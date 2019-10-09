Украинские СМИ и болельщики в день 20-летия легендарного матча пытались задеть Россию. Медиа Sport.ua опубликовало заметку с заголовком "Как Украина 20 лет назад поставила Россию на колени".

«Пропаганда работала уже тогда». Как на Украине отмечают 20-летие культового матча с Россией

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