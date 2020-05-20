Общество

РБКРБКПромышленности и банкам дадут полгода для перехода на отечественное ПО

Минкомсвязь предложила обязать владельцев элементов, входящих в критическую информационную инфраструктуру (КИИ), «преимущественно использовать» российский софт с 1 января 2021 года и российское оборудование — с 1 января 2022 года.
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с чего всё началось

Промышленности и банкам дадут полгода для перехода на отечественное ПО

Как КИИ переводят на отечественное Порядок перехода на отечественное оборудование и ПО, а также требования к ним до 1 сентября должно утвердить правительство.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Минсвязи предложило обязать банки и владельцев критической инфраструктуры перейти на российское ПО

Интерфакс02:54

Банки, нефтяников и транспорт хотят перевести на российское ПО за полгода

Вести.Ru02:10

Банки и промышленность обяжут за полгода перейти на российское ПО

Daily Storm00:11

Владельцев критической инфраструктуры хотят обязать переходить на отечественное ПО с 2021 года

Коммерсантъ00:57

Минкомсвязь РФ переведёт критическую инфраструктуру на отечественное ПО

REGNUM00:19

Банкам и госпредприятиям пропишут отечественный софт и «железо». На переход есть два года

Фонтанка.Ру01:40

Промышленности и банкам дадут полгода для перехода на отечественное ПО

РБКвчера в 23:00
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Происшествия

Лестничные пролеты рухнули в жилом доме в Энгельсе

Вести.Ru 01:58
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Общество

Россиянам захотели смягчить условия для досрочного выхода на пенсию

Правительство России обсудило возможность смягчить условия для досрочного выхода на пенсию.
Lenta.ru вчера в 22:10
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Происшествия

КРЭТ заявил о кампании дискредитации после пожаров в больницах

Концерн "Радиоэлектронные технологии" (КРЭТ, входит в "Ростех") заявляет, что после пожаров в больницах Москвы и Петербурга стал целью "массированной информационной кампании" с целью дискредитации.
РИА Новости 02:09
3
Происшествия

СК возбудил первое дело из-за невыплат медикам компенсаций

Следственный комитет России возбудил первое уголовное дело из-за невыплат медикам компенсаций, предусмотренных за работу с пациентами с коронавирусом.
Известия вчера в 10:43
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Общество

Медсестра в Тульской области получила взыскание за прозрачный костюм

«По факту несоблюдения требований к медицинской одежде сотрудником Тульской областной клинической больницы Минздрав сообщает, что к нарушившей данные требования медсестре инфекционного госпиталя применено дисциплинарное взыскание в виде замечания», — цитируют ведомство «Тульские новости».
RT на русском вчера в 19:34
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Политика

Минобороны Чехии не может передать России памятник Коневу

Минобороны Чехии сообщило, что не может передать России памятник маршалу Коневу, который демонтировали в Праге.
Коммерсантъ вчера в 18:02
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Космос

Фото дня: пара галактик исполняет вальс

3DNews 18 мая в 02:08
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Происшествия

Жителя Анапы приговорили к исправительным работам за убийство соседей

Краснодарский краевой суд на основании вердикта присяжных заседателей, переквалифицировавших статью обвинения с предумышленного убийства на убийство при превышении пределов самообороны, приговорил жителя Анапы к исправительным работам за убийство соседей из-за громкой музыки.
ТАСС вчера в 16:48
2
Общество

Собянин рассказал, когда в Москве разрешат прогулки

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал, когда разрешат прогулки горожанам.
Комсомольская правда вчера в 11:18
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Армия и оружие

Полет бомбардировщиков Ту-22М3 над Черным морем сняли на видео

Телеканал "Звезда" опубликовал видео полета Ту-22М3 ВКС России над нейтральными водами Черного моря.
РИА Новости вчера в 23:53
2
Политика

ЛНР привела свои вооруженные силы в полную боеготовность

Силы Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики приведены в полную боевую готовность для предотвращения эскалации конфликта на линии соприкосновения в Донбассе со стороны Украины, сообщил в среду представитель военного ведомства ЛНР Яков Осадчий.
Интерфакс 03:02
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Авто

Названы заблуждения при покупке автомобиля с пробегом

Тарантас Ньюс 02:38
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в июне

Как сообщила «Российская газета», Паршина подчеркнула, что на один-два градуса теплее климатической нормы ожидается в Ямало-Ненецком и Ханты-Мансийском округах, в Западной Сибири, в центральных районах Красноярского края, на севере Иркутской области, на большей части Якутии, в Магадане и на Чукотке.
Gazeta.SPb вчера в 03:31
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Общество

Мясников пофилософствовал о коронавирусе фразой «Кому положено умереть — помрут»

Врач и телеведущий Александр Мясников пофилософствовал о коронавирусе в эфире программы «Спасибо, доктор!», опубликованной на YouTube-канале «Соловьев LIVE».
Lenta.ru вчера в 18:36
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Общество

Правительство готовит поправки в закон о госрегистрации недвижимости

Правительство готовит пакет изменений в федеральный закон о государственной регистрации недвижимости, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Виктории Абрамченко.
РИА Новости 01:00
Экономика

Недельные расходы россиян достигли максимума за последние шесть недель

Шестью неделями ранее показатель расходов жителей России был еще ниже — 3 376 руб.
РБК 03:00
Общество

Владелец ответил на арест бренда Stolichnaya по делу ЮКОСа

«Союзплодоимпорт» считает арест принадлежащих ему товарных знаков на территории Бенилюкса в рамках спора бывших акционеров компании «ЮКОС» и Российской Федерации неправомерным.
РБК 18 мая в 05:31
2,2K
Политика

Украинский телеведущий оскорбил русскоязычных соотечественников

Львовский писатель, журналист и ведущий политического ток-шоу Остап Дроздов считает, что русскоговорящие граждане Украины - "одноклеточные".
Газета.Ru вчера в 23:02
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Армия и оружие

Торт со снотворным: как идеальный пилот угнал МиГ-29

20 мая 1989 года капитан Александр Зуев угнал истребитель МиГ-29 в Турцию. Жизнь Александра Зуева шла, как по маслу.
Радио Sputnik вчера в 20:00
Происшествия

Шестой пациент умер от коронавируса в Алтайском крае

Смерть горожанина стала шестой в Алтайском крае среди пациентов с подтвержденным COVID-19.Всего в регионе 1054 человека с установленным коронавирусом, включая 132 детей, выздоровели 546 человек.
Kursk.com 01:59
3
Политика

В партии Порошенко отреагировали на запись его разговора с Байденом

В партии экс-президента Украины Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») назвали «российской провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью», аудиозапись якобы разговора Порошенко с бывшим вице-президентом США Джо Байденом, обнародованную депутатом рады Андреем Деркачем.
Известия вчера в 17:56
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Происшествия

В США посетитель кафе выстрелил в повара из-за просьб надеть маску

Работники одного из кафе сети Waffle House сообщили полиции, что после полуночи 14 мая к ним пришел посетитель без маски, который позже был опознан как 27-летний Келвин Уотсон.
ИА Красная Весна 02:30
3
Происшествия

В Новосибирской области выявили ещё 71 случай заражения коронавирусом

Всего в регионе проведено 75 132 теста на коронавирус.
REGNUM 17 мая в 23:41
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Общество

Названы правила, которые могут ввести для туристов после пандемии

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с "Парламентской газетой" рассказала, как может измениться отдых туристов после пандемии коронавирусной инфекции.
РИА Новости 01:57
Общество

Сбербанк и Visa начали тестирование магазинов без касс и продавцов

Сбербанк, Visa и «Азбука вкуса» приступили к тестированию работы магазинов без касс и продавцов.
Известия 02:44
19
Шоу-бизнес

Муж Гагариной оставил странное послание после новостей о разводе

Многие ожидали, что Дмитрий Исхаков объяснит свое решение о разводе с Полиной Гагариной и вообще являются ли эти слухи правдой.
Слово и Дело 02:36
Происшествия

В Подмосковье вертолет Ми-8 совершил жесткую посадку: экипаж погиб

В Подмосковье (Клинский район) совершил жесткую посадку военно-транспортный вертолет Ми-8.
Вести.Ru вчера в 14:52
541
Общество

Голосование по Конституции и парад Победы могут провести в один день

Администрация президента рассматривает возможность организовать голосование по поправкам в Конституцию и парад Победы в один день — 24 июня, сообщили РБК четыре источника, близких к Кремлю.
Коммерсантъ вчера в 20:17
2,9K
Политика

Путин вернул Мишустину полномочия премьер-министра

Владимир Путин своим указом вернул полномочия главы правительства Михаилу Мишустину, сообщает пресс-служба Кремля.
ИжевскИнфо.РУ вчера в 05:43
1,2K
Общество

На севере Урала нашли «увеличенную копию пирамиды Хеопса»

На Приполярном Урале нашли гору, напоминающую египетскую пирамиду Хеопса, сообщает РИА Новости.
BFM.ru вчера в 10:39
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