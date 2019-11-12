Происшествия

Газета.RuГазета.RuПропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой

Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.
Читать в источнике
Комментировать27

Подробнее о событии

В Ставрополе нашли пропавшую девушку

РИА Новости15:58

Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена

Регион online15:22

Пропавшую школьницу нашли в Ставрополе

Победа 2615:27

В Ставрополе разыскали пропавшую школьницу

Newstracker.ru15:20

Пропавшую девочку в Ставрополе нашли живой

Своё ТВ15:11

Пропавшую школьницу нашли в Ставрополе

ГТРК Ставрополье15:40

В лесу под Ставрополем нашли телефон пропавшей школьницы

РЕН ТВ07:12
Показать все источники
Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 22:45, Ашберн
Политика

Хиллари Клинтон не исключила участия в президентской гонке в 2020 году

Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон не исключила повторного участия в выборах президента в 2020 году. Об этом она заявила в интервью BBC.
РБК 22:06
Политика

Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова

Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.
Российская газета 22:05
Армия и оружие

Общественный совет при МО РФ доложит об условиях службы в Сирии

Известия 10 ноября в 22:25
Хоккей

Дон Черри уволен с ТВ из-за расистского скандала

Скандально известный журналист Дон Черри уволен с телеканала Sportsnet, сообщают североамериканские инсайдеры в «Твиттере».
Чемпионат вчера в 15:12
Происшествия

Honda «собрала» машины на парковке в Барнауле и сбила насмерть женщину

Вечером 12 ноября в Барнауле автомобиль Honda Integra «собрал» пять машин на парковке, затем сбил женщину.
Алтайская правда 09:28
Здоровье

В России изменятся правила получения медсправок на водительские права

С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.
Волгоградская правда 10:08
Происшествия

Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу

Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК 10:21
Политика

Трамп предложил Эрдогану способ урегулирования ситуации с С-400

Президент США Дональд Трамп предложил Турции торговую сделку на 100 миллиардов долларов и вариант разрешения ситуации с санкциями из-за покупки российских зенитных систем.
Lenta.ru 22:21
Здоровье

Доказана смертельная опасность популярного лекарства

Популярная пищевая добавка и лекарственное средство «Кратом», использующееся в западных странах, может оказывать негативное воздействие на печень.
Lenta.ru вчера в 03:49
Космос

SpaceX впервые запустила Falcon 9 с уже летавшим головным обтекателем

Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками собственной системы связи Starlink.
N+1 вчера в 09:56
Политика

«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»

«Нафтогаз» призвал «Газпром» разрешить Киеву проверить газоизмерительную станцию «Суджа».
ТК Звезда вчера в 19:04
Шоу-бизнес

Настасья Самбурская опубликовала фото в новом образе

Актрисы перекрасилась в блондинку. Актриса Настасья Самбурская не устает поражать поклонников новыми образами.
Uznayvse.ru вчера в 07:35
Армия и оружие

С территории сектора Газа по Израилю выпустили почти 200 ракет

REGNUM 12:53
Общество

«Аэрофлот» лишил пассажира бонусных миль за провоз толстого кота

Коммерсантъ 07:16
Гаджеты

GeForce RTX 3080 могут представить уже в июне

Игровые же якобы выйдут спустя пару месяцев, то есть летом. В частности, топовые модели ожидаются в июне.
iXBT.com 03:49
Общество

Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова

РИА Новости 07:56
Общество

Губернатор Алтайского края доложил Медведеву о реализации нацпроектов

РИА Новости 09:37
Общество

Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»

Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Известия 07:32
Политика

Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»

11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома.
Ведомости 04:58
Музыка

Шнуров признал возможным появление нового солиста группы «Ленинград»

UfacityNews.ru вчера в 07:35
Происшествия

В Туве произошло землетрясение магнитудой 3,9

В 219 км к юго-востоку от Кызыла в Туве зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,9. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
RT на русском вчера в 20:59
Общество

ВЦИОМ назвал главные страхи россиян

В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.
РБК вчера в 22:09
Наука

Белая акула уступает первенство косатке

Туши больших белых акул, убитых косатками, прибивало к берегу. На них были обнаружены следы укусов и в них отсутствовала печень.
ГЛАС.RU вчера в 03:50
Политика

Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов

Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов.
Авторадио 10 ноября в 22:50
Экономика

В России резко подешевела свинина

Lenta.ru 02:31
Общество

Кузбассовцам предлагают обменять мелочь из копилок на банкноты

Газета Кемерова 12:19
Политика

На Украине рассказали о трёх нарушенных Зеленским обещаниях

Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в интервью NewsOne заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил три предвыборных обещания.
RT на русском 22:38
Происшествия

Две фуры загорелись после ДТП на трассе между Омском и Тюменью

РБК 13:52
Происшествия

Следователь засекретил все материалы по делу Голунова

"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Вести.Ru вчера в 06:50
Политика

Моралес назвал назначение и.о. президента Боливии «коварным ударом»

12 ноября Аньес объявила себя временно исполняющим обязанности президента и сообщила о намерении в ближайшее время провести новые выборы.
Известия 20:36
Главное