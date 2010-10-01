Экономика
КоммерсантъПромышленность в апреле упала меньше ожидаемого, торговля — больше
Промышленность в апреле упала меньше ожидаемого, торговля — больше Правительство на совещании у президента Владимира Путина представило первые, пока косвенные данные о влиянии на экономику апрельской приостановки экономической активности.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7174 источника, обновлено в 22:41, Ашберн
Происшествия
Задержан экс-депутат Заксобрания Красноярского края Анатолий Быков
Бывший депутат Заксобрания Красноярского края, бизнесмен Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
BFM.ru 01:57
Общество
Жителям Камчатки компенсируют штрафы за возврат билетов из-за COVID-19
В Камчатском крае жителям, отказавшимся от перелетов из-за коронавируса, компенсируют штрафы за возврат авиабилетов, сообщает пресс-служба правительства региона.
Российская газета 22:31
Общество
Роспотребнадзор: в России может не быть пика коронавируса
В России может не быть выраженного пика распространения новой коронавирусной инфекции, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Василий Акимкин.
АБН 05:35
Армия и оружие
Разведку у границ России вели 24 иностранных летательных аппарата
Москва, 8 мая 2020, 04:08 — REGNUM На прошедшей неделе 24 летательных аппарата иностранных государств (19 самолётов-разведчиков и пять БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было.
REGNUM 21:08
Политика
Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае
Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с победой над эпидемией коронавируса, передает агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейские СМИ.
РИА Новости 20:53
Общество
В Москве вводится обязательное ношение масок и перчаток с 12 мая
В Подмосковье масочный режим станет обязательным также с 12 мая.
Говорит Москва 05:29
Авто
Рассекречен интерьер нового Haval H5
Новый Haval H5 2020 модельного года постепенно раскрывается на фотографиях.
32CARS.ru 05 мая в 14:30
Общество
СМИ узнали о переходе судов на обычный график работы после 11 мая
Все российские суды с 12 мая перейдут на обычный график работы после длительного простоя, причиной которого стала пандемия коронавируса.
РБК 20:44
Политика
Помпео пообещал Украине «создавать издержки» для России
Ранее 6 мая Кулеба заявил, что для возвращения Крыма в состав Украины необходимо выполнить три задачи.
РБК 22:31
Биатлон
Список кандидатов в сборную России по биатлону может сократиться
Расширенные списки спортсменов - кандидатов в сборные команды России по биатлону на централизованную подготовку в сезоне-2020/21 могут сократиться.
ТАСС Спорт 05:08
Космос
Астрономы нашли ближайшую к Земле черную дыру
Астрономы обнаружили самого близкого кандидата в черные дыры звездных масс, который входит в тройную систему звезд, видимую невооруженным глазом в южном полушарии Земли.
N+1 вчера в 09:02
Здоровье
ЕСПЧ обязал Россию предоставить лекарство ребенку
Страсбург оказал экстренную помощь пациенту с редким заболеванием Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) впервые призвал Россию обеспечить ребенка со спинальной мышечной атрофией необходимым лекарством.
Коммерсантъ 18:53
Происшествия
Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии
Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии.
Известия 05 мая в 07:24
Общество
Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ
Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
Общество
Челябинский ТРК в соцсети опубликовал фото Гитлера к Дню Победы
Деловой квартал (Челябинск) 05:48
Общество
Покупателям объяснили, почему нельзя оставлять чеки на кассе магазина
Как рассказал эксперт, чек может быть использован мошенниками для хищения средств — и покупателя, и магазина.
Вечерняя Москва 20:36
Шоу-бизнес
Похудевшая Адель показала роскошную фигуру в мини-платье
Адель поблагодарила своих подписчиков за поздравления к её дню рождения, который прошел 5 мая, а также выразила надежду, что они находятся в безопасности.
Discover24 вчера в 16:11
Общество
Десятиэтажный долгострой у Белого дома начнут сносить на этой неделе
Екатеринбург Онлайн 22:30
Политика
Саакашвили назначили главой комитета реформ Украины
В июне 2019 года Зеленский отмечал, что на тот момент не рассматривал возможность назначить Саакашвили на государственный пост.
BFM.ru 13:27
Общество
Двойников Ким Чен Ына засняли на видео
Lenta.ru 20:11
Здоровье
В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки
Число случаев коронавируса в Приморье достигло 763, за сутки заболевание выявили еще у 36 человек, сообщило правительство региона.
РИА Новости 22:33
Здоровье
Забайкалье лидирует по росту числа заболевших в ДФО
По росту заболеваемости Забайкалье занимает первое место среди субъектов ДФО.
Чита.Ру 20:43
Фигурное катание
Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко
Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
Sport.ru вчера в 07:56
Происшествия
У детей миллиардера Босова возникла новая версия смерти отца
Бизнесмен из списка «Форбс» Дмитрий Босов, тело которого нашли в особняке на Рублевке, перед смертью звонил своим четверым детям.
Московский Комсомолец 13:33
Экономика
Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса
Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
Единоборства
Александр Емельяненко хочет бой с Майком Тайсоном
Напомним, что в конце апреля Майк Тайсон рассказал, что хочет провести несколько благотворительных боёв.
FightCard.ru вчера в 03:51
Наука
Химики научились определять следы марихуаны в выдыхаемом воздухе
В последнее время начали активно развиваться химические методы определения — например, ученые уже продемонстрировали, что содержание ТГК в выдыхаемом воздухе коррелирует со временем с момента употребления марихуаны и концентрацией ТГК в крови.
N+1 21:20