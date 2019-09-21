с чего всё началось

Пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии нашлась, она в полном порядке, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики.

Пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии нашлась

Шоу-бизнес Глюкоза разревелась на свадьбе Бондарчука и Андреевой Свадьба Бондарчука и Андреевой прошла 17 сентября в Санкт-Петербурге.

Шоу-бизнес Дмитрий Тарасов рассказал, почему изменял Ольге Бузовой Напоминаем, что Дмитрий Тарасов и Ольга Бузова развелись три года назад, после того, как артистка уличила своего мужа в изменах.

Политика Дональд Трамп назвал бессмысленными действия США на Украине 21 сентября президент США Дональд Трамп заявил, что действия Соединенных Штатов на Украине бессмысленны.

Кино BadComedian выпустил обзор на фильм Павла Лунгина «Братство» Павел Лунгин представил фильм на Берлинском кинофестивале в феврале прошлого года.

Общество Росгидромет обнародовал прогноз погоды на зиму Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды (Росгидромет) опубликовала прогноз погоды в регионах России с октября по март.

Авто Названы цены на новые спецверсии автомобилей Lada СМИ сообщили стоимость новых спецверсий. Как сообщает «Российская газета», кроссовер Xray #Club обойдется в 762 тысячи рублей.

Происшествия В Рыбинске подросток нашел под мостом изуродованное тело матери В Ярославской области несовершеннолетний подросток обнаружил на улице изуродованное тело матери.

Политика Украина отменила участие в сессии ПАСЕ Украинская делегация отказалась участвовать в сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы.

Политика Скабеева дала отпор украинской журналистке в дискуссии о транзите газа В эфире программы "60 минут" телеведущая Ольга Скабеева жестко ответила украинской журналистке Янине Соколовской, которая заявила, что Украина ждет, когда мимо нее проплывет "труп" России.

Шоу-бизнес Больная раком Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию Друг российской актрисы Анастасии Заворотнюк журналист Сергей Майоров рассказал, что больная раком артистка перенесла вторую операцию, сообщает НТВ.

Автоспорт Риккардо исключён из протокола квалификации Пилот «Рено» Даниэль Риккардо исключён из протокола квалификации Гран-при Сингапура, сообщает пресс-служба ФИА.

Происшествия В ДТП с переполненной маршруткой под Одессой погибли 9 человек В Овидиопольском районе Одесской области столкнулись переполненная маршрутка и грузовик. По предварительным данным, погибли девять человек.

Интернет Эксперты назвали самый распространенный и небезопасный пароль Специалисты компании Avira, специализирующейся на кибербезопасности, назвали самое нежелательное сочетание цифр и букв.

Происшествия Заблокировавшие вагоны с углем во Львовской области избили полицейских Ранее сообщалось, что неизвестные блокируют вагоны с углем во Львовской области, так как данный уголь якобы ввезен из России.

Спорт Telegraph сообщила об угрозе отстранения России от Олимпиады в Токио России грозит отстранение от Олимпиады-2020 в Токио в связи с подозрениями в том, что Московская антидопинговая лаборатория подделала данные, прежде чем передать их во Всемирное антидопинговое агентство (WADA).

Армия и оружие Иран назвал «позерством» планы США направить войска на Ближний Восток Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф раскритиковал решение США отправить дополнительные войска и вооружение в Саудовскую Аравию в ответ на нападение на нефтяные месторождения.

Происшествия Times узнала о возможном наличии у России компромата на принца Эндрю Британская разведка MI6 опасается, что Россия могла получить компрометирующую информацию о британском принце Эндрю из-за скандала вокруг американского финансиста Джеффри Эпштейна, которого этим летом обвинили в секс-торговле несовершеннолетними.

Единоборства Американского бойца забросали мусором после боя с мексиканцем Поединок американского бойца смешанных единоборств (ММА) Джереми Стивенса прервали из-за состояния его здоровья, после чего болельщики забросали его мусором.

Общество Герцоги Сассекские улетели в Европу на свадьбу друзей Герцог и герцогиня Сассекские оставили своего сына Арчи дома и отправились в Рим, чтобы отпраздновать свадьбу их близкой подруги Миши Нону.

Происшествия Пожар в ТЦ «Максим» во Владивостоке полностью потушили Спасатели полностью ликвидировали пожар во владивостокском торговом центре «Максим», сообщает главк МЧС России по Приморскому краю в воскресенье, 22 сентября.

Экономика Две трети россиян имеют как минимум один кредит Россияне теряют доходы шестой год подряд и вынуждены брать новые кредиты, чтобы расплатиться по текущим.