Происшествия
REGNUMПропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку. Об этом пишет сайт издания «Комсомольская правда-Екатеринбург». По данным издания, девушка собиралась переехать в Берёзовский, поближе к своей работе.
Читать в источнике
Оценить41
Подробнее о событии
Показать все источники
Заманили, чтобы перепродать машину: хроника поисков Ксении Каторгиной, пропавшей четыре дня назад
Екатеринбург Онлайнвчера в 20:51
В Екатеринбурге полиция и волонтеры продолжают поиски пропавшей девушки с Audi A5
ТагилСити.рувчера в 06:17
Продавала машину, чтобы взять ипотеку: что известно о молодой маме, которая пропала в Екатеринбурге
КП - Екатеринбург12 октября в 07:57
В Екатеринбурге молодая мать пропала, поехав на встречу с покупателем машины
Znak.com11 октября в 21:24
Автоматически обработано 7028 источников, обновлено в 00:07, Ашберн
Кино
«Джокер» возглавил российский кинопрокат вторую неделю подряд
РИА Новости вчера в 16:58
Здоровье
Российских водителей проверят на хронический алкоголизм
По информации издания, для получения медсправки будущих водителей обяжут сдать мочу на наркотики, а кровь — на карбогидрат-дефицитный трансферрин (CDT) — маркер, указывающий на хронический алкоголизм.
Lenta.ru 10 октября в 21:28
Происшествия
Украинского актера в Польше избил работодатель
Управляющий пиццерии избил своего работника, украинского актера Юрия Марка, в польском городе Познань.
Известия вчера в 21:07
Религия
Покров Пресвятой Богородицы отметят в районном храме
Покров Пресвятой Богородицы отметят в Храме святого царя страстотерпца Николая II в Аннино 13 и 14 октября.
Чертаново Южное 11 октября в 01:30
Космос
Бывший ученый NASA заявил о существовании следов жизни на Марсе
РИА Новости вчера в 08:55
Космос
Космонавт Скрипочка может задержаться на МКС на три недели
Известия вчера в 21:34
Экономика
Челябинский застройщик подходит к Москве
Господин Савченков уточнил, что банки уже открыли АПРИ "Флай Плэнинг" три кредитные линии на сумму до 2,5 млрд руб. В раскрытии информации АПРИ "Фрай Плэнинг" среди крупнейших совладельцев называются ООО "Ок-финанс" (21,05%), Александр Букреев (16,84%) и Сергей Володарчук (10,52%).
Коммерсантъ вчера в 18:59
Политика
Конгрессмен поздравил ВМС США фотографией с российским крейсером
«С днем рождения ВМС США», — написал Маст на картинке, где был изображен российский корабль.
РБК вчера в 22:23
Экономика
Между Россией и Казахстаном обострился уголь
Спор о поставках на Украину вынесут на межправкомиссию По данным "Ъ", Казахстан оценил потери от препятствий, которые Россия чинит в транзите местного угля на Украину, в $11 млн в месяц.
Коммерсантъ вчера в 18:59
Происшествия
«Смотрящего» по Украине вора в законе раскороновали и избили
Lenta.ru вчера в 12:14
Недвижимость
Снижение цен на аренду жилья отметили в России
Наибольшее уменьшение цен было замечено в Омске - на 11% до уровня 16,1 тыс. руб. в месяц за двухкомнатное жилье - и в Екатеринбурге стоимость упала на 10%, достигнув уровня в 29,4 тыс. рублей.
Газета.Ru вчера в 19:23
Армия и оружие
США эвакуируют военных из Сирии
Капитал страны вчера в 13:49
Политика
Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
РБК вчера в 20:52
Авто
АвтоВАЗ начал продажи лимитированной версии автомобилей Lada
Российская компания «АвтоВАЗ» начала продажи моделей LADA Granta, LADA XRay и LADA Largus в новой лимитированной серии #CLUB.
Автоновости дня 11 октября в 02:21
Армия и оружие
Reuters: Курды провели переговоры с властями Сирии на военной базе РФ
Росбалт вчера в 16:22
Армия и оружие
Глава Пентагона признал, что военные США в Сирии попали в ловушку
Американский контингент в САР оказались в невыгодной позиции между турецкими вооруженными силами, которые, напомним, вторглись на территорию Сирии для зачистки курдских формирований, и правительственными войсками Дамаска.
Rusvesna.su вчера в 23:59
Происшествия
В Екатеринбурге трое человек напали на чемпиона мира по карате
В Екатеринбурге трое мужчин попытались избить чемпиона мира по карате Дениса Кухарева и его коллегу Алексея Коковина, сообщила "Комсомольская правда".
РИА Новости 12 октября в 08:13
Общество
В Екатеринбурге назван неофициальный лидер храмового опроса
Жители Екатеринбурга отдали свои голоса за строительство храма Святой Екатерины на месте бывшего Приборостроительного завода.
REGNUM вчера в 15:07
Общество
В Конституционном суде жестко раскритиковали российские вузы
Судья Конституционного суда РФ Константин Арановский обрушился с критикой на систему высшего образования в России и высказал недоверие в отношении дипломов российских вузов.
URA.Ru вчера в 22:20
Происшествия
Число жертв тайфуна «Хагибис» в Японии достигло 35
По меньшей мере 35 человек стали жертвами обрушившегося на Японию мощного тайфуна, сообщает 14 октября агентство «Синьхуа» со ссылкой на заявление главного секретаря кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.
REGNUM вчера в 22:50
Политика
Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр заявила, что Германия хочет находиться в добрососедских отношениях с Россией, однако в ситуации с вхождением Крыма в состав РФ имеются признаки нарушения международного права.
Известия вчера в 20:18
Здоровье
У жаловавшейся на слабость россиянки нашли полуметровую опухоль
Московские врачи вырезали гигантскую опухоль у 52-летней пациентки, которая обратилась с жалобами на общую слабость и увеличившийся живот.
Lenta.ru вчера в 16:37
Экономика
Forbes насчитал у семьи Гуцериева долгов на ₽1 трлн
Совокупный долг компаний, связанных с семьей Михаила Гуцериева, составляет примерно 1 трлн руб. (около $15 млрд), пишет Forbes со ссылкой на два источника.
РБК 11 октября в 04:06
Транспорт
Новый терминал аэропорта Хабаровска принял первый рейс
Пассажиры рейса № 4 305 Москва - Хабаровск авиакомпании Nordwind стали первыми, кого обслужили в новом аэровокзале.
Российская газета вчера в 22:40
Происшествия
Самолет ВВС Канады разбился в США
Учебно-тренировочный самолет ВВС Канады CT-144 Tutor разбился рядом с городом Брукс в американском штате Джорджия.
Газета.Ru вчера в 15:45
Общество
В США задержали 81-летнюю актрису Джейн Фонда за участие в протесте
Актуальные Новости 12 октября в 08:41
Шоу-бизнес
В Instagram Анастасии Заворотнюк появилось новое фото
В официальном аккаунте Анастасии Заворотнюк в Инстаграм появились новые фотографии.
ToDay News Ufa 12 октября в 16:33
Футбол
Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с Канделаки
Полузащитник «Зенита» и сборной России Магомед Оздоев прокомментировал слухи об отношениях с генеральным продюсером телеканала «Матч» Тиной Канделаки.
Чемпионат вчера в 19:35
Кино
Роберт Дауни-младший исполнил роль доктора Дулиттла
Американский актер Эдди Мерфи заявил в Instagram, что роль доктора Дулиттла, ветеринара с уникальными способностями, которого он все время изображал на экране, досталась Роберту Дауни-младшему.
Народные новости вчера в 16:41
Футбол
Функционер «Фиорентины» замотивировал игрока клуба своей племянницей
Sport24.ru 12 октября в 15:37