Происшествия
REGNUMПропавшая в Екатеринбурге девушка продавала машину ради ипотеки
В Екатеринбурге пропавшая 10 октября 27-летняя девушка продавала свою машину ради первоначального взноса на ипотеку. Об этом пишет сайт издания «Комсомольская правда-Екатеринбург». По данным издания, девушка собиралась переехать в Берёзовский, поближе к своей работе.
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В Екатеринбурге молодая мать пропала, поехав на встречу с покупателем машины
Znak.com11 октября в 21:24
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Происшествия
В Ленинградской области диджея зарезали за «неправильную» музыку
Следователи ищут мужчину, подозреваемого в убийстве диджея в кафе в Кировском районе Ленинградской области.
Автоспорт
Леклер прокомментировал столкновение с Ферстаппеном на старте
Гонщик «Феррари» Шарль Леклер поделился своей точкой зрения касательно аварии с Максом Ферстаппеном во втором повороте после старта Гран-при Японии и прокомментировал итоговый шестой результат.
Космос
Лучшее за день. 12 октября
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Армия и оружие
NYT: США не успели забрать из Сирии 50 заключенных с ценными данными
США из-за начала турецкой военной операции в Сирии не успели перевести около 50 террористов «Исламского государства» (запрещена в России) из тюрем, охраняемых курдами.
Здоровье
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Московские врачи вырезали гигантскую опухоль у 52-летней пациентки, которая обратилась с жалобами на общую слабость и увеличившийся живот.
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Участницу «Дома-2» избили на корпоративе
Участницу телепроекта "Дом-2" Маргариту Овсянникову избили во время корпоратива. Видео с инцидентом артистка опубликовала в Instagram.
Политика
Зеленский попросил украинцев не делать «картинку» для российского ТВ
Президент Украины Владимир Зеленский на своей странице в Facebook призвал украинцев во время митингов, которые намечены на День защитника Украины, 14 октября, не поддаваться на провокации, чтобы не создавать «картинку для российского телевидения».
Религия
Православные бийчане 14 октября празднуют Покров Пресвятой Богородицы
Храм работает ежедневно с 8.00 до 16.30, обед с 12.00 до 13.00. Здесь же установлена и скульптура Покрова Пресвятой Богородицы.
Политика
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К посту конгрессмен прикрепил фотографию, на которой был изображен российский крейсер «Петр Великий».
Происшествия
Жители Саратова пришли проститься с убитой девочкой
В воскресенье несколько сотен жителей Саратова пришли в храм апостолов Петра и Павла проститься с девятилетней девочкой, которая в среду пропала по пути в школу, а затем была найдена убитой.
Происшествия
Житель Томской области задержан по подозрению в серии изнасилований
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Преемница Меркель сделала заявление о Крыме и России
Глава Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр рассказала о своей позиции по воссоединению Крыма с Россией.
Шоу-бизнес
Суд определил наследников имущества Юлии Началовой
В результате судебного заседания были определены наследники имущества певицы Юлии Началовой.
Политика
На Парламентских выборах в Польше лидирует правящая партия
На парламентских выборах в Польше с серьезным отрывом лидирует правящая партия «Право и справедливость», об этом 13 октября сообщает польское издание PAP со ссылкой на данные экзитполов.
Шоу-бизнес
Максим Виторган высказался о свадьбе Ксении Собчак
Актер Максим Виторган-младший стал гостем передачи "На троих" с Екатериной Котрикадзе и Тихоном Дзядко.
Футбол
Берлускони предложил вернуть ему «Милан»
Бывший президент «Милана» Сильвио Берлускони раскритиковал генерального директора клуба Ивана Газидиса, который ранее заявил, что клуб стал бы банкротом, если бы не их переход под управление фонда Elliott Management.
Происшествия
Самолет ВВС Канады разбился в США
Учебно-тренировочный самолет ВВС Канады CT-144 Tutor разбился рядом с городом Брукс в американском штате Джорджия.
Космос
Физики опять допустили существование кротовых нор
Британские и американские физики провели исследование возможности существования кротовых нор, по которым можно перемещаться по Вселенной за более короткий промежуток времени.
Общество
Синоптики предупредили о предзимье в Москве
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Выявлена связь между медленной ходьбой и ранним старением мозга
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Toyota представила водородный седан Mirai нового поколения
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Происшествия
Пропавшую в Балашихе девятилетнюю девочку нашли
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Премьер-министр Украины Алексей Гончарук посетил мероприятие, на котором выступала ультраправая рок-группа "Сокира Перуна".
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Зафиксировано резкое падение цен на смартфон Redmi K20 Pro от Xiaomi
Эксперты зафиксировали резкое падение цен на флагман китайского технологического гиганта Xiaomi Redmi K20 Pro.
Наука
Нобелевский лауреат назвал главные причины развития рака
Главными причинами возникновения рака являются естественные процессы жизнедеятельности клеток, а не радиация или канцерогены, рассказал лауреат Нобелевской премии по химии Томас Линдал ТАСС в кулуарах XIV Всероссийского фестиваля Nauka 0+.
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Выходец с Кавказа убит в Киеве
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