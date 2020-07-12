Финансы
РИА Новости«Пропал аппетит». Что будет в августе с курсом рубля
Ослаблению способствуют опасения второй волны коронавируса — инвесторы выходят из рисковых активов. К тому же Минфин резко сократил продажу валюты. Аналитики предупреждают: в ближайшие месяцы рубль потеряет еще пять-семь процентов.
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Политика
Путин отверг связь между Крымом и ухудшением отношений Москвы с Киевом
Ухудшение отношений Москвы и Киева «в принципе не связано» с присоединением Крыма к России.
РБК 07:58
Экономика
Пивовары сматывают счетчики
Сегодня счетчики учета готовой продукции обязаны иметь пивовары, которые выпускают более 300 тыс. дал напитка в год.
Коммерсантъ 18:07
Общество
Онищенко назвал Китай самой безопасной для отдыха россиян страной
Китай назван самой безопасной страной для путешествий. Такое мнение высказал депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко.
Уфимские Заметки 06:57
Происшествия
СК возбудил дело по факту разлива более 44 тонн топлива на Таймыре
RT на русском 10:29
Экономика
Agrarheute: прогнозы по урожаю России вызывают злость у европейских фермеров
Доходы европейцев, которые отправляют на экспорт только четверть собранного зерна, часто зависят от того, на какой урожай могут рассчитывать российские сельхозпроизводители - они продают порядка половины.
Вечерний курьер вчера в 10:04
Технологии
Разработчиков Linux обяжут заменять термины в коде в стиле BLM
Замену некоторых программистских терминов в коде операционной системы (ОС) Linux одобрил ее разработчик Линус Торвальдс 10 июля.
ИА Красная Весна вчера в 16:14
Общество
Французский эпидемиолог оценил сроки появления вакцины от COVID-19
Представляется маловероятным, что полностью эффективная вакцина против коронавирусной инфекции появится в 2021 году, заявил эпидемиолог и член Научного совета при минздраве Франции Арно Фонтане.
РИА Новости 16:56
Экономика
Динозавры девелопмента: конец эпохи гигантских ТЦ
Эпоха крупных торговых центров в Северной столице окончательно завершилась с отказом Ingka Centres от проекта строительства ТРЦ "МЕГА Новоселье" площадью 140 тыс. м2.
DP.RU 10 июля в 00:36
Космос
Орбиту МКС скорректировали перед запуском «Прогресса МС-15»
Старт ракеты "Союз-2.1а" с грузовым кораблем "Прогресс МС-15" запланирован на 23 июля с космодрома Байконур.
ТАСС вчера в 15:33
Армия и оружие
ВВС США заменят часть истребителей F-16 Fighting Falcon беспилотниками
ВВС США планируют с 2025 года заменить часть истребителей четвертого поколения F-16 Fighting Falcon на малозаметные беспилотные разведывательно-ударные летательные аппараты.
ПолитРоссия вчера в 05:10
Происшествия
В США застрелили рэпера Lil Marlo
Американский рэп-исполнитель Рудольф Джонсон, известный под псевдонимом Lil Marlo, был застрелен в Атланте Об этом сообщает TMZ со ссылкой на правоохранительные органы.
RT на русском 19:14
Единоборства
Российский боец впервые стал чемпионом UFC в легчайшем весе
Титул чемпиона Ultimate Fighting Championship (UFC) в легчайшем весе завоевал россиянин Петр Ян.
Профиль 07:14
Общество
На митинге в поддержку Фургала в Хабаровске прошли первые задержания
Полиция задержала нескольких участников несанкционированной акции в поддержку арестованного губернатора Хабаровского края Сергея Фургала, передает корреспондент "Интерфакса" с места события.
Интерфакс 11:51
Политика
Венгрия первой из стран ЕС откроет границы для россиян
1 июля стало известно о планах ЕС открыть границы, однако США и Россия, как страны с наибольшим числом выявленных случаев коронавируса, не вошли в списки государств, гражданам которых будет разрешен въезд.
Известия 18:57
Армия и оружие
Число погибших в ходе боя на границе Армении и Азербайджана возросло
Известия 14:49
Гаджеты
Apple предупредила о последствиях заклеивания камеры на ноутбуках Mac
Подчеркивается, что накладки, выполненные из пластика, которые люди клеят на ноутбуки, на подходят для MacBook Pro, MacBook Air и MacBook.
Evo-rus.com 10:42
Происшествия
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине
Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия вчера в 00:47
Кино
Том Холланд показал свою «подготовку» к съемкам Uncharted
Производство фильма Uncharted приостановили из-за пандемии новой коронавирусной инфекции.
iReactor вчера в 05:24
Шоу-бизнес
Кристина Асмус рассказала, как визажист изуродовала ей лицо
Актриса даже волосы моет, наклонив голову, чтобы вода не попала на лицо. Поклонники предположили, что Кристина помешалась на стерильности.
Вечерний курьер 16:48
Энергетика
ОПЕК+ и союзники готовятся к пересмотру сделки по нефтедобыче
Члены ОПЕК+ и союзники хотят в видеоформате обсудить изменения нефтяной сделки, пишет Wall Street Journal со ссылкой на источники в альянсе.
Газета.Ru 06:33
Политика
Вассерман обвинил Украину в военном преступлении против России
Ранее экс-президент Украины Петр Порошенко заявил, что у Киева появился шанс вернуть Крым.
URA.Ru вчера в 23:32
Происшествия
Читинец на иномарке сбил ограждение и покатался по хоккейной коробке во дворе на КСК
Мужчина поездил по площадке, а после сидел в автомобиле. По словам очевидца, на место приезжали сотрудники ГИБДД.
Чита.Ру 06:17
Футбол
«Химки» могут отправиться в ПФЛ вместо РПЛ
Может быть, придётся опуститься в ПФЛ.
Евро-футбол.ру 08:01
Общество
Аномальное похолодание ожидается в центре европейской части России
Во вторник уже [ожидается] падение температуры, настоящие северные ветры и температура около 20 днем, а далее температура [будет] еще ниже - в диапазоне 14-19 градусов.
ТАСС 17:52
Автоспорт
Квят опять отказался встать на колено перед Гран-при Штирии
Российский пилот "Формулы-1" Дании Квят опять отказался встать на колено перед Гран-при Штирии.
Газета.Ru 10:09
Здоровье
FDA проанализировало IQOS
Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) разрешило компании Philip Morris Products S. A. продажу электрической системы нагревания табака IQOS в статусе табачной продукции с модифицированным риском, сообщила пресс-служба управления.
Infopro54 10 июля в 05:15