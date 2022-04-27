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Промышленный союз Германии заявил, что немецкая экономика переживает двойной кризис

Экономика ФРГ переживает в настоящее время двойной кризис, быстрого восстановления не ожидается, заявил генеральный директор Германского промышленного союза (BDI) Йоахим Ланг, комментируя новый прогноз экономического развития правительства.
РИА Новости
"Логично, что федеральное правительство значительно понизило свой экономический прогноз... Восстановления в краткосрочной перспективе не предвидится", - говорится в заявлении Ланга, распространенное пресс-службой BDI.
РИА Новости
По словам гендиректора, немецкая экономика "в настоящее время переживает двойной кризис", высокие цены на энергоносители и сбои в международных логистических цепочках "из-за возобновления сбоев в контейнерных перевозках из Китая" замедляют рост конъюнктуры.
РИА Новости
Согласно новым данным, в текущем году ВВП Германии вырастет лишь на 2,2%. В январе власти ФРГ предполагали, что в 2022 году рост ВВП достигнет 3,6%. В весеннем прогнозе на 2023 год ожидается, что рост ВВП ФРГ составит 2,5%.
ТАСС

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