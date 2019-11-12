Происшествия
Газета.RuПропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой
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Наука
Одиннадцать тысяч ученых объявили о климатической катастрофе
Под результатами работы подписались более 11 тысяч ученых из 150 стран.
Naked Science 06 ноября в 05:56
Происшествия
Тверские власти окажут помощь жильцам загоревшегося дома в Твери
Губернатор Тверской области Игорь Руденя распорядился оказать всю необходимую помощь жильцам загоревшегося в Твери трехэтажного жилого дома, сообщает пресс-служба областного правительства.
РИА Новости 10:20
Общество
Оператор «Северного потока-2» подал в суд на ЕС
Компания Nord Stream 2 AG, оператор газопровода «Северный поток-2», открыла арбитраж против Евросоюза из-за дополнения к Газовой директиве.
Lenta.ru вчера в 07:40
Шоу-бизнес
Настасья Самбурская опубликовала фото в новом образе
Актрисы перекрасилась в блондинку. Актриса Настасья Самбурская не устает поражать поклонников новыми образами.
Uznayvse.ru вчера в 07:35
Кино
Названы новые супергерои, которые появятся в фильмах Marvel
Глава Marvel Кевин Файги рассказал, что в фильмах студии появятся три новых супергероя. Об этом сообщило издание Independent.
Телеканал 360° вчера в 21:17
Политика
Президент Боливии ушел в отставку
Президент Боливии Эво Моралес заявил, что уходит в отставку.
Lenta.ru 10 ноября в 16:33
Космос
Многоразовая ракета Falcon 9 стартовала с 60 спутниками во Флориде
Ракета-носитель Falcon 9 американской компании SpaceX стартовала с космодрома во Флориде с 60 спутниками Starlink.
Газета.Ru вчера в 12:43
Происшествия
Петербургский доцент-расчленитель попросил в СИЗО очки и книги
Арестованный доцент СПбГУ Олег Соколов, которого подозревают в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко, попросил принести ему в СИЗО очки и книги.
RZN.info 11:18
Армия и оружие
Арктический кулак: в Дании напуганы новым боевым ледоколом ВМФ РФ
Датское издание Berlingske опубликовало статью под броским заголовком "Новый арктический кулак Путина".
Российская газета 04:58
Кино
Disney показала фрагмент сериала «Мандалорец» с потасовкой в баре
Игромания.ру 02:29
Политика
Украина потребовала от России оправданий в Международном суде ООН
Украинский МИД заявил, что после того как Международный суд ООН признал свое право на рассмотрение дела в отношении России, ее дипломаты должны "оправдываться и доказывать", что российские должностные лица не причастны к финансированию терроризма.
Газета.Ru 16:30
Политика
Организатора «Белых касок» нашли мертвым в Стамбуле
Комсомольская правда вчера в 06:56
Авто
АвтоВАЗ озвучил цены на модернизированную Lada Vesta с вариатором
Отечественная компания опубликовала прайс-лист на Lada Vesta с бесступенчатой АКПП фирмы Jatco JF015E и двигателем Renault H4Mk объемом 1,6 литра.
SpeedMe вчера в 12:17
Армия и оружие
Министр обороны Украины захотел отменить призыв в армию
Глава украинского минобороны Андрей Загороднюк назвал отмену призыва в армию своей «персональной целью».
Взгляд.ру 10 ноября в 21:56
Политика
Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".
РИА Новости 11:42
Общество
Из-за ливней вода в Венеции затопила более 80% города
Из-за ливней уровень воды в Венеции поднялся до уровня 183 сантиметров, что привело к затоплению 80% города, сообщает агентство ANSA.
REGNUM 19:45
Хоккей
Дон Черри уволен с ТВ из-за расистского скандала
Скандально известный журналист Дон Черри уволен с телеканала Sportsnet, сообщают североамериканские инсайдеры в «Твиттере».
Чемпионат вчера в 15:12
Общество
Экономист призвал вывозить «лишних людей» с Дальнего Востока
В эфире радиостанции «Говорит Москва» директор Института социально-экономических исследований Алексей Зубец рассказал, почему оттуда необходимо вывозить людей.
Говорит Москва 10:22
Экономика
Максим Топилин и Виктор Томенко провели совещание в Барнауле
По словам губернатора, на сегодняшний день работа над программой ускоренного социально-экономического развития региона подходит к логическому завершению.
Катунь 24 05:51
Авто
Kia показала первые фото новой Optima
Компания Kia опубликовала первые официальные изображения нового поколения модели K5, известной в России под именем Optima.
Движок 06:07
Хоккей
Бобровский высказался о политических разногласиях Панарина и Малкина
Вратарь «Флориды» Сергей Бобровский дал интервью, в котором высказался о политических разногласиях партнеров по сборной России — Артемия Панарина и Евгения Малкина.
Sport24.ru 16:31
Политика
Трамп пригрозил Китаю новыми пошлинами
Президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает скорейшего заключения торговой сделки с Китаем, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 14:59
Политика
США назвали Турции способ урегулирования ситуации с С-400 и F-35
США обрисовали Турции предпочтительный путь разрешения ситуации с российскими зенитно-ракетными комплексами С-400 и американскими истребителями F-35, сообщили 12 ноября в Белом доме.
Известия 19:47
Политика
Украинский вице-премьер заявил о «состоянии войны» с Россией
Украинский вице-премьер по вопросам интеграции в ЕС и НАТО Дмитрий Кулеба заявил, что Украина и Россия находятся в «фактическом состоянии войны», которая может закончиться только после возврата «оккупированных территорий, в том числе Крыма», и компенсации «за агрессию».
РБК вчера в 15:40
Общество
Два подсолнечных масла попали в черный список «Росконтроля»
Два подсолнечных масла после проверки «Росконтроля» внесены в черный список — «Каролина» и «Селяночка».
NewInform 03:00
Космос
NASA представило первый электрический самолет
10.11.2019 В летно-исследовательском центре имени Армстронга в Калифорнии прошла презентация электросамолета, представленного NASA, передает Reuters.
Портал Поиск 10 ноября в 07:18
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 03:31