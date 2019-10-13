Происшествия

REGNUMREGNUMПропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки

В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку. Об этом пишет сайт издания «Комсомольская правда-Екатеринбург». По данным издания, девушка собиралась переехать в Берёзовский, поближе к своей работе.
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В машине пропавшей в Екатеринбурге девушки нашли кровь

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Автомобиль пропавшей девушки из Екатеринбурга нашли в Челябинске

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Продавала машину, чтобы взять ипотеку: что известно о молодой маме, которая пропала в Екатеринбурге

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Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака

Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
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Артистка добавила, что удалила родинку из-за ее роста.
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Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
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Группа "Кино" впервые за 30 лет выступит с двухчасовым концертом на сценах Москвы и Санкт-Петербурга.
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Движение поездов восстановили на «красной» ветке метро Москвы

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О противоречивом эффекте санкций против России рассказали немецкие СМИ

Согласно исследованию Маттье Крозе из Линнаньского университета в Гонконге и Юлианы Хинца из Кильского института мировой экономики, Россия несет около половины убытков от санкций со стороны западных стран.
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Товарооборот между Россией и Китаем с января по сентябрь включительно увеличился в годовом исчислении на 3,7%, до $80,13 млрд.
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