Финансы
РИА Новости«Пропал аппетит». Что будет в августе с курсом рубля
Как поясняет вице-президент QBF Владимир Масленников, пока рубль находится в широком диапазоне: 67-72 за доллар. На курс значительно влияет отток средств из российских активов, заметно увеличившийся в последние две недели.
Читать в источнике
Оценить54
с чего всё началось
Ослаблению способствуют опасения второй волны коронавируса — инвесторы выходят из рисковых активов. К тому же Минфин резко сократил продажу валюты. Аналитики предупреждают: в ближайшие месяцы рубль потеряет еще пять-семь процентов.РИА Новостивчера в 01:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7255 источников, обновлено в 23:20, Ашберн
Политика
Отставка Сергея Фургала может состояться уже на этой неделе
В пятницу в Москве был арестован губернатор Хабаровского края Сергей Фургал.
Коммерсантъ 15:52
Общество
Пробки в 9 баллов образовались в Иркутске утром 13 июля
Областная газета (г. Иркутск) 22:37
Происшествия
Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21
В результате пожара на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек.
РБК 19:47
Общество
Песков назвал безумцами людей, отрицающих опасность коронавируса
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал как минимум невеждами, а в худшем случае безумцами людей, отрицающих существование нового коронавируса COVID-19, сообщает ТАСС.
Профиль 09:18
Общество
В Госдуме предложили индексировать пенсии работающим инвалидам
«Реализация предлагаемого изменения позволит ежегодно индексировать работающим инвалидам их страховую пенсию и фиксированную выплату к ней», — делают выводы авторы.
REGNUM 17:00
Культура
Стас Михайлов вышел под дождь и обнялся с Лукашенко
Во время своего последнего концерта Стас Михайлов вышел под дождь, чтобы пожать руку президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
Экономика сегодня 12:26
Армия и оружие
Назван способный сдержать флот НАТО российский корабль
Тяжелый атомный ракетный крейсер «Андмирал Нахимов» проекта 1144 «Орлан» после модернизации превратится в плавучую крепость, способную сдержать флот НАТО, пишет «РИА Новости» со ссылкой на экспертов.
Известия 19:08
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК 12:37
Гаджеты
Опубликованы скрытые функции смартфонов
Современные смартфоны обладают рядом скрытых функций, о которых пользователи даже не догадываются, сообщает ToDay News Ufa.
ToDay News Ufa 08:53
Здоровье
Назван «неспецифичный» симптом рака поджелудочной железы
По словам специалистов, есть несколько неспецифичных симптомов рака поджелудочной железы, которые помогут вовремя заподозрить болезнь.
Профиль 10 июля в 10:03
Здоровье
Россиян предупредили об опасности употребления кофе в жару
Медик предупреждает, что в жару следует ограничить употребление кофе, поскольку он приводит к обезвоживанию организма.
Evo-rus.com 07:56
Общество
Китайский блогер назвал самые необычные российские блюда
Китайский блогер назвал самые необычные российские продукты и блюда.
Lenta.ru 10:14
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия 14:49
Авто
Chery представил новый семиместный кроссовер Exeed VX
Компания Chery представила третью модель своего премиального суббренда Exeed – полноразмерный кроссовер Exeed VX.
Автоновости дня вчера в 04:07
Происшествия
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец".
Коммерсантъ вчера в 10:49
Политика
Экзитпол: Анджей Дуда побеждает на президентских выборах в Польше
Баллотирующийся на второй срок действующий президент Польши Анджей Дуда побеждает во втором туре выборов главы государства.
ТАСС 17:13
Технологии
Эксперты рассказали, как придумать и не забыть надежный пароль
Основатель компании DeviceLock Ашот Оганесян сообщил, что придумать пароль можно при помощи мнемонических правил.
РИА Новости 20:16
Футбол
Уткин заявил, что чемпионство в РПЛ не выигрывается, а проигрывается
«Краснодар» за последние четыре матча выиграл только один раз. У ЦСКА после рестарта РПЛ тренер то уходит, то возвращается.
ГЛАС.RU 22:47
Экономика
Почти 2,5 тыс. крупных компаний получили отсрочку по налогам
Основная масса отсрочек приходится на малый и средний бизнес, тогда как крупные компании получили право отложить налоговые выплаты лишь на 10,5 млрд руб.
РБК 23:04
Происшествия
Акции памяти убитой Вики Тепляковой прошли по всему Сахалину
Акции в память о погибшей Вике Тепляковой прошли в нескольких районах Сахалинской области в эти выходные.
АСТВ 20:18
Политика
В США сообщили о сдавшихся Западу ученых из лаборатории Уханя
Сотрудники лаборатории в Ухане, получившей мировую известность после пандемии коронавирусной инфекции, покинули страну и сотрудничают с западными спецслужбами.
Известия 14:39
Политика
Первый эшелон для строительства водопровода прибыл в Крым
Газета.Ru вчера в 06:40
Экономика
Росприроднадзор в 2019 году не выполнил план по доходам от экосбора
Росприроднадзор в 2019 году не смог обеспечить запланированные доходы по экологическому сбору, говорится в сообщении Счетной палаты.
Интерфакс 17:34
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
Политика
Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян с 15 июля
Венгрия первой из стран Евросоюза откроет границы для россиян. Приехать сюда можно будет с 15 июля.
Российская газета 20:44
Авто
Массовую проверку автомобилей с иностранными номерами проведет ГИБДД
Инспектора ГИБДД проведут акцию по проверке автомобилей с иностранными номерами.
ToDay News Ufa 12:44
Армия и оружие
«НГ»: в Ливии на вооружении ЧВК «Вагнер» стоят «Щуки»
Недвижимость.RU 06:07
Здоровье
В Бурятии выявили ещё 35 случаев заражения коронавирусом
Лечатся от коронавируса в настоящее время почти 900 больных По информации управления Роспотребнадзора по Бурятии, на утро 13 июля число случаев заражения COVID-19 выросло до 3449.
Байкал-Daily 21:28