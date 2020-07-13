Финансы
РИА Новости«Пропал аппетит». Что будет в августе с курсом рубля
Как поясняет вице-президент QBF Владимир Масленников, пока рубль находится в широком диапазоне: 67-72 за доллар. На курс значительно влияет отток средств из российских активов, заметно увеличившийся в последние две недели.
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с чего всё началось
Ослаблению способствуют опасения второй волны коронавируса — инвесторы выходят из рисковых активов. К тому же Минфин резко сократил продажу валюты. Аналитики предупреждают: в ближайшие месяцы рубль потеряет еще пять-семь процентов.РИА Новости11 июля в 01:00
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Общество
В Новосибирске возобновили торговлю во всех форматах
Российская газета 02:05
Экономика
Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты
У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
Происшествия
Дело Дмитриева — это диагноз. Преследуя карельского историка, силовики дважды выдали родительскую заботу за преступление. Исследование «Новой»
Фото: Анна Артемьева / "Новая газета" Дмитриеву инкриминировали девять фотографий обнаженной приемной дочери в возрасте трех, пяти и шести лет.
Новая газета 01:59
Общество
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Интерфакс вчера в 11:51
Общество
Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян с 15 июля
Венгрия первой из стран Евросоюза откроет границы для россиян. Приехать сюда можно будет с 15 июля.
Российская газета вчера в 20:44
Шоу-бизнес
Андрей Губин впервые за 15 лет спел на публике
Актуальные Новости 01:21
Происшествия
В посёлке на Таймыре ввели режим ЧС после разлива топлива
«В связи с разливом авиационного топлива в посёлке Тухард введён режим ЧС муниципального характера», — говорится в заявлении.
RT на русском 00:58
Происшествия
В Нижегородской области при крушении самолета Ан-2 погиб человек
На юге Нижегородской области упал легкомоторный самолет Ан-2, в результате чего погиб человек.
РБК вчера в 22:38
Происшествия
Генпрокуратура объявила причину гибели туристов на перевале Дятлова
Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
РИА Новости 11 июля в 08:26
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
Политика
СМИ назвали возможных кандидатов на замену Фургалу
Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал, арестованный в конце прошлой недели по подозрению в организации убийств предпринимателей, может покинуть пост до четверга.
Smolnarod.ru 02:03
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия вчера в 14:49
Кино
В сети прошла премьера фильмов с Томом Хэнксом и Шарлиз Терон
В сети прошел первый показ фильмов «Грейхаунд» с Томом Хэнксом и «Бессмертная гвардия» с Шарлиз Терон в главной роли.
ИА Красная Весна 11 июля в 03:51
Политика
Дуда побеждает на выборах президента Польши
Коммерсантъ 02:17
Политика
Сокуров раскрыл степень осведомленности Путина о воровстве в России
По словам Сокурова, Путин «прекрасно все знает», в том числе о действиях российских «богатых ребят».
РБК вчера в 12:37
Шоу-бизнес
Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton
Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
Общество
Более 10 тысяч кубанских выпускников сдадут ЕГЭ по истории и физике
Ожидается, что ЕГЭ по физике напишут 5,7 тысяч человек, по истории — 4,8 тысячи.
Краснодарские известия 00:27
Политика
Германия предложила ЕС ввести санкции из-за кибератаки на бундестаг
Берлин, 12 июля 2020, 17:47 — REGNUM Правительство Германии призвало страны Евросоюза ввести киберсанкции против причастных к хакерской атаке на бундестаг в 2015 году.
REGNUM вчера в 10:47
Армия и оружие
В Сети появилось видео стрельб штурмовиков Су-25СМ3
В Сети появилось видео стрельб штурмовиков Су-25СМ3 ВКС России.
Военное обозрение 01:57
Политика
Украина заявила о желании подключить США к переговорам по Донбассу
Киев выступает за участие США и Великобритании в минском и «нормандском» форматах переговоров по урегулированию в Донбассе, заявил вице-премьер Украины, представитель страны в контактной группе Алексей Резников.
Известия 00:56
Игры
За Ubisoft Forward на пике следили более 2,35 млн зрителей
Cyber.sports.ru 01:48
Политика
Опальный священник обратился к президенту России
Lenta.ru вчера в 14:52
Общество
Число жертв коронавируса в Мурманской области возросло до 32
В Мурманской области скончались ещё три человека с подтверждённым диагнозом COVID-19. Таким образом, число летальных случаев достигло 32.
Би-порт 01:20
Спорт
Британские спортсмены на Олимпиаде 2012 принимали секретный препарат
ИА Красная Весна вчера в 14:12
Армия и оружие
Герой России рассказал о попадании ракеты в его Су-25
Москва, 13 июля 2020, 09:15 — REGNUM Попадание ракеты в августе 2008 года едва не привело к гибели штурмовика Су-25, которым управлял командующий дальней авиацией, Герой России, генерал-лейтенант Сергей Кобылаш.
REGNUM 02:15
Общество
Внука Элвиса Пресли нашли мертвым в его квартире в Калифорнии
Бенджамин Кио, внук Элвиса Пресли, был найден мертвым в своих апартаментах в американском городе Калабасас.
Российская газета вчера в 21:16
Экономика
В России резко подорожал анальгин
В июне в России резко подорожал анальгин. Об этом пишет газета «Известия».
Lenta.ru вчера в 20:58
Общество
Москва перешла к новому этапу снятия ограничений
Москва с 13 июля переходит на следующий этап снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса, сообщается на сайте столичного правительства.
Известия вчера в 18:14