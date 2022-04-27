Согласно новым данным, в текущем году ВВП Германии вырастет лишь на 2,2%. В январе власти ФРГ предполагали, что в 2022 году рост ВВП достигнет 3,6%. В весеннем прогнозе на 2023 год ожидается, что рост ВВП ФРГ составит 2,5%.