Украинские СМИ и болельщики в день 20-летия легендарного матча пытались задеть Россию. Медиа Sport.ua опубликовало заметку с заголовком "Как Украина 20 лет назад поставила Россию на колени".

«Пропаганда работала уже тогда». Как на Украине отмечают 20-летие культового матча с Россией

Здоровье Глава онкоцентра Блохина рассказал о сокращениях По словам Стилиди, замы получают 220 тыс. рублей в месяц, а зарплаты врачей — от 160 до 300 тыс. рублей.

Экономика Глава МВФ заявила о сложной ситуации в мировой экономике Новый директор-распорядитель Международного валютного фонда (МВФ) Кристалина Георгиева рассказала о сложной ситуации в мировой экономике.

Футбол Экс-вратарь «Челси» Петр Чех стал игроком английского хоккейного клуба Бывший вратарь футбольных клубов "Челси" и "Арсенал" Петр Чех стал игроком английского хоккейного клуба "Гилфорд Феникс", сообщается на сайте команды второй английской национальной лиги.

Культура Масляков ответил на слова стендап-комика о поборах в КВН Президент КВН Александр Масляков удивился словам бывшего участника клуба Нурлана Сабурова о взносах для участников команд.

Армия и оружие Появилось видео с турецкой бронетехникой на границе с Сирией Турция уже перебросила бронетехнику к границе с Сирией. Видеокадры с турецкими танками и бронетранспортерами опубликовал телеканал RT.

Авто BMW представил новый седан BMW M8 Gran Coupe Компания BMW представила M8 Gran Coupe BMW M8 Gran Coupe дебютирует как 617-сильное четырехдверное купе стоимостью от 130 000 долларов и 143 000 долларов в спецификации Competition.

Политика Санкции против «Северного потока-2» угрожают отношениям США и Европы На осенней сессии Парламентской ассамблеи НАТО будет поднят вопрос возможных санкций США, направленных против газопровода "Северный поток-2".

Авто «АвтоВАЗ» анонсировал новую модель Российская компания «АвтоВАЗ» летом 2020 года начнет продажи новой модели LADA Van – аналога «каблучка» Renault Dokker с собственным дизайном.

Происшествия В Сбербанке выявили утечку данных о пяти тысячах кредитных карт Сбербанк выявил новый факт утечки данных кредитных карт клиентов — 5 тыс. учётных записей было продано одной из преступных групп в теневом интернете.

Экономика Бизнес-омбудсмен предложил создать «мусорные хабы» По словам Титова, хабы будут экономически заинтересованы найти наиболее оптимальный вариант переработки отходов, а также оптимальный путь утилизации «хвостов» — сжигание или захоронение отсортированных и спрессованных брикетов на специальных полигонах.

Космос У Сатурна обнаружилось 20 новых спутников Команда астрономов из Института Карнеги с помощью телескопа Субару обнаружила 20 новых лун Сатурна. Ранее рекордсменом считался Юпитер.

Хоккей «Даллас» забил победный гол после ошибки Овечкина Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов забил гол в своём дебютном матче сезона НХЛ. Овечкин отметился результативной передачей.

Шоу-бизнес Дочь Анастасии Волочковой вышла в свет с возлюбленной отца Юная Ариадна смогла наладить дружеские отношения с новой возлюбленной отца, телеведущей Еленой Николаевой.

Авто Skoda назвала российские цены на обновленный Skoda Superb На территории РФ стартовали продажи обновленной версии Skoda Superb, поэтому в Сети появились цены на все комплектации модели в кузове универсал и лифтбек.

Экономика В Сети сравнили цены на продукты в России и на Украине Основные продукты питания в России преимущественно стоят дешевле, чем на Украине, следует из опубликованного в YouTube ролика, в котором сравниваются цены в двух странах.

Армия и оружие В ДНР обвинили Киев в затягивании отвода сил у Петровского Киев затягивает процесс отвода сил в районе Петровского в Донбассе, заявил руководитель представительства Донецкой Народной Республики (ДНР) в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

Армия и оружие Вертолет Ми-35 снес трибуны на военном параде в Индонезии В Индонезии во время военного парада произошел конфуз с вертолетом российского производства: Ми-35 пролетел на предельно низкой высоте над трибунами, в результате чего потоком воздуха сорвало праздничные плакаты и временные конструкции.

Гаджеты На следующей неделе Google может представить свой первый 5G-смартфон Маркетинговый всплеск, вызванный запуском 5G-смартфона Google, который станет первым для американской компании, может стать серьёзной проблемой для Apple и других производителей смартфонов, таких как Samsung и Huawei.

Происшествия Топ-менеджер «Вертолетов России» выпал из окна дома на Рублевке Заместитель гендиректора холдинга «Вертолеты России» (входит в госкорпорацию «Ростех») Игорь Чечиков выпал из окна на втором этаже своего коттеджа на подмосковной Рублевке.

Игры Call of Duty: Modern Warfare потребует 175 ГБ свободного места на ПК Игра займет 175 ГБ на жестком диске — больше, чем Red Dead Redemption 2. Шутер также потребует не менее 8 ГБ оперативной памяти, процессор не хуже Intel i3-4340 или AMD FX-6300, а также видеокарту NVIDIA GeForce GTX 670/1650 или аналогичную AMD Radeon HD 7950.

Политика Оскорбившая жителей Тулуна экс-чиновница устроилась на новую работу Бывшая начальница пресс-службы губернатора Иркутской области Ирина Алашкевич нашла новую работу.