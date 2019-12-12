Происшествия

РИА НовостиРИА НовостиМинобороны подтвердило крушение Ми-28 на Кубани

Минобороны России подтвердило крушение вертолета Ми-28 в Краснодарском крае, оба летчика погибли. Ранее источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что ударный вертолет Ми-28 разбился в Краснодарском крае, экипаж в составе двух человек погиб.
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На Кубани разбился вертолет Ми-28Н

ТАСС16:58

Стали известны подробности крушения Ми-28 под Краснодаром

РЕН ТВ15:44

На место крушения вертолета на Кубани прибудет комиссия Воздушно-космических сил

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Стали известны возможные причины крушения военного вертолета Ми-28 на Кубани

КП - Кубань17:17

Экипаж разбившегося в Краснодарском крае военного вертолета погиб

Кубанские новости16:16

Минобороны подтвердило крушение Ми-28 на Кубани

РИА Новости17:34
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