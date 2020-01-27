Шоу-бизнес

РБКРБК«Пропавшая» в Мексике Наталья Андрейченко нашлась

Ранее Трунцев сообщал, что после отъезда от подруги актриса более суток не выходила на связь. Советская, российская и американская актриса Наталья Андрейченко, прежде всего, известна по ролям в фильмах «Мэри Поппинс», «Военно-полевой роман», «Леди Магбет Мценского уезда» и «Сибириада».
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с чего всё началось
В свою очередь, PR-директор артистки Ян Трунцев на ее странице в Instagram
 уточнил, что все машины актрисы находятся в ее гараже, в том числе и та, на которой она выехала от подруги в субботу.
Москва 2412:59

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Представитель Андрейченко опроверг сообщения о том, что актрису нашли

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«Не выходит на связь более суток!» Директор Натальи Андрейченко просит помощи в ее поисках

Passion.ru03:13

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ТАСС13:30

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Телеканал 360°13:12

Последние данные о местонахождении Натальи Андрейченко

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Газета.Ru12:54

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Телепрограмма14:00
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Наталья Андрейченко
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Советская, американская и российская актриса театра и кино. Заслуженная артистка РСФСР. Наиболее известна по ролям в фильмах «Сибириада», «Военно-полевой роман» и «Мэри Поппинс, до свидания».
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