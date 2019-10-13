Происшествия

REGNUMREGNUMПропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки

В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку. Об этом пишет сайт издания «Комсомольская правда-Екатеринбург». По данным издания, девушка собиралась переехать в Берёзовский, поближе к своей работе.
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ТагилСити.рувчера в 06:17

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Число жертв тайфуна в Японии продолжает расти

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Бывший вратарь «Челси» и «Арсенала» Петр Чех успешно дебютировал в составе английского хоккейного клуба «Гилдфорд Феникс».
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