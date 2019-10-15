Происшествия
Газета.RuПропавшая в Екатеринбурге девушка найдена мертвой
Жительница Екатеринбурга Ксения Каторгина, которая пять дней назад уехала продавать машину и пропала, найдена мертвой. Об этом сообщил руководитель поискового отряда "Прорыв" Николай Волков, передает РИА "Новости". Он отметил, что тело девушки обнаружено.
Читать в источнике
Оценить468
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7029 источников, обновлено в 09:40, Ашберн
Футбол
«Спартак» поздравил Филимонова с днем рождения
Бывший голкипер «Спартака» и сборной России Александр Филимонов 15 октября 2019 года отпраздновал свое 46-летие.
Спорт-Экспресс 07:45
Политика
В Минске задержали россиянку, попавшую под санкции США
Гражданку России Анну Богачеву, попавшую под санкции США по делу о "вмешательстве" в выборы, задержали в Минске.
РИА Новости 04:46
Наука
Нобелевский лауреат Томас Линдал уверен, что рак непобедим
Нобелевский лауреат в области химии Томас Линдал совершенно уверен, что рак изначально непобедим.
HotGeo 08:53
Шоу-бизнес
Близкие Заворотнюк впервые подтвердили болезнь актрисы
Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк подтвердили в Instagram ее близкие. Об этом сообщает агентство «Москва» во вторник, 15 октября.
Lenta.ru 04:29
Общество
Принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом
14 октября Герцог и Герцогиня Кембриджские принц Уильям и Кейт Миддлтон прибыли в Пакистан с официальным визитом.
REGNUM вчера в 15:12
Происшествия
В Киеве неизвестные пытались ограбить телеведущую
В Киеве известную украинскую телеведущую Руслану Пысанку на вокзале едва не ограбили неизвестные.
REGNUM 08:39
Общество
Минюст требует ликвидировать движение «За права человека»
Министерство юстиции России направило в Верховный суд иск с требованиями ликвидировать общественное движение «За права человека» Льва Пономарева и исключить сведения о нем из ЕГРЮЛ.
Коммерсантъ 09:32
Общество
Госдума усилила ответственность за организацию незаконной миграции
Депутаты Госдумы приняли в окончательном чтении закон об уголовной ответственности за помощь в нелегальной миграции, сообщает Агентство "Москва".
Москва 24 08:07
Общество
Банки начнут предупреждать клиентов о блокировке карт
Депутаты предлагают обязать банки в течение суток сообщать клиентам о том, что их счета заблокированы, и извещать о причинах приостановления операций с лицевыми счетами.
Go64.ru 06:38
Общество
Фигуристку Тотьмянину прооперировали в Москве
Известия 08:01
Политика
Журналист Би-би-си назвал борщ орудием российской пропаганды
Британский журналист Би-би-си Эндрю Эванс назвал популярный в России суп — борщ — орудием российской военной пропаганды.
Известия 09:29
Экономика
Китай построит на Финском заливе в России газовый химзавод
Дочерняя компания Китайской национальной химико-инженерной строительной корпорации (CNCEC) построит недалеко от берега Финского залива в России газоперерабатывающий химический завод.
ТАСС вчера в 08:44
Общество
Названы возможные сроки начала выдачи электронных паспортов в России
Эксперимент по выдаче электронных паспортов России может начаться в Москве в марте 2020 года.
RT на русском 09:26
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская на отдыхе пострадала от мошенников
Настасья Самбурская из-за мошенников была вынуждена обратиться в полицию.
7Дней.ру 08:30
Общество
В России простились с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым
На Федеральное военное мемориальное кладбище в подмосковных Мытищах проститься с легендарным космонавтом Алексеем Леоновым пришли сотни человек.
REGNUM 07:22
Космос
Первые следы жизни на Марсе в NASA нашли еще 40 лет назад
Первые следы, указывающие на присутствие жизни на Марсе, были обнаружены в NASA еще 40 лет назад.
Актуальные Новости 13 октября в 03:40
Происшествия
СК подтвердил задержание нового фигуранта «московского дела»
В Москве следователи задержали нового фигуранта уголовного дела, возбужденного из-за акции протеста 27 июля — Александра Мыльникова.
РБК 09:21
Гаджеты
Intel продолжит выпускать 10-нм процессоры для ПК
Как известно, ранее в Сети появилась информация, согласно которой, производитель чипов Intel якобы отказался от производства 10-нанометровых процессоров для настольных CPU и в 2022 году перейдет сразу на нормы 7-нм.
RuNews24.ru 07:26
Общество
Приватбанк выиграл апелляцию в Лондоне в споре с Коломойским
Приватбанк, ранее принадлежавший Коломойскому (доля в 41,6%) и Боголюбову (33,2%), был национализирован в декабре 2016 года за символическую сумму в одну гривну.
РБК 07:24
ЖКХ
Россияне заплатят за ЖКХ по-новому
Авторы законопроекта предполагают, что единый платежный документ позволит снизить долги граждан за ЖКХ.
Lenta.ru 00:26
Происшествия
Экс-замглавы центра связи ФСИН задержан во Франции
Французские власти задержали по запросу РФ находящегося в международном розыске бывшего заместителя начальника Центра связи ФСИН России Павла Щетинина, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Генпрокуратуры РФ.
Интерфакс 08:58
Космос
Что такое «темная материя»? Просто мертвые звезды и планеты или то, что убило динозавров
Некоторые астрономы действительно теоретизировали, что темная материя может быть просто обычной материей, которую мы не можем видеть, а не экзотической, пока еще не обнаруженной частицей.
Капитал страны 13 октября в 06:57
Происшествия
В 30 субъектах России проходят обыски в рамках дела ФБК
Следственный комитет России сообщил о проведении в 30 субъектах страны обысков в штабах Фонда борьбы с коррупцией* в рамках возбуждённого ранее дела об отмывании денег.
RT на русском 03:00
Гаджеты
Первый смартфон Nokia получил обновление Android 10
Первый смартфон в линейке Nokia начал получать обновление Android 10. Им стал Nokia 8.1, говорится в сообщении компании HMD Global.
Российская газета 08:45
Политика
«Новая газета»: в Чечне идет зачистка ближайшего окружения Кадырова
Коммерсантъ вчера в 13:44
Кино
В сети появились изображения обновлённого дизайна Соника из фильма
По сети разлетелись фотографии низкого качества с якобы новым дизайном Соника из грядущего фильма Paramount.
Мир фантастики 04:19
Общество
Против экс-губернатора Челябинской области возбудили уголовное дело
Уголовное дело в отношении экс-губернатора Челябинской области Бориса Дубровского было возбуждено по материалам проверки ФАС, заявил руководитель службы Игорь Артемьев.
Газета.Ru 08:18
Армия и оружие
Путин заявил, что Россия создаст комплексы, преодолевающие любую ПРО
Президент РФ Владимир Путин заявил, что страна разработает ударные комплексы, которые преодолеют любую систему противоракетной обороны.
Суть событий 12 октября в 09:31