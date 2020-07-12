Финансы
РИА Новости«Пропал аппетит». Что будет в августе с курсом рубля
Ослаблению способствуют опасения второй волны коронавируса — инвесторы выходят из рисковых активов. К тому же Минфин резко сократил продажу валюты. Аналитики предупреждают: в ближайшие месяцы рубль потеряет еще пять-семь процентов.
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Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия 14:49
Политика
Путин высказал отношение к критике в свой адрес
Президент России Владимир Путин высказал отношение к критике в свой адрес. Его слова приводит РИА Новости.
Lenta.ru 06:30
Происшествия
В Харькове радикалы напали на сторонников партии Шария: есть пострадавшие
Двое пострадавших в результате нападение на сторонников партии Шария представителями радикально-националистической партии «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) обнаружила полиция Харькова.
ИА Красная Весна 16:10
Общество
Полиция назвала организатора несогласованных акций в поддержку Фургала
Известия вчера в 06:20
Наука
Плацебо может избавить пациентов от хронических болей
В экспериментах поучаствовали добровольцы с диагнозами, для которых характерны хронические боли. Это фибромиалгия или остеоартроз.
Замана 11:04
Общество
Синоптики предсказали новое арктическое вторжение в столичном регионе
На следующей неделе в столичный регион придет арктический воздух, в среду, 15 июля, ожидается похолодание до плюс 16 градусов.
РБК 13:38
Экономика
Закрылась крупнейшая сделка в истории российского рынка складов
В этом году Ozon может арендовать еще 155000 кв. м в комплексе "Ориентир Запад" на Новорижском шоссе, но пока стороны о закрытии этой сделки не объявляли.
Ведомости 17:20
Общество
Родители детей от 16 до 18 лет могут получить деньги от государства
Родители несовершеннолетних детей старше 16 лет могут рассчитывать на денежное пособие от государства.
Primpress.ru 16:30
Армия и оружие
Российская ПВО отбила атаку беспилотников на базе Хмеймим в Сирии
Российские средства ПВО перехватили два ударных беспилотника, пытавшихся атаковать российскую авиабазу Хмеймим в Сирии.
Коммерсантъ 16:05
Технологии
Разработчиков Linux обяжут заменять термины в коде в стиле BLM
Замену некоторых программистских терминов в коде операционной системы (ОС) Linux одобрил ее разработчик Линус Торвальдс 10 июля.
ИА Красная Весна вчера в 16:14
Авто
В Белоруссии стартовал выпуск дизельных моторов для ГАЗ и УАЗ
Как сообщает ToDay News Ufa, по данным пресс-службы Минского моторного завода, начинается производство рядного четырехцилиндрового силового агрегата MMZ-4DTI, который содержит объем 2,1 литра, а также отдачу от семидесяти четырех до ста сорока л.с.
ToDay News Ufa 07:46
Футбол
«Локомотив» ушел от поражения в матче чемпионата России с «Уфой»
«Локомотив» на своем поле сыграл вничью с «Уфой» в матче 28-го тура чемпионата России по футболу.
РБК 12:30
Общество
В Москве отменяются ограничения на работу бизнеса и учебных заведений
В рамках очередного этапа ослабления режима повышенной готовности, введенного в Москве в связи с пандемией коронавируса, с понедельника в Москве отменяются ряд ограничений.
Интерфакс 17:25
Политика
Вучич назвал протесты в Сербии бессмысленными
В акции протеста перед Скупщиной (парламентом) Сербии в Белграде в воскресенье участвуют менее 500 человек, заявил вечером президент Александр Вучич, назвав эти собрания бессмысленными.
РИА Новости 16:28
Происшествия
Американский десантный корабль загорелся на базе ВМС в Сан-Диего
На универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard военно-морских сил США произошел взрыв и возник пожар, пострадали не менее 11 моряков.
Известия 16:15
Общество
Все анонсы и трейлеры Ubisoft Forward
Ubisoft представит Far Cry 6, Assassin’s Creed Valhalla, Watch Dogs Legion и другие проекты, а также раздаст игрокам РС-версию Watch Dogs 2. Мероприятие Ubisoft Forward стартует в 22:00 по московскому времени.
Srnsk 14:24
Кино
Сериал «Корона» продлили на шестой сезон, он станет последним
Inc-news.ru 10 июля в 08:13
Происшествия
Сын бывшего министра спорта насмерть сбил велосипедиста в Подмосковье
Оформленная на мать Артема Иванюженкова BMW X6 уже фигурировала в серьезном ДТП: в 2016 году старший сын Бориса Иванюженкова, занимавшего должность министра спорта РФ в 1999-2000 годах, врезался в автобусную остановку и сбил двух человек все в том же Подольске.
Вести.Ru 02:58
Происшествия
Адвокат потерпевших по делу Ефремова отрицает иск на 40 млн рублей
Адвокат Александр Добровинский опроверг информацию, что потерпевшие по делу актера Михаила Ефремова потребовали от него 40 млн руб. Об этом ранее без ссылок на источник сообщил "Московский комсомолец".
Коммерсантъ вчера в 10:49
Игры
Far Cry 6 — еще одна игра для PlayStation 5 и Xbox Series X
Игра, предположительно, выйдет на PlayStation 5 и Xbox Series X, а также на ПК и консолях текущего поколения.
iXBT.com 04:29
Армия и оружие
На юге Ирака боевики атаковали автоколонну снабжения американской базы
Эхо Москвы 06:32
Автоспорт
В Renault подали протест против Racing Point
В воскресенье вечером после финиша Гран При Штирии команда Renault подала официальный протест против машин Racing Point.
F1news.ru 13:43
Автоспорт
Маттиа Бинотто: Никаких оправданий быть не может
F1news.ru 16:00
Наука
Назван продукт, помогающий в лечении гипертонии
Некоторые продукты способствуют нормализации артериального давления и рекомендуются людям с гипертонией.
Вечерняя Москва 02:56
Общество
Онищенко назвал КНР самой безопасной страной для путешествий
Депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко заявил, что Китай является наиболее безопасной страной для путешествий на данный момент.
RT на русском вчера в 23:08
Культура
Картина Роя Лихтенштейна продана на аукционе Christie’s за $46 млн
ToDay News Ufa 16:47
Происшествия
В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста
В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru вчера в 18:32
Здоровье
В Минздраве оценили возможность второй волны эпидемии коронавируса
В России еще сохраняется риск распространения коронавируса, поэтому гражданам страны по-прежнему следует соблюдать меры личной безопасности, следуя санитарным правилам.
Газета.Ru 14:46