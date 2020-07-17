Экономика
Московский Комсомолец ЧитаПромышленный парк «Кадалинский» построят в Забайкалье
В Забайкалье будет построен промышленный парк «Кадалинский», акцент в нем сделают на бизнесе в информационных технологиях. Об этом 17 июля сообщили в пресс-службе правительства края.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 01:36, Ашберн
Общество
В китайском Урумчи объявили режим военного времени из-за коронавируса
В городе на время населению запретили собираться большими группами в одном месте.
Актуальные Новости вчера в 11:29
Политика
Кадыров потребовал от Зеленского подтвердить свои извинения
РБК вчера в 18:46
Автоспорт
Хэмилтон завоевал поул на «Гран-при Венгрии», Квят стал 17-м
Российский гонщик "Альфа Таури" Даниил Квят стал лишь 17-м. "Гран-при Венгрии" состоится завтра, 19 июля.
Sport.ru вчера в 10:29
Наука
В Британии выделили шесть форм коронавируса по тяжести и симптомам
Исследователи из Королевского колледжа Лондона выделили шесть основных форм заболевания, вызываемого коронавирусом, которые отличаются друг от друга по симптомам и тяжести течения болезни.
Известия вчера в 17:42
Фигурное катание
Президент ISU назвал талантливой погибшую фигуристку Александровскую
Соболезнования в связи с гибелью чемпионки мира среди юниоров по фигурному катанию Екатерины Александровской выразил президент Международного союза конькобежцев (ISU) Ян Дейкема, 18 июля сообщается на сайте организации.
ИА Красная Весна вчера в 14:59
Происшествия
Пассажиры маршрутки избили женщину в Днепре за оплату сразу двух мест
Всё началось после того, как одна из женщин оплатила два места, чтобы рядом с ней никто не сидел, сообщает портал "Информатор".
Life.ru 00:33
Шоу-бизнес
Бракоразводный процесс Пелагеи и Телегина грозит обернуться скандалом
Певица Пелагея и хоккеист Иван Телегин планировали разойтись мирно и с уважением, но бракоразводный процесс начинает набирать обороты и отношения между бывшими возлюбленными накаляются.
ФАН вчера в 15:56
Гаджеты
Рассекречена конфигурация камер смартфона OnePlus Nord
Уже 21 июля состоится презентация долгожданного смартфона OnePlus Nord под управлением OxygenOS на основе Android 10.
3DNews 17 июля в 07:19
Армия и оружие
Обнародовано видео с блокировкой военными РФ колонны США в Сирии
REGNUM вчера в 11:07
Общество
Определен срок испытания вакцины от коронавируса на детях
Испытания вакцины от коронавируса для детей могут начаться в течение полугода после завершения ее испытаний на взрослых.
Lenta.ru 01:23
Шоу-бизнес
Охлобыстин извинился перед Наргиз за слова о ее алкоголизме
Российский актер Иван Охлобыстин извинился перед певицей Наргиз за слова о ее «пагубном пристрастии к алкоголю».
Lenta.ru вчера в 23:24
Культура
Актриса «Убойной силы» Макарова умерла на 46 году жизни
NewInform вчера в 23:47
Общество
Памятник Борцам за власть Советов перекрыла спецтехника
В телеграм-канале правительства Приморского края появилась информация о том, что власти решили отмыть памятник Борцам за власть Советов.от голубиного помета.
КП - Владивосток вчера в 22:37
Политика
Представитель «Талибана» отверг обвинения США в сговоре с Москвой
Сухейль Шахин, официальный представитель "Талибана" (организация запрещена в России) опроверг обвинения США в том, что движение получало деньги от России за нападение на солдат международной коалиции в Афганистане.
Вести.Ru вчера в 16:59
Футбол
«Арсенал» обыграл «Манчестер Сити» и стал финалистом Кубка Англии
Встреча в полуфинале Кубка Англии «Арсенала» и «Манчестер Сити» в Лондоне на стадионе «Уэмбли» завершилась победой «канониров» со счетом 2:0.
Известия вчера в 18:07
Единоборства
Царукян победил Рамоса на турнире UFC на «Бойцовском острове»
В ночь с 18 на 19 июля на «Бойцовском острове» проходит турнир UFC Fight Island 2.
Metaratings вчера в 21:20
Игры
Создатели Cyberpunk 2077 хотят превзойти The Witcher 3: Wild Hunt
Создатели хотят превзойти популярную игру по качеству геймплея и рейтингам у игроков, хотя, как отмечает дизайнер проекта, это будет очень сложно, поскольку игра стала настоящим хитом.
Evo-rus.com 17 июля в 09:09
Общество
Родители в РФ смогут получить сразу три пособия на ребенка в августе
В августе ожидается уже третье начисление, поэтому родители, которые ранее не подали заявление на пособия, смогут получить 15 тысяч рублей.
iReactor 17 июля в 05:24
Общество
Названы недостатки четырехдневной рабочей недели
Введение четырехдневной рабочей недели может повлечь за собой снижение доходов россиян.
Lenta.ru вчера в 15:34
Политика
Жириновский оценил сроки назначения врио главы Хабаровского края
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский считает, что нового врио губернатора Хабаровского края могут объявить в понедельник, 20 июля.
RT на русском вчера в 15:26
Шоу-бизнес
46-летняя Мария Порошина впервые показала отца своего пятого ребенка
46-летняя многодетная мать Мария Порошина впервые показала отца своего пятого ребенка.
Телепрограмма вчера в 10:01
Политика
Петиция за отставку Зеленского набрала необходимое количество голосов
На Украине в течение девяти дней петиция за отставку президента страны Владимира Зеленского набрала необходимые для рассмотрения президентом 25 тыс. голосов.
Газета.Ru вчера в 08:21
Спорт
40 лет назад в Москве открылись XXII летние Олимпийские игры
Парламентская газета вчера в 18:17
Шоу-бизнес
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис тайно вышла замуж
Внучка королевы Елизаветы II Беатрис и Эдоардо Мапелли-Моцци тайно поженились в часовне Всех Святых в Виндзорском Большом парке.
Пятый канал 17 июля в 12:06
Общество
В ВОЗ зафиксировали рекордный прирост случаев коронавируса в мире
РИА Новости вчера в 15:20
Космос
NASA представило новый шестиколёсный марсоход «Настойчивость»
Общественное телевидение России 17 июля в 07:30
Общество
В Москве за сутки скончались еще 14 пациентов с коронавирусом
В Москве за минувшие сутки скончались еще 14 пациентов с подтвержденным диагнозом "коронавирусная инфекция".
Комсомольская правда вчера в 16:46
Здоровье
Доктор Мясников отверг заблуждения о вреде кофе
По словам Мясникова, в кофе содержатся несколько сотен полезных полифенолов и других веществ, которые снижают проявление мерцательной аритмии.
РБК вчера в 15:02
Авто
Новый кроссовер Toyota Harrier бьет рекорды продаж в Японии
Среднеразмерный кроссовер Toyota Harrier нового поколения, продажи которого начались в Японии 17 июня, пользуется ажиотажным спросом.
32CARS.ru вчера в 02:58