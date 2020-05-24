Происшествия
РИА НовостиПропавшую в Пензе школьницу нашли убитой
Следователи в Пензе возбудили уголовное дело по факту убийства 14-летней девочки, которая не вернулась домой с прогулки и была найдена мертвой в лесополосе, сообщило в воскресенье областное управление СК России.
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Политика
Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 10:45
Авто
Появились изображения нового компактного кроссовера Lada
На днях «Автоновости дня» писали о том, что по условиям СПИКа «АвтоВАЗ» до 2028 года выпустит на рынок два новых компактных кроссовера.
Автоновости дня 03:28
Политика
США пригрозили Китаю санкциями в случае нарушения автономии Гонконга
Вашингтон введет санкции против Китая, если посчитает, что Гонконг лишен высокой степени автономии.
ТАСС 10:52
Общество
Попова рассказала о показателе смертности в России за четыре месяца
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» сообщила, что показатель смертности в России за первые четыре месяца 2020 года ниже, чем показатель смертности за аналогичный период прошлого года.
RT на русском 11:26
Происшествия
СМИ сообщили о перестрелке у жилищного комплекса на юге Москвы
У жилищного комплекса «Ясное» на юге Москвы произошла перестрелка, сообщили источник ТАСС и собеседник Telegram-канала Mash.
РБК 12:25
Общество
Правительство России выделило средства на выплаты семьям с детьми
Татар-информ вчера в 12:03
Политика
В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского
RT на русском 10:16
Общество
Роспотребнадзор: 44 региона могут начать снимать ограничения
Больше половины из 85 регионов России могут в ближайшие дни приступить к первому этапу снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19, сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Коммерсантъ 11:39
Общество
Крупнейший сервис проката автомобилей Hertz объявил о банкротстве
Крупнейший сервис по прокату автомобилей Hertz объявил о банкротстве, сообщил CNN.
Право.ру вчера в 07:16
Общество
Связанную с Собчак крабовую компанию исключили из системообразующих
Группа компаний «Монерон», связанная с Ксений Собчак, 20 мая исчезла из списка системообразующих компаний на сайте Минсельхоза, а 21 мая — из перечня Минэкономики (на момент публикации новости страница не отображалась).
Коммерсантъ 05:50
Шоу-бизнес
Пригожин ответил Шнурову после критики его слов о бедствующих артистах
Продюсер Иосиф Пригожин ответил музыканту Сергею Шнурову, который высмеял его слова о "чудовищном" положении артистов.
Газета.Ru 04:13
Энергетика
Украина резко снизила цены на газ для населения
Оптовая цена на газ для населения и производств на Украине в мае упала на 21 процент по сравнению с апрелем, сообщает пресс-служба «Нафтогаза» на своем сайте.
Lenta.ru 22 мая в 13:55
Происшествия
В Петербурге при пожаре погиб участник группы Bad Balance
RT на русском 10:57
Общество
В Севастополе готовятся принимать туристов с 15 июня
Врио губернатора Севастополя Михаил Развозжаев сообщил, что с 15 июня город планируют открыть для туристов из других регионов страны.
Московский Комсомолец 04:07
Шоу-бизнес
Максим Галкин умилил поклонников архивным видео с сыном
Известный телеведущий Максим Галкин порадовал многочисленных поклонников редким, архивным видео с участием совсем еще маленького Гарри.
Летидор 05:15
Здоровье
В Алтайском крае за сутки выявили 71 случай заражения коронавирусом
«За минувшие сутки зарегистрирован 71 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией», — говорится в сообщении и уточняется, что 69 человек из данного числа выявлены в Барнауле и ещё по одному — в Новоалтайске и в Первомайском районе.
REGNUM 02:21
Здоровье
Белгородский губернатор сообщил о смерти врача от коронавируса
Сегодня, 23 в горбольнице Белгорода скончалась заведующая педиатрическим отделением Ракитянской ЦРБ, заслуженный врач РФ, Валентина Карташова.
Kursk.com вчера в 07:31
Происшествия
Футболист АПЛ подозревается в групповом изнасиловании
Футболист Английской премьер-лиги (АПЛ) подозревается в участии в групповом изнасиловании, сообщает Daily Star.
Газета.Ru 10:52
Армия и оружие
США показали испытание лазерного оружия против беспилотников
США показали испытание американскими военными в Тихом океане лазерного оружия против беспилотников.
Lenta.ru вчера в 15:27
Политика
Представители Украины не пришли на встречу Совбеза ООН по Крыму
Заседание проводилось по «формуле Арриа», позволяющей странам–членам СБ ООН обсуждать международные проблемы с участием дипломатов и представителей гражданского общества других стран.
Коммерсантъ вчера в 04:40
Космос
Последний рывок: Китай обгоняет США в «лунной гонке»
Долгий старт Китая Необъявленная "лунная гонка" между двумя самыми экономически мощными странами мира длится уже не первый год.
Известия вчера в 17:02
Политика
Володин обвинил США в попытках дестабилизировать ситуацию в России
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин обвинил США в попытках дестабилизировать ситуацию в России с помощью "вбросов" дезинформации о рейтингах российский власти и ситуации с коронавирусом.
Газета.Ru 08:10
Игры
Энтузиаст показал классическую игру S.T.A.L.K.E.R с современной графикой
Разработчик Ivan Sorce ранее сообщил, что работает над портированием первой S.T.A.L.K.E.R на движок Unreal Engine 4. Энтузиаст уже показал классическую игру с современной графикой.
Ferra 10:09
Общество
Познер опубликовал переписку с Михалковым в ответ на обвинения во лжи
Телеведущий Владимир Познер опубликовал переписку с Никитой Михалковым в ответ на обвинения во лжи.
Телеканал 360° вчера в 12:17
Фигурное катание
Загитову признали олимпийской иконой стиля
Российская фигуристка, олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова была признана олимпийской иконой стиля.
Sport.ru 11:28
Политика
Савченко назвала организаторов Майдана на Украине
Оранжевая революция 2004 года на Украине и Евромайдан произошли не под влиянием России, а с подачи Запада.
ФАН 12:05
Общество
Мэрия под предлогом проверки пропусков собирает данные и разрешения передавать их
При проверке цифровых пропусков москвичи дают согласие на передачу их персональных данных третьим лицам и отправку им рекламы в течение 10 лет.
Собеседник 10:12
Общество
Больше ста человек заболели СOVID-19 после службы в церкви в Германии
Политик отметил, что в больнице в связи с произошедшим находится только один человек.
News.ru 12:07