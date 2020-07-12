Ослаблению способствуют опасения второй волны коронавируса — инвесторы выходят из рисковых активов. К тому же Минфин резко сократил продажу валюты. Аналитики предупреждают: в ближайшие месяцы рубль потеряет еще пять-семь процентов.

«Пропал аппетит». Что будет в августе с курсом рубля

Происшествия В Харькове радикалы напали на сторонников партии Шария: есть пострадавшие Двое пострадавших в результате нападение на сторонников партии Шария представителями радикально-националистической партии «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обнаружила полиция Харькова.

Общество Синоптики предсказали новое арктическое вторжение в столичном регионе На следующей неделе в столичный регион придет арктический воздух, в среду, 15 июля, ожидается похолодание до плюс 16 градусов. 147

Экономика Закрылась крупнейшая сделка в истории российского рынка складов В этом году Ozon может арендовать еще 155000 кв. м в комплексе "Ориентир Запад" на Новорижском шоссе, но пока стороны о закрытии этой сделки не объявляли.

Авто В Белоруссии стартовал выпуск дизельных моторов для ГАЗ и УАЗ Как сообщает ToDay News Ufa, по данным пресс-службы Минского моторного завода, начинается производство рядного четырехцилиндрового силового агрегата MMZ-4DTI, который содержит объем 2,1 литра, а также отдачу от семидесяти четырех до ста сорока л.с. 63

Футбол «Локомотив» ушел от поражения в матче чемпионата России с «Уфой» «Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Уфой» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.

Общество В Москве отменяются ограничения на работу бизнеса и учебных заведений В рамках очередного этапа ослабления режима повышенной готовности, введенного в Москве в связи с пандемией коронавируса, с понедельника в Москве отменяются ряд ограничений.

Политика Вучич назвал протесты в Сербии бессмысленными В акции протеста перед Скупщиной (парламентом) Сербии в Белграде в воскресенье участвуют менее 500 человек, заявил вечером президент Александр Вучич, назвав эти собрания бессмысленными.

Общество Все анонсы и трейлеры Ubisoft Forward Ubisoft представит Far Cry 6, Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion и другие проекты, а также раздаст игрокам РС-версию Watch Dogs 2. Мероприятие Ubisoft Forward стартует в 22:00 по московскому времени. 6

Происшествия Сын бывшего министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье Оформленная на мать Артема Иванюженкова BMW X6 уже фигурировала в серьезном ДТП: в 2016 году старший сын Бориса Иванюженкова, занимавшего должность министра спорта РФ в 1999-2000 годах, врезался в автобусную остановку и сбил двух человек все в том же Подольске. 222

Происшествия Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец". 989

Автоспорт В Renault подали протест против Racing Point В воскресенье вечером после финиша Гран При Штирии команда Renault подала официальный протест против машин Racing Point.

Общество Онищенко назвал КНР самой безопасной страной для путешествий Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что Китай является наиболее безопасной страной для путешествий на данный момент. 264