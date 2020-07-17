Экономика

Московский Комсомолец ЧитаМосковский Комсомолец ЧитаПромышленный парк «Кадалинский» построят в Забайкалье

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В Забайкалье будет построен промышленный парк «Кадалинский», акцент в нем сделают на бизнесе в информационных технологиях. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе правительства края.
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