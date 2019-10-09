Футбол
Sport24.ru«Пропаганда работала уже тогда». Как на Украине отмечают 20-летие культового матча с Россией
Украинские СМИ и болельщики в день 20-летия легендарного матча пытались задеть Россию. Медиа Sport.ua опубликовало заметку с заголовком "Как Украина 20 лет назад поставила Россию на колени".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7026 источников, обновлено в 22:06, Ашберн
Здоровье
Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях
По словам Стилиди, замы получают 220 тыс. рублей в месяц, а зарплаты врачей — от 160 до 300 тыс. рублей.
Известия 19:19
Экономика
Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике
Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.
RT на русском вчера в 10:46
Футбол
Экс-вратарь «Челси» Петр Чех стал игроком английского хоккейного клуба
Бывший вратарь футбольных клубов "Челси" и "Арсенал" Петр Чех стал игроком английского хоккейного клуба "Гилфорд Феникс", сообщается на сайте команды второй английской национальной лиги.
РИА Новости 17:55
Культура
Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН
Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.
РИА Новости 09:54
Армия и оружие
Появилось видео с турецкой бронетехникой на границе с Сирией
Турция уже перебросила бронетехнику к границе с Сирией. Видеокадры с турецкими танками и бронетранспортерами опубликовал телеканал RT.
REGNUM вчера в 23:54
Футбол
Матч между женскими командами закончился скандалом из-за фаната обнявшего футболистку за грудь
Скандальная история случилась после товарищеского матча между женскими командами «Тигрес» и «Хьюстон Дэш».
Спорт-Экспресс 18:36
Авто
BMW представил новый седан BMW M8 Gran Coupe
Компания BMW представила M8 Gran Coupe BMW M8 Gran Coupe дебютирует как 617-сильное четырехдверное купе стоимостью от 130 000 долларов и 143 000 долларов в спецификации Competition.
SpeedMe вчера в 23:00
Политика
Санкции против «Северного потока-2» угрожают отношениям США и Европы
На осенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО будет поднят вопрос возможных санкций США, направленных против газопровода "Северный поток-2".
РЕН ТВ 17:44
Космос
«Спектр-РГ» подвергся неизвестному воздействию в космосе
Российско-германская космическая обсерватория «Спектр-РГ» подверглась неизвестному воздействию в космосе.
Профиль вчера в 09:28
Авто
«АвтоВАЗ» анонсировал новую модель
Российская компания «АвтоВАЗ» летом 2020 года начнет продажи новой модели LADA Van – аналога «каблучка» Renault Dokker с собственным дизайном.
Автоновости дня вчера в 02:06
Происшествия
В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт
Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.
RT на русском 07 октября в 15:20
Экономика
Бизнес-омбудсмен предложил создать «мусорные хабы»
По словам Титова, хабы будут экономически заинтересованы найти наиболее оптимальный вариант переработки отходов, а также оптимальный путь утилизации «хвостов» — сжигание или захоронение отсортированных и спрессованных брикетов на специальных полигонах.
РБК 09:47
Космос
У Сатурна обнаружилось 20 новых спутников
Команда астрономов из Института Карнеги с помощью телескопа Субару обнаружила 20 новых лун Сатурна. Ранее рекордсменом считался Юпитер.
Ореанда-Новости 04:30
Хоккей
«Даллас» забил победный гол после ошибки Овечкина
Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забил гол в своём дебютном матче сезона НХЛ. Овечкин отметился результативной передачей.
Чемпионат 01:10
Шоу-бизнес
Дочь Анастасии Волочковой вышла в свет с возлюбленной отца
Юная Ариадна смогла наладить дружеские отношения с новой возлюбленной отца, телеведущей Еленой Николаевой.
StarHit.ru 15:00
Политика
Иран освободил российскую журналистку Юзик
Коммерсантъ 19:25
Авто
Skoda назвала российские цены на обновленный Skoda Superb
На территории РФ стартовали продажи обновленной версии Skoda Superb, поэтому в Сети появились цены на все комплектации модели в кузове универсал и лифтбек.
Discover24 вчера в 07:45
Кино
Звезда «Сватов» уходит из сериала
Газета.Ru 10:54
Хоккей
Буцаев: «Куньлунь» воспользовался нашими удалениями, мы ничего не создали
Соперник воспользовался нашими удалениями. Мы же в этом компоненте ничего создать не смогли.
Чемпионат 10:52
Экономика
В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине
Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.
РИА Новости вчера в 21:21
Армия и оружие
В ДНР обвинили Киев в затягивании отвода сил у Петровского
Киев затягивает процесс отвода сил в районе Петровского в Донбассе, заявил руководитель представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.
ФАН 08:21
Армия и оружие
Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии
В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.
Газета.Ru 11:59
Гаджеты
На следующей неделе Google может представить свой первый 5G-смартфон
Маркетинговый всплеск, вызванный запуском 5G-смартфона Google, который станет первым для американской компании, может стать серьёзной проблемой для Apple и других производителей смартфонов, таких как Samsung и Huawei.
3DNews 10:01
Происшествия
Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке
Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.
Lenta.ru 06:49
Игры
Call of Duty: Modern Warfare потребует 175 ГБ свободного места на ПК
Игра займет 175 ГБ на жестком диске — больше, чем Red Dead Redemption 2. Шутер также потребует не менее 8 ГБ оперативной памяти, процессор не хуже Intel i3-4340 или AMD FX-6300, а также видеокарту NVIDIA GeForce GTX 670/1650 или аналогичную AMD Radeon HD 7950.
CyberSport.ru 10:42
Авто
На рынке РФ впервые за год подешевели автомобили с пробегом
Tvoe-avto.com 12:07
Политика
Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница устроилась на новую работу
Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу.
Дни.ру 04:00
Общество
Родителей курящих детей могут начать штрафовать
Правительство обсуждает идею ввести административную ответственность для родителей, у которых курят несовершеннолетние дети, сообщают «Известия».
Коммерсантъ 21:55