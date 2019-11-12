Происшествия
Газета.RuПропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой
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Происшествия
Житель Камчатки получил условный срок за призывы к экстремизму
"По ч. 2 ст. 280 УК РФ (публичные призывы к экстремистской деятельности совершенные с использованием интернета) гражданин приговорен к лишению свободы на срок три года условно", - говорится в сообщении.
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МЭА назвало количество людей в мире без доступа к электричеству
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Настасья Самбурская опубликовала фото в новом образе
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В Госдепе назвали второстепенной задачей охрану нефти в Сирии
Охрана нефтяных месторождений американскими солдатами в Сирии является второстепенной задачей Пентагона — прежде всего военные находятся там для борьбы с террористами, заявили в Госдепартаменте.
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