Общество
РБКПромышленности и банкам дадут полгода для перехода на отечественное ПО
Минкомсвязь предложила обязать владельцев элементов, входящих в критическую информационную инфраструктуру (КИИ), «преимущественно использовать» российский софт с 1 января 2021 года и российское оборудование — с 1 января 2022 года.
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с чего всё началось
Как КИИ переводят на отечественное Порядок перехода на отечественное оборудование и ПО, а также требования к ним до 1 сентября должно утвердить правительство.РБКвчера в 23:00
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Общество
Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию
Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
Происшествия
КРЭТ заявил о кампании дискредитации после пожаров в больницах
Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех") заявляет, что после пожаров в больницах Москвы и Петербурга стал целью "массированной информационной кампании" с целью дискредитации.
РИА Новости 02:09
Происшествия
СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций
Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия вчера в 10:43
Общество
Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм
«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
Политика
Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу
Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ вчера в 18:02
Космос
Фото дня: пара галактик исполняет вальс
3DNews 18 мая в 02:08
Происшествия
Жителя Анапы приговорили к исправительным работам за убийство соседей
Краснодарский краевой суд на основании вердикта присяжных заседателей, переквалифицировавших статью обвинения с предумышленного убийства на убийство при превышении пределов самообороны, приговорил жителя Анапы к исправительным работам за убийство соседей из-за громкой музыки.
ТАСС вчера в 16:48
Общество
Собянин рассказал, когда в Москве разрешат прогулки
Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда разрешат прогулки горожанам.
Комсомольская правда вчера в 11:18
Армия и оружие
Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем сняли на видео
Телеканал "Звезда" опубликовал видео полета Ту-22М3 ВКС России над нейтральными водами Черного моря.
РИА Новости вчера в 23:53
Политика
ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность
Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
Авто
Названы заблуждения при покупке автомобиля с пробегом
Тарантас Ньюс 02:38
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне
Как сообщила «Российская газета», Паршина подчеркнула, что на один-два градуса теплее климатической нормы ожидается в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири, в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Gazeta.SPb вчера в 03:31
Общество
Мясников пофилософствовал о коронавирусе фразой «Кому положено умереть — помрут»
Врач и телеведущий Александр Мясников пофилософствовал о коронавирусе в эфире программы «Спасибо, доктор!», опубликованной на YouTube-канале «Соловьев LIVE».
Lenta.ru вчера в 18:36
Общество
Правительство готовит поправки в закон о госрегистрации недвижимости
Правительство готовит пакет изменений в федеральный закон о государственной регистрации недвижимости, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко.
РИА Новости 01:00
Экономика
Недельные расходы россиян достигли максимума за последние шесть недель
Шестью неделями ранее показатель расходов жителей России был еще ниже — 3 376 руб.
РБК 03:00
Общество
Владелец ответил на арест бренда Stolichnaya по делу ЮКОСа
«Союзплодоимпорт» считает арест принадлежащих ему товарных знаков на территории Бенилюкса в рамках спора бывших акционеров компании «ЮКОС» и Российской Федерации неправомерным.
РБК 18 мая в 05:31
Политика
Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников
Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные".
Газета.Ru вчера в 23:02
Армия и оружие
Торт со снотворным: как идеальный пилот угнал МиГ-29
20 мая 1989 года капитан Александр Зуев угнал истребитель МиГ-29 в Турцию. Жизнь Александра Зуева шла, как по маслу.
Радио Sputnik вчера в 20:00
Происшествия
Шестой пациент умер от коронавируса в Алтайском крае
Смерть горожанина стала шестой в Алтайском крае среди пациентов с подтвержденным COVID-19.Всего в регионе 1054 человека с установленным коронавирусом, включая 132 детей, выздоровели 546 человек.
Kursk.com 01:59
Политика
В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом
В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.
Известия вчера в 17:56
Происшествия
В США посетитель кафе выстрелил в повара из-за просьб надеть маску
Работники одного из кафе сети Waffle House сообщили полиции, что после полуночи 14 мая к ним пришел посетитель без маски, который позже был опознан как 27-летний Келвин Уотсон.
ИА Красная Весна 02:30
Происшествия
В Новосибирской области выявили ещё 71 случай заражения коронавирусом
Всего в регионе проведено 75 132 теста на коронавирус.
REGNUM 17 мая в 23:41
Общество
Названы правила, которые могут ввести для туристов после пандемии
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с "Парламентской газетой" рассказала, как может измениться отдых туристов после пандемии коронавирусной инфекции.
РИА Новости 01:57
Общество
Сбербанк и Visa начали тестирование магазинов без касс и продавцов
Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» приступили к тестированию работы магазинов без касс и продавцов.
Известия 02:44
Шоу-бизнес
Муж Гагариной оставил странное послание после новостей о разводе
Многие ожидали, что Дмитрий Исхаков объяснит свое решение о разводе с Полиной Гагариной и вообще являются ли эти слухи правдой.
Слово и Дело 02:36
Происшествия
В Подмосковье вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку: экипаж погиб
В Подмосковье (Клинский район) совершил жесткую посадку военно-транспортный вертолет Ми-8.
Вести.Ru вчера в 14:52
Общество
Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день
Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
Политика
Путин вернул Мишустину полномочия премьер-министра
Владимир Путин своим указом вернул полномочия главы правительства Михаилу Мишустину, сообщает пресс-служба Кремля.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 05:43
Общество
На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»
На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39