Экономика

КоммерсантъКоммерсантъПромышленность в апреле упала меньше ожидаемого, торговля — больше

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Промышленность в апреле упала меньше ожидаемого, торговля — больше Правительство на совещании у президента Владимира Путина представило первые, пока косвенные данные о влиянии на экономику апрельской приостановки экономической активности.
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Временный премьер Белоусов: Не думал, что все настолько плохо

Свободная Пресса13:52

Промышленность в апреле упала меньше ожидаемого, торговля — больше

Коммерсантъвчера в 16:03
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Бывший депутат Заксобрания Красноярского края, бизнесмен Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
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Жителям Камчатки компенсируют штрафы за возврат билетов из-за COVID-19

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Российская газета 22:31
Общество

Роспотребнадзор: в России может не быть пика коронавируса

В России может не быть выраженного пика распространения новой коронавирусной инфекции, считает директор Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора академик РАН Василий Акимкин.
АБН 05:35
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Армия и оружие

Разведку у границ России вели 24 иностранных летательных аппарата

Москва, 8 мая 2020, 04:08 — REGNUM На прошедшей неделе 24 летательных аппарата иностранных государств (19 самолётов-разведчиков и пять БПЛА) проводили воздушную разведку вдоль границ РФ и сопровождались российскими РЛС, нарушений воздушного пространства России допущено не было.
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Ким Чен Ын поздравил Си Цзиньпина с победой над коронавирусом в Китае

Лидер КНДР Ким Чен Ын поздравил председателя КНР Си Цзиньпина с победой над эпидемией коронавируса, передает агентство Рёнхап со ссылкой на северокорейские СМИ.
РИА Новости 20:53
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Общество

В Москве вводится обязательное ношение масок и перчаток с 12 мая

В Подмосковье масочный режим станет обязательным также с 12 мая.
Говорит Москва 05:29
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Авто

Рассекречен интерьер нового Haval H5

Новый Haval H5 2020 модельного года постепенно раскрывается на фотографиях.
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Общество

СМИ узнали о переходе судов на обычный график работы после 11 мая

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РБК 20:44
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Политика

Помпео пообещал Украине «создавать издержки» для России

Ранее 6 мая Кулеба заявил, что для возвращения Крыма в состав Украины необходимо выполнить три задачи.
РБК 22:31
Биатлон

Список кандидатов в сборную России по биатлону может сократиться

Расширенные списки спортсменов - кандидатов в сборные команды России по биатлону на централизованную подготовку в сезоне-2020/21 могут сократиться.
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Космос

Астрономы нашли ближайшую к Земле черную дыру

Астрономы обнаружили самого близкого кандидата в черные дыры звездных масс, который входит в тройную систему звезд, видимую невооруженным глазом в южном полушарии Земли.
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Здоровье

ЕСПЧ обязал Россию предоставить лекарство ребенку

Страсбург оказал экстренную помощь пациенту с редким заболеванием Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) впервые призвал Россию обеспечить ребенка со спинальной мышечной атрофией необходимым лекарством.
Коммерсантъ 18:53
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Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 представил свою версию трагедии

Денис Евдокимов, командир пассажирского самолета Sukhoi Superjet 100, сгоревшего в мае 2019-го на взлетной полосе в московском аэропорту Шереметьево, в интервью изданию «Лента.ру» поделился своей версией произошедшей трагедии.
Известия 05 мая в 07:24
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Общество

Минпросвещения не исключило переноса ЕГЭ

Решение о переносе сроков сдачи Единого государственного экзамена могут принять после 12 мая, сообщил министр просвещения Сергей Кравцов.
РИА Новости вчера в 04:55
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Общество

Челябинский ТРК в соцсети опубликовал фото Гитлера к Дню Победы

Деловой квартал (Челябинск) 05:48
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Общество

Покупателям объяснили, почему нельзя оставлять чеки на кассе магазина

Как рассказал эксперт, чек может быть использован мошенниками для хищения средств — и покупателя, и магазина.
Вечерняя Москва 20:36
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Шоу-бизнес

Похудевшая Адель показала роскошную фигуру в мини-платье

Адель поблагодарила своих подписчиков за поздравления к её дню рождения, который прошел 5 мая, а также выразила надежду, что они находятся в безопасности.
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Происшествия

Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму

Газета.Ru 10:58
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Происшествия

Создателю проекта «Омбудсмен полиции» предъявили обвинения

Газета.Ru 17:15
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Общество

Десятиэтажный долгострой у Белого дома начнут сносить на этой неделе

Екатеринбург Онлайн 22:30
Политика

Саакашвили назначили главой комитета реформ Украины

В июне 2019 года Зеленский отмечал, что на тот момент не рассматривал возможность назначить Саакашвили на государственный пост.
BFM.ru 13:27
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Общество

Двойников Ким Чен Ына засняли на видео

Lenta.ru 20:11
Здоровье

В Приморье выявили 36 новых случаев коронавируса за сутки

Число случаев коронавируса в Приморье достигло 763, за сутки заболевание выявили еще у 36 человек, сообщило правительство региона.
РИА Новости 22:33
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Здоровье

Забайкалье лидирует по росту числа заболевших в ДФО

По росту заболеваемости Забайкалье занимает первое место среди субъектов ДФО.
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Армия и оружие

В Минобороны сообщили сроки принятия «Циркона» на вооружение

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Тарасова отреагировала на уход Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Татьяна Тарасова прокомментировала уход Александры Трусовой от своего тренера Этери Тутберидзе и переход к Евгению Плющенко.
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Происшествия

У детей миллиардера Босова возникла новая версия смерти отца

Бизнесмен из списка «Форбс» Дмитрий Босов, тело которого нашли в особняке на Рублевке, перед смертью звонил своим четверым детям.
Московский Комсомолец 13:33
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Экономика

Силуанов объяснил отказ от раздачи денег россиянам в условиях кризиса

Ранее глава Сбербанка Герман Греф объяснил отказ властей России от раздачи денег населению в условиях кризиса отсутствием возможностей.
РБК 05 мая в 21:07
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Единоборства

Александр Емельяненко хочет бой с Майком Тайсоном

Напомним, что в конце апреля Майк Тайсон рассказал, что хочет провести несколько благотворительных боёв.
FightCard.ru вчера в 03:51
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Наука

Химики научились определять следы марихуаны в выдыхаемом воздухе

В последнее время начали активно развиваться химические методы определения — например, ученые уже продемонстрировали, что содержание ТГК в выдыхаемом воздухе коррелирует со временем с момента употребления марихуаны и концентрацией ТГК в крови.
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