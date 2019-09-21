Происшествия
РИА НовостиПропавшая в Москве теннисистка из Абхазии нашлась
Пропавшая в Москве теннисистка из Абхазии нашлась, она в полном порядке, сообщили РИА Новости в пресс-службе МВД республики.
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с чего всё началось
Пропавшая 18 сентября в московском аэропорту Внуково абхазская теннисистка 2005 года рождения найдена, она в полном порядке и в настоящий момент находится с родителями, сообщается на официальной странице пресс-службы милиции Абхазии в соцсети Facebook.Life.ruвчера в 15:31
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