Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Пропаганда работала уже тогда». Как на Украине отмечают 20-летие культового матча с Россией

Украинские СМИ и болельщики в день 20-летия легендарного матча пытались задеть Россию. Медиа Sport.ua опубликовало заметку с заголовком "Как Украина 20 лет назад поставила Россию на колени".
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«Пропаганда работала уже тогда». Как на Украине отмечают 20-летие культового матча с Россией

Sport24.ruвчера в 12:30

Украина против России. Знаменитому матчу имени Шевченко - Филимонова исполнилось 20 лет

Украина.рувчера в 08:44

20 лет матчу Россия - Украина. Удар для целого поколения

Soccer.ruвчера в 06:17

«Бесконечная история». Россия – Украина. Подкаст «Матч ТВ» к 20-летию провала Филимонова

Матч ТВвчера в 06:01

Все мы страдали от разочарования и отчаяния: 20 лет матчу Россия – Украина

Bookmaker-ratings.ruвчера в 04:03

Ровно 20 лет назад Филимонов совершил ужасную ошибку в матче с Украиной

Евро-футбол.ру08 октября в 17:46

«Филимонов прошептал: „Извините“. Сел, обхватил голову руками и не двигался». 20 лет великому матчу Россия — Украина

Спорт-Экспресс08 октября в 17:05
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Компании в «русских офшорах» смогут не раскрывать данные о владельцах

Минэкономразвития подготовило поправки, позволяющие не раскрывать данные об участниках компаний, зарегистрированных в специальных административных районах (САР) в Калининградской области и Приморском крае, а также на территориях опережающего развития (ТОР).
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Музыка

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РЕН ТВ 19:10
Происшествия

СМИ сообщили о задержании убийцы 9-летней девочки в Саратове

Сотрудники правоохранительных органов Саратова задержали подозреваемого в убийстве 9-летней Лизы Киселевой, пропавшей в городе 9 октября по дороге в школу.
РБК 19:14
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КБ Миля и Камова будут объединены к 2022 году

RT на русском 18:23
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Девочка-бэтмен перенесла первую из восьми запланированных операций

Красная весна 08 октября в 15:34
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В Госдуме заявили об игнорировании правительством потребностей армии

Об игнорировании российским правительством потребностей армии заявил глава комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов («Единая Россия»), передаёт РБК.
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Политика

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Президент Украины Владимир Зеленский исключил возможность возобновления в ближайшее время водоснабжения Крыма.
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Общество

Эль Фаннинг назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей

Молодая актриса назвала Анджелину Джоли «агрессивной» противницей, но отметила, что та была «очень хороша».
Дни24 05:47
Общество

Рассказ о пытках стоил воспитателю ростовского детского сада должности

REGNUM вчера в 07:00
Происшествия

Двое читинских студентов убили человека

Тут, по версии правоохранителей, во время конфликта между 38-летним мужчиной и двумя студентами читинских вузов в возрасте 17 и 20 лет, последние избили горожанина.
Байкал24 16:29
Футбол

Сборная Казахстана дома уступила Кипру в матче отбора Евро-2020

Добавим, что в следующем туре Казахстан на своем поле сыграет против сборной Бельгии, а Кипр дома сыграет с командой России.
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Федор Емельяненко хочет завершить карьеру

Боец смешанных единоборств Федор Емельяненко сообщил, что раздумывает о завершении профессиональной карьеры.
Русская Планета вчера в 08:17
Армия и оружие

США назвали цель операции Турции в Сирии

Напомним, что накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сообщил о начале операции "Источник мира" на севере Сирии, направленной против запрещенной в Турции РПК и запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ.
Вестник Кавказа 14:10
Экономика

Банк России рассказал о новом способе хищения денег с банковских карт

В отчете сказано, что мошенники стали активно использовать технологии подмены исходящих телефонных звонков с номера на номера, идентичные номерам кол-центров кредитных организаций.
REGNUM 13:27
Здоровье

Раскрыты зарплаты сотрудников онкоцентра Блохина

Директор московского Национального медицинского исследовательского центра (НМИЦ) онкологии имени Блохина Иван Стилиди в интервью газете «Известия» рассказал об уровне зарплат сотрудников.
Lenta.ru вчера в 20:26
Спорт

Путин прокомментировал требования WADA к России

Россия намерена продолжать работать со Всемирным антидопинговым агентством (WADA), заявил Владимир Путин, выразив надежду, что при решении проблемных вопросов никто не будет дискриминироваться по политическим мотивам.
РИА Новости 08:42
Экономика

Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике

Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.
RT на русском 08 октября в 10:46
Политика

В России предложили альтернативу смертной казни

Председатель комиссии по развитию общественной дипломатии, гуманитарному сотрудничеству и сохранению традиционных ценностей Общественной палаты России Елена Сутормина рассказала, что в России альтернативой высшей меры наказания для осуждённых на смертную казнь может стать полная и пожизненная изоляция от окружающего мира.
Газета Кемерова 06:30
Политика

Путин прибыл в Ашхабад на саммит СНГ

Президент России Владимир Путин прибыл в Ашхабад, где примет участие в заседании совета глав государств СНГ, а также проведет переговоры с лидером Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.
РИА Новости 16:16
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В Тюменской области школьники сняли на видео агрессивного учителя ОБЖ

РИА Новости 08:24
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Лабораторный реголит разложили на металл и газообразный кислород

Исследователям удалось получить кислород и металлические сплавы путем электрохимического воздействия на имитатор лунного реголита.
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Названа длительность пресс-марафона Зеленского

Газета.Ru 10:20
Космос

На обсерваторию «Спектр-РГ» оказано неизвестное воздействие в космосе

Космическая обсерватория российско-германского производства «Спектр-РГ» подверглась потенциально опасному неизвестному воздействию в космосе.
RT на русском 08 октября в 07:11
Шоу-бизнес

Ольга Бузова пригрозила Тарасову подать в суд на раздел имущества

Ни разу после скандального развода с Дмитрием Тарасовым, который произошел в декабре 2016 года, Ольга Бузова не поднимала тему расставания в таком ключе.
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Показан обновлённый Geely Emgrand X7

Китайский кроссовер Geely Vision X6 (в России известен как Geely Emgrand X7) пережил четвертый, самый масштабный рестайлинг в своей жизни.
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Женщины впервые за 40 лет посетили футбольный матч в Иране

В матче 3-го тура второго этапа азиатской квалификации на ЧМ-2022 сборная Ирана разгромила Камбоджу со счетом 14:0. Игра прошла в Тегеране на стадионе «Азади» и ее смогли посетить женщины.
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Число жертв ДТП в Калужской области возросло до пяти

Число погибших при столкновении грузовика и микроавтобуса под Калугой выросло до пяти.
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Двух стюардов российской авиакомпании нашли мертвыми в Подмосковье

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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в законе об особом статусе Донбасса Киев пропишет все "красные линии", а в вопросе с решением конфликта в регионе у страны имеется альтернативный план.
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Трамп упрекнул курдов, что они не помогли США при высадке в Нормандии

Президент США Дональд Трамп припомнил курдам то, что они не помогли США во время высадки в Нормандии в 1944 году.
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Советский и российский футболист, вратарь. Шестикратный чемпион России, обладатель Кубка России - все трофеи в составе московского «Спартака». Был в заявке на чемпионат мира по футболу 2002 в Японии и Южной Корее, однако на поле не выходил. Лучший вратарь России 1998 года. Чемпион мира, России и Евролиги, обладатель Межконтинентального кубка, Кубка России по пляжному футболу 2011 года. Член клуба Льва Яшина По состоянию на октябрь 2018 года выступал за клуб третьего дивизиона «Росич» и параллельно является тренером вратарей юношеской сборной России до 17 лет.
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Валерий Георгиевич Карпин
Футболист
Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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