Промышленность в апреле упала меньше ожидаемого, торговля — больше Правительство на совещании у президента Владимира Путина представило первые, пока косвенные данные о влиянии на экономику апрельской приостановки экономической активности.

Промышленность в апреле упала меньше ожидаемого, торговля — больше

Общество Названы регионы-лидеры по заболеваемости COVID-19 За последние сутки в России выявили 11 231 новый случай заражения коронавирусом в 84 российских регионах. 218

Политика Грузия отозвала посла на Украине из-за назначения Саакашвили Грузия решила отозвать посла в Киеве после назначения бывшего президента страны Михаила Саакашвили главной исполнительного комитета реформ на Украине. 37

Технологии Хакеры завели страничку на WordPress По данным компании, в 2020 году около 730 тыс. пользователей сайтов из доменной зоны .ru под управлением WordPress столкнулись с вредоносным софтом, а число уникальных адресов, с которых распространялись вредоносные объекты, достигло 38 тыс. 2

Общество В России выявили более 10,6 тысячи новых случаев коронавируса Более 10,6 тысячи новых случаев выявили в России за последние сутки, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением инфекции.

Происшествия На Кубани коронавирусом заразился семимесячный ребенок COVID-19 обнаружен у четверых детей - семимесячного, 6 и 11 лет в Сочи и двенадцатилетнего ребенка в Кавказском районе. 272

Экономика Банки России не начали открывать счета удаленно Месяц назад Банк России разрешил дистанционно открывать счета для социально значимых платежей, однако крупнейшие банки так и не воспользовались услугой. 43

Общество Вирусолог назвал часто забываемый путь заражения коронавирусом Специалист отметил, что о подобном способе заражения многие люди забывают и не применяют соответствующие меры защиты. 224

Политика Песков ответил на вопрос о подписании указа о выходе из самоизоляции Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отвечая на вопрос, подпишет ли президент Владимир Путин указ о поэтапном выходе из самоизоляции, отметил, что до окончания введённого ранее срока ещё есть время. 436

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Общество В Саратовской области число случаев коронавируса выросло до 876 Число случаев заражения коронавирусной инфекцией в Саратовской области за сутки увеличилось на 41, общее число заболевших выросло до 876 человек, сообщил в четверг областной оперативный штаб по борьбе с COVID-19. 500

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Общество В России за сутки выявлено 10 699 носителей коронавируса Москва, 8 мая 2020, 10:38 — REGNUM За минувшие сутки в России подтверждено 10 699 случаев заражения коронавирусом.

Политика Парламент Белоруссии назначил президентские выборы на 9 августа Палата представителей (нижняя палата парламента) Национального собрания Белоруссии в пятницу на внеочередном заседании назначила президентские выборы в республике на 9 августа. 2

Шоу-бизнес Никита Джигурда вызвал Александра Емельяненко на бой Шоумэн решил вызвать на бой Емельяненко после того, как тот сказал, что шоумену Джигурде и российскому телеведущему Владимиру Соловьеву не нужно выходить на ринг, так как «уже песок сыпется». 20