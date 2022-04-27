Экономика ФРГ переживает в настоящее время двойной кризис, быстрого восстановления не ожидается, заявил генеральный директор Германского промышленного союза (BDI) Йоахим Ланг, комментируя новый прогноз экономического развития правительства.
"Логично, что федеральное правительство значительно понизило свой экономический прогноз... Восстановления в краткосрочной перспективе не предвидится", - говорится в заявлении Ланга, распространенное пресс-службой BDI.
По словам гендиректора, немецкая экономика "в настоящее время переживает двойной кризис", высокие цены на энергоносители и сбои в международных логистических цепочках "из-за возобновления сбоев в контейнерных перевозках из Китая" замедляют рост конъюнктуры.
Согласно новым данным, в текущем году ВВП Германии вырастет лишь на 2,2%. В январе власти ФРГ предполагали, что в 2022 году рост ВВП достигнет 3,6%. В весеннем прогнозе на 2023 год ожидается, что рост ВВП ФРГ составит 2,5%.
Спад российского ВВП по итогам текущего года, согласно предварительным оценкам Минэкономразвития, составит от 8,8% до 12,4% при инфляции около 20,7%, сообщил в среду глава Счетной палаты Алексей Кудрин, выступая на заседании Совета законодателей РФ.