Происшествия
Газета.RuПропавшая в Ставрополе 16-летняя школьница найдена живой
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Disney показала фрагмент сериала «Мандалорец» с потасовкой в баре
Игромания.ру 02:29
Происшествия
Во время беспорядков в Боливии погибли семь человек
По меньшей мере семь человек стали жертвами беспорядков на территории Боливии.
ТАСС 19:35
Кино
В России состоялась премьера фильма «Грех» Андрея Кончаловского
В широкий прокат в РФ «Грех» выйдет 14 ноября.
RuNews24.ru 03:31
Общество
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Вы вполне обладаете всеми знаниями и навыками, чтобы не совершать ошибки.
Primpress.ru вчера в 20:27
Хоккей
Хоккейный «Спартак» обыграл ЦСКА
Московский Комсомолец 13:57
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Глава Пентагона по-русски ответил на вопрос об импичменте Трампа
Эспер несколько раз ответил отрицательно, но затем его еще раз спросили "придет ли конец карьере Виндмана".
РИА Новости 11:42
Политика
Сенатор Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии
Оппозиционный сенатор Жанин Аньес приняла на себя полномочия президента Боливии. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 18:05
Общество
Названы худшие наряды звезд на премии People’s Choice Awards 2019
Лала Кент появилась на премии в атласном платье-корсете. Наряд девушки выглядит незавершенным и непродуманным.
Piter.tv 09:30
Экономика
ВТБ снизил ставки по ипотеке до 8,6%
С 12 ноября ВТБ снизил ставки по всей продуктовой линейке ипотечных кредитов на 0,4 п.п. Теперь заемщики могут оформить кредит на готовое и строящееся жилье по ставке от 8,6% годовых.
РБК 04:08
Общество
В Венеции из-за проливных дождей затопило более 80% города
Уровень воды в Венеции поднялся до отметки в 183 см, затоплено более 80% города.
ТАСС 18:03
Космос
SpaceX отправила на орбиту 60 спутников Starlink
Накануне, 11 ноября, в 9:56 по восточному времени США с космодрома NASA (штат Флорида) успешно осуществлён пуск тяжелой ракеты-носителя Falcon 9, которая вывела на низкую околоземную орбиту 60 мини-спутников.
Inc-news.ru 01:22
Общество
Путин подписал закон о сокращенном рабочем дне для женщин в селах
Президент России Владимир Путин подписал закон, который предусматривает введение сокращенного рабочего дня для женщин, проживающих в сельской местности, документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 13:48
Политика
Лукашенко рассказал о возможности отмены смертной казни
Возможность отмены смертной казни в Белоруссии может обсуждаться лишь на референдуме.
REGNUM 10:36
Экономика
300 млн руб выделят на жильё молодым семьям Забайкалья в 2020 году
Получить ипотечный кредит по процентной ставке в 2% смогут участники «Дальневосточного гектара» и молодые семьи.
Zab.RU 20:30
Армия и оружие
В Пентагоне назвали Китай и Россию главными угрозами для США
Не самые дружественные в отношении Москвы настроения и попытки увидеть российского врага и "влияние" во всём по-прежнему не отпускают руководство США, которое по-прежнему считает Россию, а также Китай главными угрозами.
Life.ru 17:30
Политика
Хиллари Клинтон оценила вероятность своего участия в выборах 2020 года
Экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон не исключила вероятности своего участия в выборах президента в 2020 году, однако заверила, что таких планов у нее пока нет.
Известия 20:40
Общество
Екатерину Андрееву удивила зарплата Андрея Малахова
РИА Новости 07:56
Происшествия
Сбившая «пьяного мальчика» в Балашихе женщина вышла на свободу
Ольга Алисова, признанная виновной в ДТП в Балашихе, в результате которого погиб шестилетний мальчик, вышла на свободу из колонии-поселения.
РБК 10:21
Происшествия
В Дагестане люди пошли на штурм здания горгаза из-за холода в домах
Судя по роликам, попавшим в социальные сети, во дворе компании собрались сотни возмущенных горожан, в основном — женщины.
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Теннис
Джокович проиграл Тиму на итоговом турнире
Серб Новак Джокович потерпел поражение на итоговом турнире в Лондоне. В трех сетах он уступил австрийцу Доминику Тиму.
Спорт-Экспресс 18:52
Хоккей
Ковальчук будет выведен из состава «Лос-Анджелеса»
Клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Лос-Анджелес Кингз" намерен вывести из состава российского форварда Илью Ковальчука, передает ТАСС.
Газета.Ru 19:59
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В США научились делать водку из воды и воздуха
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Лэмпард ввел в «Челси» систему штрафов
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард ввел систему штрафов в лондонском футбольном клубе, сообщает Daily Mail.
РИА Новости 14:45
Футбол
Тедеско рассказал, почему принял предложение «Спартака»
Главный тренер московского «Спартака» Доменико Тедеско заявил, что был заинтригован возможностью попробовать свои силы в большом клубе за пределами Германии.
RT на русском 12:17
Экономика
Инвесторы-миллионеры приготовились к большой распродаже акций
Большинство состоятельных инвесторов во всем мире ожидают значительного падения рынков до конца следующего года, пишет Bloomberg со ссылкой на исследование швейцарского банка UBS.
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Политика
США назвали Турции способ урегулирования ситуации с С-400 и F-35
США обрисовали Турции предпочтительный путь разрешения ситуации с российскими зенитно-ракетными комплексами С-400 и американскими истребителями F-35, сообщили 12 ноября в Белом доме.
Известия 19:47
Наука
В генах англичан обнаружены признаки социального неравенства
В генах жителей Англии ученые смогли обнаружить признаки имеющегося социального неравенства.
Evo-rus.com 01:58