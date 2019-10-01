Экономика

РосбалтРосбалтПромышленный PMI в России упал до минимума за 10 лет

Индекс деловой активности (PMI) обрабатывающих отраслей РФ упал в сентябре 2019 года до минимума с мая 2009 года в 46,3 пункта против 49,1 пункта в августе.
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