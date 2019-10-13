Происшествия
REGNUMПропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку. Об этом пишет сайт издания «Комсомольская правда-Екатеринбург». По данным издания, девушка собиралась переехать в Берёзовский, поближе к своей работе.
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В Екатеринбурге полиция и волонтеры продолжают поиски пропавшей девушки с Audi A5
ТагилСити.рувчера в 06:17
Продавала машину, чтобы взять ипотеку: что известно о молодой маме, которая пропала в Екатеринбурге
КП - Екатеринбург12 октября в 07:57
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Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
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Православные верующие празднуют Покров
14 октября православные верующие отмечают праздник Покрова Божией Матери.
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Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
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Минздрав подготовил требования к посещению родственниками реанимации
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«Лос-Анджелес» Ковальчука дома проиграл «Вегасу»
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Общество
Чукотка, Камчатка и Колыма стали антилидерами по строительству жилья
В числе аутсайдеров по строительству жилья оказались Чукотка, Колыма, Камчатка и Мурманская область.
Политика
О противоречивом эффекте санкций против России рассказали немецкие СМИ
Согласно исследованию Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлианы Хинца из Кильского института мировой экономики, Россия несет около половины убытков от санкций со стороны западных стран.
Происшествия
Более 400 человек эвакуировали из школы в Томске из-за задымления
На месте работали шесть единиц техники и 25 человек.
Происшествия
В Саратове простились с девятилетней Лизой Киселёвой
В Саратове похоронили девятилетнюю Лизу Киселёву, которая пропала 9 октября по пути в школу, а затем была найдена убитой.
Экономика
Товарооборот России и Китая с января по сентябрь вырос на 3,7%
Товарооборот между Россией и Китаем с января по сентябрь включительно увеличился в годовом исчислении на 3,7%, до $80,13 млрд.
Общество
В России завершается переход на цифровое вещание
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
В Томской области сотрудники правоохранительных органов задержали жителя города Стрежевого, который в течение 15 лет совершал нападения на женщин.
Футбол
Россия обыграла Кипр и досрочно вышла на ЧЕ-2020
Сборная России по футболу обыграла команду из Кипра со счетом 5:0 и досрочно вышла в групповой этап чемпионата Европы-2020.
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Российская певица Азиза призналась в романе с актером Александром Абдуловым. Об этом пишет "Комсомольская правда".
Политика
Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией российского крейсера
На ошибку конгрессмена обратил внимание военный обозреватель Politico Дэйв Браун, после чего фотография была заменена официальным роликом американских ВМС.
Политика
Украинского премьера заметили на концерте неонацистов
Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил концерт ультраправых музыкантов. Об этом сообщает издание «Страна.uа».
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Даниил Медведев стал чемпионом «Мастерса» в Шанхае
Титул турнира в Шанхае стал для Медведева четвёртым в сезоне и седьмым в карьере, принеся Даниилу $1,374,995 призовых и 1000 очков.
Армия и оружие
Американский эсминец вошел в Черное море
Американский эсминец "Портер" с управляемым ракетным вооружением вошел в Черное море, сообщили в российском Национальном центре управления обороной.
Общество
Судья КС раскритиковал систему российского высшего образования
Судья Конституционного суда (КС) Константин Арановский раскритиковал систему высшего образования в России и выказал недоверие дипломам отечественных вузов.