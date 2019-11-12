Происшествия

Газета.RuГазета.RuПропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой

Пропавшая в Ставрополье 16-летняя девушка найдена живой после двух дней поисков.
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В Ставрополе нашли пропавшую девушку

РИА Новости15:58

Пропавшую девочку в Ставрополе нашли живой

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Пропавшую школьницу нашли в Ставрополе

Победа 2615:27

В Ставрополе разыскали пропавшую школьницу

Newstracker.ru15:20

Пропавшую школьницу нашли в Ставрополе

ГТРК Ставрополье15:40

Пропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена

Регион online15:22

В лесу под Ставрополем нашли телефон пропавшей школьницы

РЕН ТВ07:12
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Автоматически обработан 7071 источник, обновлено в 20:01, Вашингтон
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Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился оказать всю необходимую помощь жильцам загоревшегося в Твери трехэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба областного правительства.
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Украинский МИД заявил, что после того как Международный суд ООН признал свое право на рассмотрение дела в отношении России, ее дипломаты должны "оправдываться и доказывать", что российские должностные лица не причастны к финансированию терроризма.
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Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
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