Шоу-бизнес
Русская ПланетаПропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко нашлась
Ранее сообщалось, что заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко перестала выходить на связь более суток. Она пропала в Мексике, где сейчас проживает. По словам пиар-директора актрисы Яна Трунцева, актриса планировала прилететь на съемки в Москву, но исчезла и не отвечает на звонки.
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«Хайпа не хватает? Надо было подогреть?»: Андрейченко обвинили в пиаре на «исчезновении»
Телепрограммавчера в 22:10
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