.
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Путин проголосовал на выборах в Мосгордуму

URA.Ru вчера в 03:29
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Путин поздравил Ким Чен Ына с 71-й годовщиной образования КНДР

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Космос

Робот Федор вернулся на Землю с МКС

Робот Федор, покинувший Международную космическую станцию, благополучно вернулся на Землю на корабле «Союз МС-14», сообщили в Роскосмосе.
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Происшествия

В промзоне в Петербурге тушат пожар площадью 600 кв. м

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Политика

Хабиров лидирует с 82% на выборах главы Башкирии

Врио главы Башкирии Радий Хабиров лидирует на выборах главы республики с 81,87% голосов, свидетельствуют данные ЦИК после обработки 83,78% протоколов.
РИА Новости вчера в 20:20
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