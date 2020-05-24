Происшествия
Российская газетаПропавшая в Пензе школьница найдена убитой
14-летняя девочка пропала 22 мая, сегодня обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти, сообщает следственное управление СК России по Пензенской области. Информация о безвестном исчезновении школьницы поступила в ведомство 23 мая. Девочка ушла на прогулку 22 мая и не вернулась.
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Политика
МИД России ответил на претензии США о целях наблюдательных полетов
Как сообщало ИА REGNUM, 21 мая президент США Дональд Трамп заявил о выходе Вашингтона из Договора по открытому небу, поскольку Россия якобы не соблюдает его условия.
REGNUM 01:21
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Алиханов прокомментировал оценку советником Трампа роли Калининграда
Губернатор Калининградской области Антон Алиханов прокомментировал заявление советника президента США по национальной безопасности Роберта О'Брайена о "кинжале в сердце Европы".
Газета.Ru 10:45
Армия и оружие
Киев надеется до 2035 года перевооружить свои ВВС за счет стран НАТО
Военно-воздушные силы (ВВС) Украины будут полностью перевооружены за счет союзников по НАТО, заявила пресс-служба Министерства обороны Украины 23 мая, сообщает портал defence-ua.com.
ИА Красная Весна вчера в 16:57
Политика
Первый иранский топливный танкер достиг вод Венесуэлы
Вести.Ru вчера в 22:12
Общество
В России начались страховые выплаты борющимся с коронавирусом медикам
В России начали осуществлять страховые выплаты медицинским работникам, оказывающим помощь пациентам с коронавирусом и инфицированным при исполнении профессиональных обязанностей.
RT на русском 09:06
Здоровье
У заразившихся коронавирусом обнаружили странные симптомы
Обнаруженные у пациентов симптомы, напоминают проявления синдрома Кавасаки – заболевания, которое встречается, главным образом, у детей в возрасте от трех месяцев до пяти лет и характеризуется воспалением средних и мелких кровеносных сосудов.
9111.ru 07:53
Экономика
Доля расходов населения на еду в России достигла рекордных размеров
"При общих расходах среднестатистической российской семьи в апреле в размере 56,8 тыс. руб. траты на питание в среднем составили 26,0 тыс. руб. Значение Food Index, таким образом, оказалось равно 46%, что является самым высоким значением за всю историю наблюдения", — отмечено в исследовании.
REGNUM 22 мая в 13:30
Политика
Савченко рассказала НТВ, как Порошенко мародерствовал в Донбассе
В своей исповеди политический арестант среди прочего рассказал, как вице-президент США Байден шантажировал Порошенко, а тот совершил государственную измену.
НТВ 05:00
Футбол
Тедеско даст шанс Мелкадзе в «Спартаке»
Спорт-Экспресс 09:20
Политика
Трамп считает, что Путин не хочет его победы на выборах
Президент США Дональд Трамп считает, что президент России Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на президентских выборах.
ТАСС 10:32
Общество
В Северодвинске выявлено 123 новых случая коронавирусной инфекции
По данным на 24 мая, за сутки региональный референс-центр выявил в Архангельской области 126 новых случаев коронавирусной инфекции.
Северная неделя 09:52
Общество
Попова: России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что России удалось избежать перегрузки системы здравоохранения, несмотря на пандемию коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 10:53
Происшествия
В Прикамье за сутки умерли пять пациентов с SARS-CoV-2
Пермь, 24 мая 2020, 12:36 — REGNUM В Пермском крае за сутки, на 24 мая, увеличилось число летальных исходов пациентов, зараженных SARS-CoV-2, сообщает оперштаб по борьбе с COVID-19.
REGNUM 05:36
Политика
В Киеве националисты устроили акцию возле дома Зеленского
RT на русском 10:16
Общество
В Петербурге при пожаре погиб участник группы Bad Balance
RT на русском 10:57
Политика
США пригрозили Китаю санкциями в случае нарушения автономии Гонконга
Вашингтон введет санкции против Китая, если посчитает, что Гонконг лишен высокой степени автономии.
ТАСС 10:52
Происшествия
В Псковской области ищут пропавшую трехлетнюю девочку
РИА Новости 09:22
Армия и оружие
ДНР подавила позиции украинских силовиков на окраине Донецка
Российская газета 08:48
Футбол
Болельщики белорусского клуба «Ислочь» посвятили плакат Ивану Урганту
Телеканал Санкт-Петербург 10:49
Наука
Спрогнозированы сроки окончания пандемии в мире
Ученые спрогнозировали дату окончания пандемии коронавируса в мире.
Lenta.ru вчера в 14:55
Политика
В Израиле начался суд над премьер-министром Нетаньяху
В Иерусалиме начался судебный процесс по трем делам против премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, которого обвиняют в коррупции и обмане общественного доверия.
Коммерсантъ 09:00
Политика
Посольство отреагировало на статью Bloomberg о рейтинге Путина
Российское посольство в США призвало редакцию Bloomberg извиниться за статью с дезинформацией о рейтинге президента Владимира Путина.
Профиль 01:33
Здоровье
Доктор Мясников заявил о меньшем числе больных коронавирусом в РФ
Остальные 200 тысяч — не инфицированы, не больны — они здоровы и иммунны Александр Мясников За весь период пандемии коронавируса в России выявили 336 тысяч больных, почти 3500 умерли, около 108 тысяч выздоровели.
Piter.tv вчера в 14:28
Общество
Познер высказался о причинах конфликта с Михалковым
Москва, 23 мая 2020, 23:34 — REGNUM Журналист и телеведущий Владимир Познер рассказал про причину конфликта с кинорежиссером Никитой Михалковым.
REGNUM вчера в 16:34
Космос
SpaceX провела успешное испытание Falcon 9 перед запуском Crew Dragon
Компания SpaceX провела успешное испытание ракеты-носителя Falcon 9, которой на следующей неделе предстоит осуществить запуск пилотируемого корабля Crew Dragon к МКС, сообщила компания в своем Twitter-аккаунте.
РИА Новости 22 мая в 19:58
Культура
Сергей Лазарев разочаровался в карьере певца
Газета.Ru 22 мая в 21:43