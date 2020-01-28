Ранее сообщалось, что заслуженная артистка РСФСР Наталья Андрейченко перестала выходить на связь более суток. Она пропала в Мексике, где сейчас проживает. По словам пиар-директора актрисы Яна Трунцева, актриса планировала прилететь на съемки в Москву, но исчезла и не отвечает на звонки.

Баскетбол Леброн Джеймс оставил трогательное обращение Коби Брайанту Звезда "Лос-Анджелес Лейкерс" Леброн Джеймс оставил трогательное обращение в память о погибшем Коби Брайанте, в котором пообещал продолжить дело своего друга.

Энергетика Казахстан сообщил о нефтяных переговорах с Белоруссией Белоруссия самостоятельно обсудит с российской стороной вопрос возможных поставок нефти из Казахстана через территорию РФ.

Политика Зеленский назвал Советский Союз виновником Второй мировой войны Президент Украины Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу назвал Советский Союз одним из виновников Второй мировой войны.

Политика Мишустин уволил замглавы Минздрава Елену Бойко Премьер-министр России Михаил Мишустин освободил от должности заместителя главы Минздрава Елену Бойко по ее собственному желанию.

Авто Внешность нового Seat Leon раскрыли до дебюта Seat Leon получил совершенно новый дизайн и новый кузов, а отличительной чертой модели станут фонари, соединённые тонкой полосой.

Политика Путин обновил состав президиума Госсовета В новый президиум Госсовета вошли губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Башкирии Радий Хабиров, глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, губернаторы Курганской и Тверской областей Вадим Шумков и Игорь Руденя, губернатор Сахалина Валерий Лимаренко.

Здоровье Число жертв китайского коронавируса возросло до 80 человек По данным The South China Morning Post, в Китае возросло количество погибших из-за коронавируса нового типа увеличилось до 80 человек.