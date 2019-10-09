Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Пропаганда работала уже тогда». Как на Украине отмечают 20-летие культового матча с Россией

Украинские СМИ и болельщики в день 20-летия легендарного матча пытались задеть Россию. Медиа Sport.ua опубликовало заметку с заголовком "Как Украина 20 лет назад поставила Россию на колени".
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«Пропаганда работала уже тогда». Как на Украине отмечают 20-летие культового матча с Россией

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Все мы страдали от разочарования и отчаяния: 20 лет матчу Россия – Украина

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Евро-футбол.ру08 октября в 17:46

«Филимонов прошептал: „Извините“. Сел, обхватил голову руками и не двигался». 20 лет великому матчу Россия — Украина

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Советский и российский футболист, вратарь. Шестикратный чемпион России, обладатель Кубка России - все трофеи в составе московского «Спартака». Был в заявке на чемпионат мира по футболу 2002 в Японии и Южной Корее, однако на поле не выходил. Лучший вратарь России 1998 года. Чемпион мира, России и Евролиги, обладатель Межконтинентального кубка, Кубка России по пляжному футболу 2011 года. Член клуба Льва Яшина По состоянию на октябрь 2018 года выступал за клуб третьего дивизиона «Росич» и параллельно является тренером вратарей юношеской сборной России до 17 лет.
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Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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