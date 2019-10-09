Украинские СМИ и болельщики в день 20-летия легендарного матча пытались задеть Россию. Медиа Sport.ua опубликовало заметку с заголовком "Как Украина 20 лет назад поставила Россию на колени".

«Пропаганда работала уже тогда». Как на Украине отмечают 20-летие культового матча с Россией

Экономика Компании в «русских офшорах» смогут не раскрывать данные о владельцах Минэкономразвития подготовило поправки, позволяющие не раскрывать данные об участниках компаний, зарегистрированных в специальных административных районах (САР) в Калининградской области и Приморском крае, а также на территориях опережающего развития (ТОР).

Происшествия Двое читинских студентов убили человека Тут, по версии правоохранителей, во время конфликта между 38-летним мужчиной и двумя студентами читинских вузов в возрасте 17 и 20 лет, последние избили горожанина.

Единоборства Федор Емельяненко хочет завершить карьеру Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сообщил, что раздумывает о завершении профессиональной карьеры.

Армия и оружие США назвали цель операции Турции в Сирии Напомним, что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции РПК и запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.

Здоровье Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.

Спорт Путин прокомментировал требования WADA к России Россия намерена продолжать работать со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил Владимир Путин, выразив надежду, что при решении проблемных вопросов никто не будет дискриминироваться по политическим мотивам.

Политика В России предложили альтернативу смертной казни Председатель комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Общественной палаты России Елена Сутормина рассказала, что в России альтернативой высшей меры наказания для осуждённых на смертную казнь может стать полная и пожизненная изоляция от окружающего мира.

Политика Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.

Авто Показан обновлённый Geely Emgrand X7 Китайский кроссовер Geely Vision X6 (в России известен как Geely Emgrand X7) пережил четвертый, самый масштабный рестайлинг в своей жизни.

Футбол Женщины впервые за 40 лет посетили футбольный матч в Иране В матче 3-го тура второго этапа азиатской квалификации на ЧМ-2022 сборная Ирана разгромила Камбоджу со счетом 14:0. Игра прошла в Тегеране на стадионе «Азади» и ее смогли посетить женщины.