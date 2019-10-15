Происшествия

Газета.RuГазета.RuПропавшая в Екатеринбурге девушка найдена мертвой

Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пять дней назад уехала продавать машину и пропала, найдена мертвой. Об этом сообщил руководитель поискового отряда "Прорыв" Николай Волков, передает РИА "Новости". Он отметил, что тело девушки обнаружено.
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