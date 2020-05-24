Следователи в Пензе возбудили уголовное дело по факту убийства 14-летней девочки, которая не вернулась домой с прогулки и была найдена мертвой в лесополосе, сообщило в воскресенье областное управление СК России.

Политика В Израиле начался суд над премьер-министром Нетаньяху В Иерусалиме начался судебный процесс по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия. 38

Общество Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова. 86

Футбол БАТЭ выиграл Кубок Белоруссии, обыграв в финале брестское «Динамо» Футбольный клуб БАТЭ выиграл Кубок Белоруссии. В финале БАТЭ одержал победу над брестским «Динамо» со счётом 1:0.

Происшествия Захватчика банка в Москве задержали в ходе штурма Мужчину, захватившего заложников в отделении «Альфа-банка» на Земляном Валу в Москве, задержали в ходе штурма, сообщает РЕН.ТВ со ссылкой на собственные источники. 1,9K

Политика Савченко напомнила о хищениях Порошенко в оборонной сфере Украины Киев, 24 мая 2020, 20:19 — REGNUM Бывший депутат Верховной рады Украины Надежда Савченко заявила, что бывший президент Украины Петр Порошенко по воровской схеме своего подельника Олега Гладковского (до 2014 года носил фамилию Свинарчук) через «Укроборонпром» заработал на военном конфликте в Донбассе сотни миллионов долларов. 25

Религия Мусульмане отмечают сегодня праздник Ураза-байрам Торжества проводятся в основном дома. С праздником уже поздравил верующих председатель ДУМ России и Совета муфтиев Равиль Гайнутдин.

Общество Жителям Калмыкии ограничили выезд в Дагестан По данным оперштаба, ограничительная мера вводится из-за того, что в районе фиксируются завозные случаи Covid-19 из Дагестана и будет действовать до улучшения эпидемиологической обстановки.

Общество В России начались страховые выплаты борющимся с коронавирусом медикам В России начали осуществлять страховые выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом и инфицированным при исполнении профессиональных обязанностей. 26

Общество Онищенко оценил вероятность чипирования через вакцину от COVID-19 Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко прокомментировал конспирологическую теорию о том, что вакцина от коронавирусной инфекции якобы создается, чтобы чипировать население. 42

Политика Пушков предупредил об опасности заигрывания Лукашенко с Западом Председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков, оценивая интерес президента Белоруссии Александра Лукашенко к Западу, напомнил о судьбе проявлявших лояльность этой стороне экс-президентов Грузии и Украины Эдуарда Шеварднадзе и Виктора Януковича. 140

Кино Актёр Сэм Уитвер рассказал, о чём хотели сделать Star Wars: The Force Unleashed III Недавно Сэм Уитвер в честь 40-летия фильма «Империя наносит ответный удар» провёл с IGN прямую трансляцию, где рассказал об одной из идей для Star Wars: The Force Unleashed III.

Футбол Подсчитано количество смертей от коронавируса после посещения матча ЛЧ Компания Edge Health провела исследование и подсчитала, сколько смертей от коронавируса принес матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Атлетико». 1

Армия и оружие 75 лет назад Черчилль хотел напасть на СССР Как появилась идея операции "Немыслимое" 22 мая 1945 года по инициативе премьер-министра Великобритании Уинстона Черчилля был подготовлен наступательный план в рамках операции под кодовым названием "Немыслимое". 20

Единоборства Нурмагомедов отреагировал на рейтинг лучших бойцов ММА от Макгрегора Российский боец смешанного стиля, чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов прокомментировал рейтинг лучших бойцов ММА, составленный бывшим чемпионом UFC ирландцем Конором Макгрегором. 2