Ослаблению способствуют опасения второй волны коронавируса — инвесторы выходят из рисковых активов. К тому же Минфин резко сократил продажу валюты. Аналитики предупреждают: в ближайшие месяцы рубль потеряет еще пять-семь процентов.

с чего всё началось

Как поясняет вице-президент QBF Владимир Масленников, пока рубль находится в широком диапазоне: 67-72 за доллар. На курс значительно влияет отток средств из российских активов, заметно увеличившийся в последние две недели.

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