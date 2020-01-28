Шоу-бизнес

Русская ПланетаРусская ПланетаПропавшая в Мексике актриса Наталья Андрейченко нашлась

Ранее сообщалось, что заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко перестала выходить на связь более суток. Она пропала в Мексике, где сейчас проживает. По словам пиар-директора актрисы Яна Трунцева, актриса планировала прилететь на съемки в Москву, но исчезла и не отвечает на звонки.
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Пропавшая в Мексике Наталья Андрейченко вышла на связь

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