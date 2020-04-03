Коронавирус
Долг.рфПромышленность в России сократилась на 1,2%
РБК сообщил, что индекс «ИПЕМ-производство», в прошлом месяце сократился на 1,2%, если сравнивать его с мартом 2019 года. Причиной стало распространение коронавируса COVID-19, падение нефтяных цен и ослабление отечественной валюты.
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с чего всё началось
Индекс «ИПЕМ-производство», характеризующий состояние промышленности России, сократился, по данным института, на 1,2% к марту 2019 года. За январь–март снижение составило 0,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.РБКвчера в 17:01
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