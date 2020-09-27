Уборщица Марина Удгодская, победившая на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения Костромской области, после выигрыша скрывалась от прессы по друзьям и знакомым.

С чего всё началось «Звонили из Би-Би-Си. Можно я пошлю их?»: Первое интервью уборщицы, выигравшей выборы Интервью, - бросила уборщица Марина Удгодская, когда мы с ней, непринужденно болтая, шли по окраине села Повалихино Костромской области. Комсомольская правда вчера в 12:16