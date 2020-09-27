Будьте в Плюсе
Главное
Общество
США
Общество
Интересное
Общество
Политика
Общество
Общество
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Общество
Lenta.ru
Lenta.ru 

Пропавшая после выборов российская уборщица нашлась и дала интервью

Уборщица Марина Удгодская, победившая на выборах главы администрации Повалихинского сельского поселения Костромской области, после выигрыша скрывалась от прессы по друзьям и знакомым.В источнике
С чего всё началось
Комсомольская правда

«Звонили из Би-Би-Си. Можно я пошлю их?»: Первое интервью уборщицы, выигравшей выборы

Интервью, - бросила уборщица Марина Удгодская, когда мы с ней, непринужденно болтая, шли по окраине села Повалихино Костромской области.
Комсомольская правдавчера в 12:16
Подробнее о событии
Телеканал 360°

«За меня люди». Случайно победившая на выборах уборщица вступит в должность

Телеканал 360°вчера в 16:16
News.ru

Случайно победившая на выборах уборщица дала своё первое интервью

News.ruвчера в 15:34
Комсомольская правда

«Звонили из Би-Би-Си. Можно я пошлю их?»: Первое интервью уборщицы, выигравшей выборы

Комсомольская правдавчера в 12:16
URA.Ru

Выигравшая выборы в российском селе уборщица поделилась планами. «Я поняла — за меня люди»

URA.Ruвчера в 14:46
Царьград

"Дел много, но для начала...": Выигравшая выборы уборщица дала первое интервью

Царьградвчера в 14:29
РИА Новости

Случайно победившая на выборах уборщица дала первое интервью

РИА Новостивчера в 13:43
Lenta.ru

Пропавшая после выборов российская уборщица нашлась и дала интервью

Lenta.ruвчера в 14:51

Невролог назвал необычные признаки приближающегося инсульта

Доцент кафедры неврологии, нейрохирургии и медицинской генетики Казанского медицинского университета Рустем Гайфутдинов перечислил в беседе с порталом "Ura.ru" первые и наиболее неочевидные признаки инсульта.
РИА Новости19:03
47

Вышла Fitbit OS 5.0. Какие устройства получат новую операционную систему

Ещё в августе Fitbit выпустила несколько носимых устройств, включая Fitbit Versa 3, Sense и Inspire 2. Во время запуска компания пообещала предложить пользователям новые возможности при помощи программного обеспечения.
iXBT.com00:40

Васин пропустил матч с «Локомотивом» из-за забытых в раздевалке щитков

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко рассказал, почему не выпустил на поле защитника Виктора Васина в матче девятого тура чемпионата России против столичного "Локомотива".
Газета.Ruвчера в 15:50