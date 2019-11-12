Происшествия
Газета.RuПропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой
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Политика
Хиллари Клинтон не исключила участия в президентской гонке в 2020 году
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон не исключила повторного участия в выборах президента в 2020 году. Об этом она заявила в интервью BBC.
Политика
Посольство РФ направило США ноту протеста из-за экстрадиции Буркова
Российское посольство в Вашингтоне направило в Госдепартамент ноту протеста в связи с экстрадицией россиянина Алексея Буркова из Израиля в США.
Армия и оружие
Общественный совет при МО РФ доложит об условиях службы в Сирии
Хоккей
Дон Черри уволен с ТВ из-за расистского скандала
Скандально известный журналист Дон Черри уволен с телеканала Sportsnet, сообщают североамериканские инсайдеры в «Твиттере».
Происшествия
Honda «собрала» машины на парковке в Барнауле и сбила насмерть женщину
Вечером 12 ноября в Барнауле автомобиль Honda Integra «собрал» пять машин на парковке, затем сбил женщину.
Здоровье
В России изменятся правила получения медсправок на водительские права
С 22 ноября в Волгоградской области и других регионах России изменится порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей и тех, кто планирует ими стать.
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
Политика
Трамп предложил Эрдогану способ урегулирования ситуации с С-400
Президент США Дональд Трамп предложил Турции торговую сделку на 100 миллиардов долларов и вариант разрешения ситуации с санкциями из-за покупки российских зенитных систем.
Здоровье
Доказана смертельная опасность популярного лекарства
Популярная пищевая добавка и лекарственное средство «Кратом», использующееся в западных странах, может оказывать негативное воздействие на печень.
Космос
SpaceX впервые запустила Falcon 9 с уже летавшим головным обтекателем
Компания SpaceX запустила ракету Falcon 9 с 60 спутниками собственной системы связи Starlink.
Политика
«Нафтогаз» призвал «Газпром» «показать свою Суджу»
«Нафтогаз» призвал «Газпром» разрешить Киеву проверить газоизмерительную станцию «Суджа».
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская опубликовала фото в новом образе
Актрисы перекрасилась в блондинку. Актриса Настасья Самбурская не устает поражать поклонников новыми образами.
Гаджеты
GeForce RTX 3080 могут представить уже в июне
Игровые же якобы выйдут спустя пару месяцев, то есть летом. В частности, топовые модели ожидаются в июне.
Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
Общество
Кирилл Терешин избавился от «рук-базук»
Россиянин Кирилл Терешин, более известный как «Руки-базуки» из-за злоупотребления инъекциями синтола, удалил синтетические вещества из бицепсов.
Политика
Рогозин прокомментировал слова Путина о хищениях на «Восточном»
11 ноября президент России Владимир Путин рассказал о хищениях «сотен миллионов» при строительстве космодрома.
Музыка
Шнуров признал возможным появление нового солиста группы «Ленинград»
Происшествия
В Туве произошло землетрясение магнитудой 3,9
В 219 км к юго-востоку от Кызыла в Туве зафиксирован подземный толчок магнитудой 3,9. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на Алтае-Саянский филиал Единой геофизической службы РАН.
Общество
ВЦИОМ назвал главные страхи россиян
В целом структура страхов россиян не изменилась, однако обеспокоенность экономическими проблемами слегка снизилась, следует из результатов опроса ВЦИОМ, которые есть в распоряжении РБК.
Наука
Белая акула уступает первенство косатке
Туши больших белых акул, убитых косатками, прибивало к берегу. На них были обнаружены следы укусов и в них отсутствовала печень.
Политика
Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов
Кремль назвал лидеров по доверию среди губернаторов.
Экономика
В России резко подешевела свинина
Общество
Кузбассовцам предлагают обменять мелочь из копилок на банкноты
Политика
На Украине рассказали о трёх нарушенных Зеленским обещаниях
Руководитель платформы «Национальная стратегия развития» Дмитрий Спивак в интервью NewsOne заявил, что президент Украины Владимир Зеленский не выполнил три предвыборных обещания.
Происшествия
Следователь засекретил все материалы по делу Голунова
"Материалы уголовного дела являются секретными и не могут быть представлены, так как содержат сведения, составляющие государственную тайну", — заявил в Басманном суде следователь в ответ на ходатайство адвокатов о приобщении данных материалов к разбирательству, передает РИА Новости.
Политика
Моралес назвал назначение и.о. президента Боливии «коварным ударом»
12 ноября Аньес объявила себя временно исполняющим обязанности президента и сообщила о намерении в ближайшее время провести новые выборы.