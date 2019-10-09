Футбол

Sport24.ruSport24.ru«Пропаганда работала уже тогда». Как на Украине отмечают 20-летие культового матча с Россией

Украинские СМИ и болельщики в день 20-летия легендарного матча пытались задеть Россию. Медиа Sport.ua опубликовало заметку с заголовком "Как Украина 20 лет назад поставила Россию на колени".
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«Пропаганда работала уже тогда». Как на Украине отмечают 20-летие культового матча с Россией

Sport24.ru12:30

«Бесконечная история». Россия – Украина. Подкаст «Матч ТВ» к 20-летию провала Филимонова

Матч ТВ06:01

20 лет матчу Россия - Украина. Удар для целого поколения

Soccer.ru06:17

Украина против России. Знаменитому матчу имени Шевченко - Филимонова исполнилось 20 лет

Украина.ру08:44

Все мы страдали от разочарования и отчаяния: 20 лет матчу Россия – Украина

Bookmaker-ratings.ru04:03

Ровно 20 лет назад Филимонов совершил ужасную ошибку в матче с Украиной

Евро-футбол.рувчера в 17:46

«Филимонов прошептал: „Извините“. Сел, обхватил голову руками и не двигался». 20 лет великому матчу Россия — Украина

Спорт-Экспрессвчера в 17:05
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Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.
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Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН

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Появилось видео с турецкой бронетехникой на границе с Сирией

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Матч между женскими командами закончился скандалом из-за фаната обнявшего футболистку за грудь

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Санкции против «Северного потока-2» угрожают отношениям США и Европы

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«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе

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«АвтоВАЗ» анонсировал новую модель

Российская компания «АвтоВАЗ» летом 2020 года начнет продажи новой модели LADA Van – аналога «каблучка» Renault Dokker с собственным дизайном.
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Украинские радикалы со стрельбой прорвались в Донбасс

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В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине

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Советский и российский футболист, вратарь. Шестикратный чемпион России, обладатель Кубка России - все трофеи в составе московского «Спартака». Был в заявке на чемпионат мира по футболу 2002 в Японии и Южной Корее, однако на поле не выходил. Лучший вратарь России 1998 года. Чемпион мира, России и Евролиги, обладатель Межконтинентального кубка, Кубка России по пляжному футболу 2011 года. Член клуба Льва Яшина По состоянию на октябрь 2018 года выступал за клуб третьего дивизиона «Росич» и параллельно является тренером вратарей юношеской сборной России до 17 лет.
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Советский и российский футболист, тренер, журналист. Заслуженный мастер спорта России с 28 мая 2012 года. В 2005 году был капитаном сборной России по пляжному футболу. Выиграл «серебро» в составе команды на домашнем для неё Кубке Европы 2005 года, хотя не смог выйти на поле из-за травмы. Автор первого гола в постсоветской истории сборной России по футболу. Один из лучших футболистов в истории сборной России. Бывший генеральный директор и главный тренер московского «Спартака». С 16 февраля по 24 июля 2017 - эксперт и главный редактор футбольных трансляций телеканала «Матч ТВ». Имеет гражданства Эстонии и Испании.
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