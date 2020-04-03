Коронавирус

Долг.рфДолг.рфПромышленность в России сократилась на 1,2%

РБК сообщил, что индекс «ИПЕМ-производство», в прошлом месяце сократился на 1,2%, если сравнивать его с мартом 2019 года. Причиной стало распространение коронавируса COVID-19, падение нефтяных цен и ослабление отечественной валюты.
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с чего всё началось

Аналитики оценили спад промышленности в России на фоне коронавируса

Индекс «ИПЕМ-производство», характеризующий состояние промышленности России, сократился, по данным института, на 1,2% к марту 2019 года. За январь–март снижение составило 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
РБКвчера в 17:01

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Промышленность в России снизилась на 1,2%. Из-за коронавируса

ИА Клерк.Ру03:15

Промышленное производство в России сократилось на 1,2%

Коммерсантъ00:32

Ситуация с COVID-19 губительно сказалась на российской промышленности

ИА Красная Весна01:36

Промышленность в России сократилась на 1,2%

Долг.рф00:59

Эксперты оценили спад промышленности в России на фоне коронавируса

Городовой02:30

Аналитики оценили спад промышленности в России на фоне коронавируса

РБКвчера в 17:01
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Автоматически обработан 7131 источник, обновлено в 03:43, Ашберн
Политика

Польша обвинила Россию в использовании пандемии для дезинформации

Министр иностранных дел Польши Яцек Чапутович обвинил Россию в использовании пандемии коронавируса для дезинформации.
Lenta.ru вчера в 16:55
Общество

Российские медики выявили странные смерти от коронавируса в Италии

Врачи-вирусологи из российской гуманитарной миссии, которые в настоящее время работают в итальянском городе Громо, Ломбардия, выявили странные случаи смерти инфицированных коронавирусом пациентов.
Капитал страны вчера в 09:16
Технологии

Минкомсвязи нашло способ освободить частоты для 5G

Минкомсвязи допускает, что сотовые операторы выкупят частоты, необходимые для развития сетей пятого поколения – это следует из проекта концепции создания и развития сетей 5G в России, подготовленного в министерстве.
Ведомости 03:37
Здоровье

Число жертв COVID-19 на Украине возросло до 22

Число заболевших COVID-19 на территории государства увеличилось до 897, 19 человек выздоровели.
Аргументы и Факты вчера в 17:19
Общество

Названы сферы, которые не пострадают из-за коронавируса

Эпидемия коронавируса серьезно ударила по бизнесу, однако сферы, активно привлекающие банковские заемные средства, всё еще чувствуют себя хорошо.
Известия 00:43
Экономика

Госдума приняла доработанный закон о кредитных каникулах

Госдума приняла в окончательном, третьем чтении закон о предоставлении кредитных каникул россиянам и компаниям, пострадавшим от пандемии коронавируса.
НТВ 01 апреля в 08:15
Происшествия

СК России предъявил обвинения двум генералам МВД

Следственный комитет предъявил обвинение в злоупотреблении должностными полномочиями заместителям начальника следственного департамента МВД России Александру Краковскому и Александру Бирюкову.
RT на русском 03:20
Общество

Собянин утвердил штрафы для нарушителей самоизоляции

Со 2 апреля вступил в силу закон, предусматривающий штрафы для москвичей, которые нарушают режим самоизоляции, введенный ранее мэром Москвы Сергеем Собяниным.
Газета.Ru вчера в 12:27
Здоровье

Во Владивостоке умер пациент с коронавирусом

Во Владивостоке скончался 52-летний пациент с подтвержденным коронавирусом, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу региона Олега Кожемяко.
Газета.Ru 01:51
Происшествия

В ОСК назвали сумму ущерба от пожара на авианосце «Адмирал Кузнецов»

Возгорание на "Адмирале Кузнецове" произошло 12 декабря прошлого года в первом энергоблоке в результате попадания искры от сварочных работ в трюм, где было разлито топливо.
РИА Новости 02:33
Энергетика

Нефть подорожала на 46% после слов Трампа о Саудовской Аравии и РФ

Цена на нефть марки Brent выросла на 46% после слов президента США Дональда Трампа о разговоре с саудовским принцем Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, сообщает ТАСС со ссылкой на данные торгов.
Газета.Ru вчера в 11:25
Кино

Следующий Аквамен после Джейсона Момоа станет 100% открытым геем

Evo-rus.com вчера в 12:14
Политика

Путин продлил режим нерабочих дней на весь апрель

Москва, 2 апреля 2020, 17:01 — REGNUM Период нерабочих дней в связи с эпидемией коронавируса будет продлён до 30 апреля.
REGNUM вчера в 10:01
Политика

Сменились главы трех северных регионов России

Временным исполняющим обязанности главы Архангельской области президент России Владимир Путин назначил экс-губернатора Ненецкого автономного округа Александра Цыбульского.
Вести.Ru вчера в 11:24
Армия и оружие

Американских военных усилят искусственным интеллектом

Правительственная комиссия нашла способ сохранить военное преимущество США в XXI веке Американская экспертная комиссия по искусственному интеллекту (ИИ) выпустила первый набор рекомендаций правительству, целью которых называется «победа США в соревновании вокруг искусственного интеллекта».
Коммерсантъ 03:00
Общество

В России зафиксировали 601 новый случай заражения коронавирусом

В России зафиксировали 601 новый случай заражения коронавирусом.
Lenta.ru 03:33
Политика

США и ЕС заблокировали российскую резолюцию по коронавирусу на ГА ООН

Российская резолюция об отмене санкций, мешающих другим странам бороться с пандемией коронавируса, была заблокирована на Генассамблее ООН США, Великобританией, странами ЕС, а также Грузией и Украиной.
Газета.Ru 02:45
Общество

Старт туристического сезона в Турции могут перенести на конец мая

На фоне ситуации с коронавирусом старт туристического сезона в Турции может быть перенесен на конец мая.
Travel Russian News вчера в 11:58
Энергетика

В США обанкротился первый крупный производитель сланцевой нефти

TWSJ не исключает, что вслед за Whiting Petroleum обанкротятся и другие американские производители сланцевой нефти, так как у многих накопились большие задолженности.
Известия 01 апреля в 16:52
Происшествия

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу

Членов профсоюза медиков задержали, когда они везли маски в больницу В четверг членов профсоюза «Альянс врачей» задержали на трассе М-11, когда они везли маски, респираторы, перчатки и другие средства защиты врачам Новгородской области.
Коммерсантъ 03:06
Происшествия

Из больницы в Коммунарке выписали 25 перенесших коронавирус россиян

Из больницы в московской Коммунарки выписали 25 пациентов, перенесших коронавирус.
Lenta.ru 01:37
Общество

Московским водителям разъяснили правила поездок во время самоизоляции

Сотрудники правоохранительных органов в столице могут останавливать водителей и пассажиров автомобилей, чтобы уточнить цель их поездки.
РИА Новости вчера в 22:59
Общество

Украинцы возмутились из-за подарка итальянцев для российских врачей

Как рассказал российский вирусолог Александр Семёнов в Facebook, в знак благодарности за помощь в борьбе с коронавирусом итальянцы попытались приготовить медикам борщ.
Известия вчера в 15:23
Транспорт

РЖД с 7 апреля отменит курсирование 53 поездов дальнего следования

ОАО "Российские железные дороги" с 7 апреля отменяет несколько поездов дальнего следования, сообщили в РЖД.
Интерфакс 03:17
Общество

В Саратовской области подтверждены 4 новых заражения коронавирусом

В Саратовской области официально подтверждены еще четыре новых случая заражения людей коронавирусом.
АиФ Саратов 01:36
Политика

Минобороны опубликовало документы к 75-летию освобождения Братиславы

Министерство обороны России открыло на своем сайте новый мультимедийный раздел, посвященный освобождению 75 лет назад от немецко-фашистских оккупантов чехословацского города Братислава, столицы нынешней Словакии.
РИА Новости вчера в 19:38
Армия и оружие

Новейший танк Т-90М «Прорыв» поступит в российские войска в 2020 году

Модернизированный российский танк Т-90М «Прорыв» поступит в распоряжение российской армии в 2020 году.
ТК Звезда 31 марта в 07:22
Политика

Трамп назвал помощь из России «красивым жестом Путина»

Президент США Дональд Трамп поблагодарил Россию за медоборудование, которое поможет спасти жизни американцев.
РИА Новости вчера в 19:28
Экономика

Автосервисы приготовились к массовым банкротствам

Представители независимых станций техобслуживания (СТО) заявили об угрозе массовых банкротств в сфере технического ремонта автомобилей и обратились с открытым письмом (есть в распоряжении "Газеты.Ru") к премьер-министру Михаилу Мишустину.
Газета.Ru 03:26
Футбол

Роналду станет первым футболистом в истории, заработавшим $1 млрд

Португальский нападающий итальянского "Ювентуса" Криштиану Роналду станет первым футболистом в истории, который за свою карьеру заработал $1 млрд, сообщает Football Italia со ссылкой на Business Insider.
Газета.Ru вчера в 17:30
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