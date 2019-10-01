Экономика
РосбалтПромышленный PMI в России упал до минимума за 10 лет
Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ упал в сентябре 2019 года до минимума с мая 2009 года в 46,3 пункта против 49,1 пункта в августе.
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Политика
Грета Тунберг изменила профиль в Twitter после слов Путина
РИА Новости вчера в 18:42
Гаджеты
Apple увеличит выпуск iPhone 11 из-за высокого спроса
Из нововведений в iPhone 11 вторая камера с матрицей 12 мегапикселей для широкоугольной съёмки, режим для съёмки в тёмных помещениях и ночью, двукратный оптический зум.
Говорит Москва 02:17
Политика
«Нафтогаз» потребовал от «Газпрома» доступ к газу из Туркмении
2 октября президент РФ Владимир Путин в ходе пленарной сессии форума «Российская энергическая неделя» заявил, что Россия готова подписать контракт с Украиной на транзит российского газа в соответствии с законодательством ЕС, либо продлить существующий договор на краткосрочный период.
Rambler News Service вчера в 07:57
Происшествия
На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли четыре человека
В результате аварийной посадки самолета Ан-12 на Украине, по предварительным данным, погибли четыре человека.
Российская газета 02:50
Политика
Скабеева оценила слова Путина об очернении Украины на телевидении
Телеведущая Ольга Скабеева прокомментировала заявление президента России Владимира Путина, который ранее призвал не выставлять Украину и украинский народ в невыгодном свете на российском телевидении.
RT на русском вчера в 19:57
Футбол
ЦСКА уступил «Эспаньолу» в Лиге Европы
Армейцы потерпели второе поражение подряд и находятся на последнем месте в группе H. Московский ЦСКА проиграл испанскому "Эспаньолу" в матче второго тура группового этапа Лиги Европы.
ТК Звезда вчера в 14:59
Кино
Режиссер Александр Хван экстренно госпитализирован в Москве
Телепрограмма 02:51
Хоккей
Кучеров забил Бобровскому в победном матче «Тампы» против «Флориды»
Матч ТВ вчера в 21:43
Происшествия
Сына вице-президента МТС арестовали после погони
Известия вчера в 12:17
Шоу-бизнес
У Бочкаревой парализовало часть лица на фоне скандала с наркотиками
Музыканта Андрей Ковалев рассказал о том, что происходит с актрисой Натальей Бочкаревой в рамках скандала с ее задержанием, в ходе которого у актрисы нашли наркотики.
Газета.Ru вчера в 20:04
Происшествия
Самолет Москва-Грозный экстренно сел из-за смерти ребенка
Совершавший перелет из Москвы в Грозный самолет экстренно сел из-за смерти ребенка на борту.
Газета.Ru 00:22
Шоу-бизнес
Максим Галкин опубликовал фото Пугачевой в мини-платье
Одни поклонники отметили Лизу, являющуюся словно маленькой принцессой, а другие обратили внимание на наряд Пугачевой и её мини-платье, оголяющее стройные ноги и подчёркивающее талию при помощи широкого пояса.
ИнфоСМИ 02 октября в 16:18
Гаджеты
Realme X2 Pro станет самым дешевым смартфоном с Snapdragon 855 Plus
Astera 02 октября в 14:43
Экономика
Фондовый рынок США продолжил падение
Фондовый рынок США продолжил начавшееся 1 октября падение, 2 октября передает агентство Reuters.
REGNUM 02 октября в 10:17
Экономика
Подсчитана стоимость выброшенной в России еды
Россияне и российские торговые сети ежегодно утилизируют около 17 миллионов тонн продуктов, стоимость которых составляет более 1,6 триллиона рублей.
Lenta.ru 01:54
Политика
Дания сняла политические возражения по «Северному потоку — 2»
У Дании не осталось политических претензий из-за прокладки в ее исключительной экономической зоне российского газопровода «Северный поток — 2». Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на источники.
BFM.ru 00:19
Интернет
Instagram запустил мессенджер для «близких друзей»
Instagram официально запустил во всем мире отдельное приложение для обмена сообщениями Threads.
Реальное время вчера в 17:39
Музыка
Соловьев обиделся на песню Гребенщикова «Вечерний М»
Телепропагандист Владимир Соловьев отреагировал на новую песню Бориса Гребенщикова «Вечерний М».
FreeNews-Volga 01 октября в 09:15
Футбол
Агент объяснил, почему Шюррле не играл в последних матчах за «Спартак»
Pravda.Ru 02 октября в 08:21
Здоровье
Мать по фотографии шестимесячного сына обнаружила у него рак
В Британии мать шестимесячного сына внимательно рассматривала его фотографии и внезапно обратила внимание на белый отблеск в правом зрачке.
Вести.Ru вчера в 06:23
Происшествия
Вооруженные захватчики атаковали завод на Кубани
На Кубани предпринята попытка рейдерского захвата завода «Кубанские деликатесы».
BFM.ru 02:45
Общество
Доходы среднего класса в России падают
Реальные доходы среднего класса в России сокращаются последние пять лет с 2014 года, передает принадлежащее Григорию Березкину РБК.
Газета.Ru 01:58
Шоу-бизнес
Экс-король Малайзии и «Мисс Москва — 2015» развелись
«Мисс Москва — 2015» Оксана Воеводина и бывший король Малайзии султан Келантан Мухаммад V расторгли брак.
Рамблер вчера в 07:54
Происшествия
В Индии неизвестные украли прах Махатмы Ганди в день его 150-летия
После смерти тело Ганди кремировали, разделили прах на части и провезли по Индии, чтобы люди могли с ним проститься.
Snob.ru 02:06
Политика
Киев не вынесет на референдум закон об особом статусе Донбасса
Депутат Верховной рады Богдан Яременко заявил, что законопроект об особом статусе Донбасса не вынесут на референдум.
iReactor вчера в 19:46
Экономика
Минэкономики назвало аутсайдеров по росту экономики среди регионов
Согласно прогнозу, минимальный среднегодовой рост не более 1,5% прогнозируется в девяти регионах РФ.
News.ru 02:19
Авто
Названы российские комплектации и цены новой Toyota RAV4
Российские дилеры Toyota начали приём предварительных заказов на популярный кроссовер RAV4 нового поколения.
UsedCars.ru 01 октября в 09:45
Игры
NVIDIA запустила игровой потоковый сервис GeForce Now в России
Россия стала первой страной, в которой NVIDIA запустила свой игровой сервис GeForce Now.
ITZine.ru вчера в 23:28
Экономика
РЖД продали вагоноремонтную «дочку» за 8,65 млрд рублей
Победителем аукциона по продаже 100% минус одна акция дочернего предприятия "Российских железных дорог" - "Вагонной ремонтной компания - 3" стала компания "Бизнес Оптима", цена приобретения актива составила 8,65 млрд рублей, говорится в сообщении РЖД.
ТАСС вчера в 12:12
Армия и оружие
Найдены доказательства высадки российского спецназа в Норвегии
МонаВиста вчера в 07:40