Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Пропаганда работала уже тогда». Как на Украине отмечают 20-летие культового матча с Россией

Украинские СМИ и болельщики в день 20-летия легендарного матча пытались задеть Россию. Медиа Sport.ua опубликовало заметку с заголовком "Как Украина 20 лет назад поставила Россию на колени".
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

«Пропаганда работала уже тогда». Как на Украине отмечают 20-летие культового матча с Россией

Sport24.ruвчера в 12:30

Украина против России. Знаменитому матчу имени Шевченко - Филимонова исполнилось 20 лет

Украина.рувчера в 08:44

«Филимонов прошептал: „Извините“. Сел, обхватил голову руками и не двигался». 20 лет великому матчу Россия — Украина

Спорт-Экспресс08 октября в 17:05

«Бесконечная история». Россия – Украина. Подкаст «Матч ТВ» к 20-летию провала Филимонова

Матч ТВвчера в 06:01

Все мы страдали от разочарования и отчаяния: 20 лет матчу Россия – Украина

Bookmaker-ratings.ruвчера в 04:03

Ровно 20 лет назад Филимонов совершил ужасную ошибку в матче с Украиной

Евро-футбол.ру08 октября в 17:46

20 лет матчу Россия - Украина. Удар для целого поколения

Soccer.ruвчера в 06:17
Показать все источники
Автоматически обработано 7025 источников, обновлено в 18:00, Ашберн
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы к 75-летию освобождения Риги

ТАСС 17:02
Происшествия

Пропавшую в Саратове девочку нашли мертвой

Тело пропавшей почти двое суток назад 9-летней девочки нашли в Саратове. Об этом сообщает "Взгляд-инфо".
Газета.Ru 17:48
Политика

Зеленский ответил на вопрос о закрытии сайта «Миротворец»

Украинский президент Владимир Зеленский в ходе пресс-марафона заявил, что не будет закрывать сайт «Миротворец», в который попадают «враги Украины», поскольку глава государства не занимается закрытием каких-либо сайтов.
Rambler News Service 10:12
Происшествия

В Шереметьево пассажир пронес пистолет на борт самолета

РИА Новости 14:02
Политика

Зеленский оценил последствия публикации его разговоров с Путиным

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что он против публикации стенограмм своих разговоров с президентом России Владимиром Путиным.
Вечерняя Москва 08:44
Общество

Названы самые популярные имена для новорожденных в Москве

У девочек достаточно популярным именем стала Есения — так назвали 315 новорожденных.
РИА Новости 02:46
Экономика

В России могут ввести запрет на «грязное» пальмовое масло

Разрабатываемые изменения могут коснуться производства, переработки и импорта растительных масел, в том числе пальмового.
Коммерсантъ 01:12
Футбол

Сборная России в четверг не сможет выйти в финальную часть Евро-2020

Футболисты сборной Кипра переиграли команду Казахстана в выездной встрече отборочного цикла чемпионата Европы-2020 со счетом 2:1. Этот результат не позволит россиянам в четверг квалифицироваться в финальную часть турнира, даже в случае виктории над шотландцами.
ProstoProSport 12:54
Политика

Зеленский допустил выход Украины из минских соглашений

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в законе об особом статусе Донбасса Киев пропишет все "красные линии", а в вопросе с решением конфликта в регионе у страны имеется альтернативный план.
Газета.Ru 17:40
Общество

Сын журналистки ворвался в студию и прервал прямой эфир

Lenta.ru 04:21
Здоровье

Москвичек пригласили пройти маммографию бесплатно

Москвички смогут сделать маммографию и УЗИ и получить консультации специалистов.
Москва 24 08 октября в 00:24
Наука

Китайские конструкторы представили «боевую летающую тарелку»

На выставке China Helicopter Exposition 2019 китайские конструкторы представили макет дисколета, который внешне похож на стереотипный образ корабля инопланетян – «летающую тарелку», сообщают СМИ.
Взгляд.ру 16:25
Футбол

Путин поддержал создание фонда поддержки спортивных клубов

Владимир Путин назвал справедливым создание единого фонда поддержки спонсорами спортивных клубов, сообщает ТАСС.
РБК 11:52
Армия и оружие

Трамп заявил о готовности стать посредником между Турцией и курдами

Президент США Дональд Трамп предложил стать посредником в разрешении конфликта между Турцией и сирийскими курдами.
Lenta.ru 16:57
Происшествия

В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ

РИА Новости 08:24
Путешествия

СМИ узнали об условиях введения режима открытого неба в Петербурге

Источники издания в Минтрансе заявляют, что ведомство поддерживает введение режима открытого неба в Петербурге именно на таких условиях.
Известия 03:18
Политика

Владимир Зеленский назвал Ольгу Скабееву «очень опасной»

Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что сознательно отказывается от общения с российскими СМИ.
Вести.Ru 14:15
Общество

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM вчера в 07:00
Гаджеты

Xiaomi представила в России смартфон Redmi Note 8 Pro. Цена

В Китае новый смартфон был представлен еще в конце августа, а 8 октября вечером состоялась презентация устройства на территории РФ.
Astera вчера в 05:07
Политика

Зеленский назвал свои звонки Путину шагом к урегулированию в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его телефонные звонки российскому лидеру Владимиру Путину были первым шагом к урегулированию конфликта в Донбассе.
RT на русском 16:33
Гаджеты

Рассекречены новые рендеры iPhone SE 2

Vevby.ru 15:53
Технологии

Китай построил «безголовую» субмарину

Китай построил субмарину, в верхней части корпуса которой не заметно рубки, сообщает Forbes со ссылкой на разведку, проведенную на основе открытых источников (спутниковые снимки).
Lenta.ru 13:33
Политика

Якутский шаман снова идет на Москву

Якутский шаман Александр Габышев, который "шел изгонять президента России Владимира Путина", возобновил свой поход в столицу России.
Газета.Ru 12:15
Политика

Зеленский считает странным отсутствие авиасообщения с Россией

Президент Украины Владимир Зеленский назвал странной ситуацию, когда поезда в Россию ходят, а прямое авиасообщение прервано.
ТАСС 17:01
Экономика

Зеленский: МВФ требует ввести на Украине рыночные цены на «коммуналку»

МВФ требует от властей Украины ввести рыночные цены на коммунальные услуги, заявил в ходе пресс-марафона сегодня, 10 октября, президент Украины Владимир Зеленский.
REGNUM 14:36
Футбол

Хорватия разгромила Венгрию в матче отбора Евро-2020

Сборная Хорватии разгромила национальную команду Венгрии в матче отборочного турнира чемпионата Европы 2020 года.
Чемпионат 16:42
Игры

Epic – На этой неделе раздают Surviving Mars с DLC Space Race

Вместе с базовой версией Surviving Mars магазин пополнили и все дополнения, одно из которых – Space Race можно также скачать бесплатно.
Srnsk 16:12
Космос

Астроном проверил возможность жизни на орбите черной дыры

Территория новостей 08:49
Здоровье

Для устранения дефицита врачей в России могут привлечь мигрантов

Минздрав России предложил привлекать иностранных граждан для решения проблемы нехватки врачей, сообщили «Известия».
Коммерсантъ 01:53
Происшествия

Ан-12 совершил аварийную посадку в Екатеринбурге

ТАСС 03:34
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Владимирович Филимонов
Футболист
Советский и российский футболист, вратарь. Шестикратный чемпион России, обладатель Кубка России - все трофеи в составе московского «Спартака». Был в заявке на чемпионат мира по футболу 2002 в Японии и Южной Корее, однако на поле не выходил. Лучший вратарь России 1998 года. Чемпион мира, России и Евролиги, обладатель Межконтинентального кубка, Кубка России по пляжному футболу 2011 года. Член клуба Льва Яшина По состоянию на октябрь 2018 года выступал за клуб третьего дивизиона «Росич» и параллельно является тренером вратарей юношеской сборной России до 17 лет.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное