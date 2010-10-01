Экономика
КоммерсантъПромышленность в апреле упала меньше ожидаемого, торговля — больше
Промышленность в апреле упала меньше ожидаемого, торговля — больше Правительство на совещании у президента Владимира Путина представило первые, пока косвенные данные о влиянии на экономику апрельской приостановки экономической активности.
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Шоу-бизнес
Повзрослевшая дочь Владимира Политова из «На-На» восхитила своей красотой
Актуальные Новости вчера в 22:05
Армия и оружие
В Минобороны сообщили сроки принятия «Циркона» на вооружение
РИА Новости вчера в 22:04
Финансы
Минфин заложил в базовый сценарий сокращение ВВП России на 5%
Минфин РФ заложил в базовый сценарий сокращение ВВП РФ в 2020 году на 5%, сообщил министр финансов Антон Силуанов.
РИА Новости 05 мая в 18:16
Общество
Миллиардер Дмитрий Босов совершил самоубийство
Paparazzi.ru 06 мая в 15:44
Технологии
Блокчейн-платформу TON запустили без Павла Дурова и Telegram
Что разрабатывал Павел Дуров и его команда Команда мессенджера Telegram во главе с его основателем Павлом Дуровым уже более двух лет работает над созданием блокчейн-платформы Telegram Open Network (TON).
РБК вчера в 08:25
Шоу-бизнес
Папарацци запечатлели Ким Кардашьян в бикини без фотошопа
Американская звезда реалити-шоу Ким Кардашьян, которая регулярно выкладывает в Instagram фотографии в бикини и множество раз обвиняемая подписчиками за употребление фотошопа, попала в объектив камер папарацци так, как она выглядит на самом деле.
RuNews24.ru вчера в 23:29
Армия и оружие
Первые С-500 поступят в Вооруженные силы РФ в 2021 году
Ожидается, что Вооруженные силы Российской Федерации получат первые комплексы зенитной ракетной системы С-500 в 2021 году.
Вести.Ru вчера в 22:36
Происшествия
Задержан красноярский бизнесмен Анатолий Быков
Предприниматель, бывший депутат заксобрания Красноярского края Анатолий Быков задержан по подозрению в организации заказных убийств.
Известия вчера в 02:07
Общество
Власти Москвы с 12 мая могут открыть предприятия промышленности
Власти Москвы с 12 мая могут открыть предприятия промышленности и строительства, на рабочих местах должны соблюдаться жесткие сантребования, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
РИА Новости вчера в 09:12
Общество
Режим самоизоляции в Подмосковье продлен до 31 мая
В Московской области режим самоизоляции, введенный из-за эпидемии коронавируса, продлен до 31 мая включительно, говорится в постановлении губернатора Московской области Андрея Воробьева, опубликованном на сайте регионального правительства.
Интерфакс вчера в 17:42
Происшествия
В Петербурге нашли женщину, затушившую Вечный огонь
РИА Новости вчера в 16:15
Общество
Режим самоизоляции в Красноярском крае будет продлен
Снимать режим самоизоляции в Красноярском крае после майских праздников не планируется, сообщили в пресс-службе правительства.
ДЕЛА.ru 00:07
Общество
В Челябинске фото Гитлера оказалось среди историй о героях войны
REGNUM вчера в 09:26
Общество
Власти Москвы продлили режим ограничений до 31 мая
Режим ограничений в Москве будет продлен до 31 мая, говорится в указе мэра столицы Сергея Собянина.
РБК вчера в 09:52
Общество
Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены
Выплаты за несостоявшиеся туры могут быть отсрочены Участникам туррынка почти удалось убедить правительство в необходимости позволить им отложить расчеты с туристами, которые не смогли отправиться в поездки из-за пандемии COVID-19.
Коммерсантъ вчера в 16:07
Общество
Губернатор Самарской области обсудил снятие режима ограничений
В Самарской области подготовлены предложения по первому этапу снятия ограничений.
ГТРК Самара вчера в 03:04
Общество
Штраф за отсутствие маски в транспорте Москвы составит 5 тыс. рублей
Штраф, который будет взиматься с пассажиров общественного транспорта в столице за отсутствие масок и перчаток, составит 5 тыс. рублей, что предусмотрено КоАП Москвы, сообщил ТАСС в четверг начальник Главконтроля столицы Евгений Данчиков.
ТАСС вчера в 07:15
Политика
КС Молдавии признал неконституционным соглашение о кредите от России
«КС признал неконституционным соглашение между правительством Молдавии и правительством Российской Федерации о выделении Молдавии кредита», — цитирует её РИА Новости.
RT на русском вчера в 15:07
Армия и оружие
На Украине опубликовали видео «снайперов ФСБ» в Донбассе
Штаб Операции Объединенных сил (ООС) Украины опубликовал видео, на котором, как утверждается, запечатлены снайперы ФСБ России, стрелявшие по украинским военным в Донбассе.
Lenta.ru вчера в 14:02
Общество
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлят до 31 мая
Рабочие пропуска в Москве автоматически продлеваются до 31 мая, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте в четверг, 7 мая.
Lenta.ru вчера в 09:37
Политика
Оппозиция Венесуэлы пригласила американскую ЧВК для свержения Мадуро
Венесуэльская оппозиция в октябре 2019 года подписала с американской ЧВК Silvercorp контракт на вторжение в страну, свержение президента Николаса Мадуро и введение в его должность лидера оппозиции Хуана Гуаидо.
Lenta.ru вчера в 22:59
Происшествия
Один военный погиб при жесткой посадке Ми-35 в Крыму
Военнослужащий, который пострадал при посадке военного вертолета Ми-35 на севере Крыма, умер в больнице, передает ТАСС со ссылкой на источник.
Газета.Ru вчера в 10:58
Политика
Трамп призвал отнять у СМИ премии за материалы о «вмешательстве РФ»
Президент США Дональд Трамп выразил желание отнять Пулитцеровские премии у американских СМИ, врученные за серию материалов о "сговоре с Россией".
Российская газета вчера в 16:21
Фигурное катание
Трусова прокомментировала уход от Тутберидзе
Российская фигуристка Александра Трусова прокомментировала уход от тренера Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко.
Lenta.ru вчера в 14:05
Общество
Выплаты на детей от 3 до 7 лет произведут в июле
В рамках антикризисных мер Госсобрание Якутии приняло закон, инициированный Главой республики Айсеном Николаевым, о выплате ежемесячных пособий на детей от 3 до 7 лет включительно.
Якутия Daily вчера в 21:47
Футбол
«Старостин говорил — «Бесков трус. Лечился от трусости!» Евгений Ловчев — в «Разговоре по пятницам»
Героем первого выпуска стал знаменитый футболист и тренер Евгений Ловчев. Мы приехали к Ловчеву в имение под Рузу.
Спорт-Экспресс вчера в 17:00
Хоккей
Ларионов возглавит молодежную сборную России по хоккею
ГЛАС.RU вчера в 17:09
Авто
ГАЗ снял с производства старые ГАЗоны
Складские запасы старых «ГАЗонов», если верить слухам, уже иссякли.
Автоновости дня 06 мая в 01:06
Шоу-бизнес
Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить детей
Королева Елизавета II запретила Кейт Миддлтон заводить еще детей.
Дни24 вчера в 01:58
Общество
Россиян научили правильно обрабатывать продукты от коронавируса
Продукты, приобретенные в супермаркетах или на рынках, для профилактики коронавируса лучше всего обрабатывать дезинфицирующими средствами, в составе которых есть спирт.
Lenta.ru вчера в 22:07