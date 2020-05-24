Происшествия

Российская газетаРоссийская газетаПропавшая в Пензе школьница найдена убитой

14-летняя девочка пропала 22 мая, сегодня обнаружено ее тело с признаками насильственной смерти, сообщает следственное управление СК России по Пензенской области. Информация о безвестном исчезновении школьницы поступила в ведомство 23 мая. Девочка ушла на прогулку 22 мая и не вернулась.
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СК опубликовал видео с места обнаружения тела убитой девочки в Пензе

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СК опубликовал видео с места убийства школьницы в Пензе

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Автоматически обработан 7201 источник, обновлено в 11:05, Ашберн
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