Футбол
Sport24.ru«Пропаганда работала уже тогда». Как на Украине отмечают 20-летие культового матча с Россией
Украинские СМИ и болельщики в день 20-летия легендарного матча пытались задеть Россию. Медиа Sport.ua опубликовало заметку с заголовком "Как Украина 20 лет назад поставила Россию на колени".
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«Пропаганда работала уже тогда». Как на Украине отмечают 20-летие культового матча с Россией
Sport24.ruвчера в 12:30
Украина против России. Знаменитому матчу имени Шевченко - Филимонова исполнилось 20 лет
Украина.рувчера в 08:44
Все мы страдали от разочарования и отчаяния: 20 лет матчу Россия – Украина
Bookmaker-ratings.ruвчера в 04:03
Ровно 20 лет назад Филимонов совершил ужасную ошибку в матче с Украиной
Евро-футбол.ру08 октября в 17:46
«Филимонов прошептал: „Извините“. Сел, обхватил голову руками и не двигался». 20 лет великому матчу Россия — Украина
Спорт-Экспресс08 октября в 17:05
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