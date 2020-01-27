Шоу-бизнес
РБК«Пропавшая» в Мексике Наталья Андрейченко нашлась
Ранее Трунцев сообщал, что после отъезда от подруги актриса более суток не выходила на связь. Советская, российская и американская актриса Наталья Андрейченко, прежде всего, известна по ролям в фильмах «Мэри Поппинс», «Военно-полевой роман», «Леди Магбет Мценского уезда» и «Сибириада».
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с чего всё началось
В свою очередь, PR-директор артистки Ян Трунцев на ее странице в Instagram уточнил, что все машины актрисы находятся в ее гараже, в том числе и та, на которой она выехала от подруги в субботу.Москва 2412:59
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