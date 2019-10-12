В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку. Об этом пишет сайт издания «Комсомольская правда-Екатеринбург». По данным издания, девушка собиралась переехать в Берёзовский, поближе к своей работе.

Автоспорт Леклер прокомментировал столкновение с Ферстаппеном на старте Гонщик «Феррари» Шарль Леклер поделился своей точкой зрения касательно аварии с Максом Ферстаппеном во втором повороте после старта Гран-при Японии и прокомментировал итоговый шестой результат.

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Происшествия Участницу «Дома-2» избили на корпоративе Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.

Политика Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».

Происшествия Жители Саратова пришли проститься с убитой девочкой В воскресенье несколько сотен жителей Саратова пришли в храм апостолов Петра и Павла проститься с девятилетней девочкой, которая в среду пропала по пути в школу, а затем была найдена убитой.

Политика На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.

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