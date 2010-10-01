Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПромышленность в апреле упала меньше ожидаемого, торговля — больше

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Промышленность в апреле упала меньше ожидаемого, торговля — больше Правительство на совещании у президента Владимира Путина представило первые, пока косвенные данные о влиянии на экономику апрельской приостановки экономической активности.
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Общество

Названы регионы-лидеры по заболеваемости COVID-19

За последние сутки в России выявили 11 231 новый случай заражения коронавирусом в 84 российских регионах.
РИА Новости вчера в 05:55
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Армия и оружие

Появление военных кораблей НАТО у границ России сочли бессмысленным

Военные корабли США и Британии вошли в Баренцево море, поближе к границам России.
Газета.Ru 03:00
2,2K
Общество

Власти объяснили слова главы Липецкой области о «разгоне людей»

Голос, предположительно, Артамонова призвал «работать с максимальным эффектом» и заявил, что «эта страшная штука должна способствовать разгону людей».
Известия вчера в 08:02
2,1K
Политика

Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили

Грузия решила отозвать посла в Киеве после назначения бывшего президента страны Михаила Саакашвили главной исполнительного комитета реформ на Украине.
РБК 03:32
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Технологии

Хакеры завели страничку на WordPress

По данным компании, в 2020 году около 730 тыс. пользователей сайтов из доменной зоны .ru под управлением WordPress столкнулись с вредоносным софтом, а число уникальных адресов, с которых распространялись вредоносные объекты, достигло 38 тыс.
Коммерсантъ вчера в 18:53
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Экономика

Силуанов оценил возможность заморозок и конвертаций депозитов в России

Министр финансов Антон Силуанов в интервью газете "Ведомости" заверил, что заморозок и конвертаций депозитов в России не планируется.
Газета.Ru 06 мая в 13:54
1,1K
Общество

В России выявили более 10,6 тысячи новых случаев коронавируса

Более 10,6 тысячи новых случаев выявили в России за последние сутки, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.
Радио Sputnik 03:33
Происшествия

На Кубани коронавирусом заразился семимесячный ребенок

COVID-19 обнаружен у четверых детей - семимесячного, 6 и 11 лет в Сочи и двенадцатилетнего ребенка в Кавказском районе.
Российская газета 06 мая в 03:06
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Происшествия

Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков

Известия вчера в 02:07
2,5K
Фигурное катание

Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru 06 мая в 07:56
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Игры

Киберпанка много не бывает: представлен ролевой кооперативный боевик The Ascent для Xbox Series X

3DNews 02:38
Армия и оружие

Китайский бомбардировщик-невидимка может выйти в свет уже в 2020 году

Издание сообщает, что уже предположительно в текущем году Поднебесная вполне может закончить разработку собственного малозаметного бомбардировщика Xian H-20.
Военное дело 05 мая в 09:45
23
Общество

Эксперты подсчитали месячные траты жителей Москвы и Подмосковья на маски

Приобрести медицинские маски жители Москвы могут не только в аптеках, но и в некоторых розничных магазинах.
РБК вчера в 20:00
8
Экономика

Банки России не начали открывать счета удаленно

Месяц назад Банк России разрешил дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, однако крупнейшие банки так и не воспользовались услугой.
Газета.Ru 03:31
43
Общество

Вирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом

Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты.
Известия 02:45
224
Политика

Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время.
RT на русском вчера в 15:44
436
Здоровье

Собянин подписал постановление о доплатах медработникам

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о дополнительных выплатах лаборантам, врачам, работникам поликлиник и скорой помощи, работающим с заразившимися коронавирусом.
Газета.Ru 03:12
9
Политика

США опубликовали материалы расследования вмешательства России в выборы

Комитет Палаты представителей Конгресса США по разведке опубликовал новые материалы по расследованию вмешательства России в президентские выборы 2016 года.
Коммерсантъ вчера в 20:33
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Общество

В Саратовской области число случаев коронавируса выросло до 876

Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Саратовской области за сутки увеличилось на 41, общее число заболевших выросло до 876 человек, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19.
РИА Новости вчера в 02:40
500
Общество

В Новосибирске продлят режим самоизоляции после 11 мая

Режим самоизоляции для граждан, введённый в Новосибирской области из-за коронавируса, после 11 мая снят не будет; в регионах ещё не достигнут пик заболеваемости.
Сиб.фм 01:19
12
Общество

Россиянам посоветовали носить с собой документы на жилплощадь на время самоизоляции

Отказ от предъявления документа при законном требовании сотрудника МВД считается административным правонарушением.
ТАСС вчера в 14:40
614
Общество

Изменения в режим самоизоляции в Самарской области внесут к 10 мая

В видеообращении, которое в ночь на 8 мая выложил в своем Instagram губернатор Дмитрий Азаров, глава региона затронул тему изменения режима самоизоляции.
Терра 03:06
14
Общество

В России за сутки выявлено 10 699 носителей коронавируса

Москва, 8 мая 2020, 10:38 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 10 699 случаев заражения коронавирусом.
REGNUM 03:38
Здоровье

В Алтайском крае за сутки выявлено 16 случаев заражения коронавирусом

Девять случаев зарегистрировано в Барнауле, по два - в Бийске и Змеиногорском районе.
Вести Алтай 02:04
171
Общество

Познер заявил об отвращении к программе Михалкова «Бесогон ТВ»

Телеведущий Владимир Познер заявил, что испытал чувство отвращения после просмотра авторской программы «Бесогон ТВ» режиссера Никиты Михалкова.
Московский Комсомолец 01:53
9
Политика

Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа

Палата представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Белоруссии в пятницу на внеочередном заседании назначила президентские выборы в республике на 9 августа.
ТАСС 03:01
2
Общество

ФБК обнаружил у вице-мэра Москвы Анастасии Раковой одежду, аксессуары и украшения на 15 миллионов рублей

50 тысяч рублей на сайте магазина ЦУМ стоит брендовый кожаный ремень, которым подпоясана заместителя мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в видеоролике с обращением к медицинским работникам столицы.
Эхо Москвы вчера в 10:06
35
Шоу-бизнес

Никита Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой

Шоумэн решил вызвать на бой Емельяненко после того, как тот сказал, что шоумену Джигурде и российскому телеведущему Владимиру Соловьеву не нужно выходить на ринг, так как «уже песок сыпется».
ФАН вчера в 10:19
20
Футбол

Футболист московского «Спартака» помог больнице в Тверской области

Полузащитник "Спартака" Наиль Умяров перечислил деньги центральной районной больнице поселка Фирово в Тверской области.
Афанасий-бизнес 03:22
Происшествия

Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму

Военнослужащий, который пострадал при посадке военного вертолета Ми-35 на севере Крыма, умер в больнице, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 10:58
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Российский государственный деятель. Министр экономического развития Российской Федерации с 21 января 2020 года. Губернатор Пермского края с 18 сентября 2017 по 21 января 2020 года.
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